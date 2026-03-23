Nicușor Dan îl propune pe Dacian Cioloș ca secretar general al Organizației Internaționale a Franconiei

Președintele Nicușor Dan participă la evenimentul dedicat Zilei Internaționale a Francofoniei, unde a susținut un discurs, în care l-a propus pe Dacian Cioloș, ca secretar general al Organizației Internaționale a Franconiei.

„A găzdui acest eveniment reafirmă angajamentul României pentru valorile francofone. Limba franceză este o alegere asumată la nivel regional și național pentru România de multă vreme”, a afirmat președintele în limba franceză, la începutul alocuțiunii.

„România este unul dintre principalii susținători ai francofoniei instituționale”, a mai adăugat liderul de la Cotroceni.

„Am plăcerea să vă anunț ca implicăm România în competiție, a lui Dacian Cioloș, secretar general al organizației francofoniei”, a anunțat Nicușor Dan.

