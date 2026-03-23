Nicușor Dan îl propune pe Dacian Cioloș ca secretar general al Organizației Internaționale a Franconiei

Ruxandra Radulescu

Președintele Nicușor Dan participă la evenimentul dedicat Zilei Internaționale a Francofoniei, unde a susținut un discurs, în care l-a propus pe Dacian Cioloș, ca secretar general al Organizației Internaționale a Franconiei.

„A găzdui acest eveniment reafirmă angajamentul României pentru valorile francofone. Limba franceză este o alegere asumată la nivel regional și național pentru România de multă vreme”, a afirmat președintele în limba franceză, la începutul alocuțiunii.

„România este unul dintre principalii susținători ai francofoniei instituționale”, a mai adăugat liderul de la Cotroceni.

Nicușor Dan l-a propus pe Dacian Cioloș, ca secretar general al Organizației Internaționale a Franconiei.

„Am plăcerea să vă anunț ca implicăm România în competiție, a lui Dacian Cioloș, secretar general al organizației francofoniei”, a anunțat Nicușor Dan.

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Victor Ponta: Ce plafonează, de fapt, Guvernul? Refuză să reducă din cei 60% pe care îi încasează statul și, în schimb, intervine asupra celor aproximativ 5% care aparțin mediului privat
15:50
Victor Ponta: Ce plafonează, de fapt, Guvernul? Refuză să reducă din cei 60% pe care îi încasează statul și, în schimb, intervine asupra celor aproximativ 5% care aparțin mediului privat
FLASH NEWS Soluțiile AUR pentru ieșirea din criză: Parlament cu 300 de aleși, reformă administrativă, reducerea TVA
15:30
Soluțiile AUR pentru ieșirea din criză: Parlament cu 300 de aleși, reformă administrativă, reducerea TVA
FLASH NEWS AUR s-a ținut de cuvânt. A atacat la Curtea Constituțională Legile bugetului
14:51
AUR s-a ținut de cuvânt. A atacat la Curtea Constituțională Legile bugetului
REACȚIE Oana Gheorghiu revine cu detaliile întâlnirii de la Bruxelles cu Nicușor Dan. „E greu de acceptat că reforma nu înseamnă răsturnări de mese și scandal”
14:00
Oana Gheorghiu revine cu detaliile întâlnirii de la Bruxelles cu Nicușor Dan. „E greu de acceptat că reforma nu înseamnă răsturnări de mese și scandal”
EXCLUSIV Culisele protestelor de la Târgu Jiu. Acuzații grave la adresa PNL și USR: „S-au cățărat pe suferința oamenilor, în ajunul sărbătorilor pascale!” Rădăcinile scandalului „CE Oltenia”, adânc înfipte în mandatul lui Virgil Popescu, ex-ministru liberal al Energiei
12:01
Culisele protestelor de la Târgu Jiu. Acuzații grave la adresa PNL și USR: „S-au cățărat pe suferința oamenilor, în ajunul sărbătorilor pascale!” Rădăcinile scandalului „CE Oltenia”, adânc înfipte în mandatul lui Virgil Popescu, ex-ministru liberal al Energiei
ULTIMA ORĂ 🚨 Sorin Grindeanu anunță că a stabilit ziua în care PSD va vota rămânerea sau ieșirea de la guvernare. Votul va avea loc în aprilie
10:12
🚨 Sorin Grindeanu anunță că a stabilit ziua în care PSD va vota rămânerea sau ieșirea de la guvernare. Votul va avea loc în aprilie
Mediafax
UPDATE. Trump anunță „negocieri productive” cu Iranul, schimbarea regimului și oprește atacurile timp de 5 zile/ Prețul petrolului scade cu 13%/ Teheranul neagă discuțiile cu SUA/ Dezvăluiri din negocierile SUA – Iran
Digi24
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9000 de euro. Terenul are peste 1500 de metri pătrați
Prosport.ro
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
Adevarul
Războiul din Iran arată limitele puterii americane
Mediafax
Scandal puternic în Ungaria, înaintea alegerilor cruciale: telefonul ministrului de externe, Peter Szijjártó, ar fi fost interceptat de serviciile secrete. Jurnaliști implicați, discuții cu Serghei Lavrov
Click
De ce japonezii nu au praf în casă, iar noțiunea de curățenie generală le este complet necunoscută
Digi24
„Veniți cu propriile arme”. Una dintre cele mai puternice țări din NATO și-a schimbat radical doctrina militară
Cancan.ro
Prima prognoză a meteorologilor Accuweather pentru vara anului 2026. Din nou canicula în București?
Ce se întâmplă doctore
Monica Tatoiu, diagnosticată cu cancer! Cum a aflat că suferă de boala necruțătoare și de ce a refuzat să fie tratată în România: Nu mai pot sta în picioare, am o hemoragie cumplită
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
A apărut mașina care repară singură gropile! Unde o găsești în România - VIDEO
Descopera.ro
Strategia Austro-Ungariei față de România: „Trebuie să câștigăm timp”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un miliardar de 63 de ani se căsătorește cu o tipă tare de 27 de ani
Descopera.ro
5 minute de recunoștință pe zi pot reduce stresul. Ce se întâmplă în creier când spunem „mulțumesc”
EXCLUSIV Ion Cristoiu, scenariu-șoc! Susține că se pregătește un rol oficial pentru partenera lui Nicușor Dan: Mirabela conduce o delegație ca și cum ar fi vicepreședintele României
16:14
Ion Cristoiu, scenariu-șoc! Susține că se pregătește un rol oficial pentru partenera lui Nicușor Dan: Mirabela conduce o delegație ca și cum ar fi vicepreședintele României
DECES A murit proprietarul OnlyFans. Miliardarul Leonid Radvinsky avea 43 de ani
16:10
A murit proprietarul OnlyFans. Miliardarul Leonid Radvinsky avea 43 de ani
NEWS ALERT Trump oferă mai multe detalii despre „armistițiul“ de 5 zile din Iran. Când au avut loc discuțiile cu Teheranul
16:09
Trump oferă mai multe detalii despre „armistițiul“ de 5 zile din Iran. Când au avut loc discuțiile cu Teheranul
ECONOMIE Daniel Băluță anunță sprijin pentru locuitorii Sectorului 4 după scăderea puterii de cumpărare cu 30%. Cu ce măsuri vine edilul în ajutor
16:07
Daniel Băluță anunță sprijin pentru locuitorii Sectorului 4 după scăderea puterii de cumpărare cu 30%. Cu ce măsuri vine edilul în ajutor
ENERGIE Care sunt țările care depind cel mai mult de petrolul și gazele din Orientul Mijlociu. Criza Strâmtorii Ormuz le-a dat peste cap economiile
16:02
Care sunt țările care depind cel mai mult de petrolul și gazele din Orientul Mijlociu. Criza Strâmtorii Ormuz le-a dat peste cap economiile
EXCLUSIV Ion Cristoiu o compară pe Mirabela Grădinaru cu Elena Ceaușescu
15:59
Ion Cristoiu o compară pe Mirabela Grădinaru cu Elena Ceaușescu

