Cum funcționează sistemul de navigație al creierului uman. Descoperire uriașă în neuroștiință făcută de un cercetător german

Cum funcționează sistemul de navigație al creierului uman / foto caracter ilustrativ

Descoperirile ar putea schimba modul în care oamenii de știință înțeleg procesele cognitive precum învățarea, memoria și luarea deciziilor, scrie Mediafax, care citează Euronews.

Potrivit profesorului Christian Doeller, cercetător la Institutul Max Planck pentru Științe Cognitive și ale Creierului din Leipzig, creierul nu doar ne ajută să ne orientăm în spațiu, ci funcționează el însuși ca un sistem de navigație pentru organizarea gândurilor și a cunoștințelor.

Legătura dintre orientare, memorie și învățare

În cadrul experimentelor, participanții sunt plasați într-un scanner cerebral și trebuie să rezolve sarcini într-un mediu virtual, asemănător unui joc pe calculator. De exemplu, aceștia trebuie să conducă un taxi într-un oraș virtual și să transporte pasageri dintr-un punct în altul.

În timp ce subiecții navighează prin orașul virtual, cercetătorii monitorizează activitatea creierului pentru a înțelege modul în care sunt codificate informațiile și luate deciziile.

Cercetările sugerează că aceleași mecanisme cerebrale folosite pentru orientarea în spațiu sunt implicate și în organizarea memoriei și a cunoștințelor. Doeller explică faptul că oamenii folosesc adesea strategii spațiale pentru a organiza informațiile, chiar și în viața de zi cu zi. De exemplu, documentele sau notițele sunt aranjate în spațiu pentru a reflecta relațiile dintre idei sau concepte.

Această idee amintește de sistemul sociologului Niklas Luhmann, care își organiza cele aproximativ 90.000 de notițe într-o „cutie de fișe” structurată, considerată de unii cercetători o reflecție a modului în care funcționează creierul uman.

Potrivit lui Doeller, sistemul cerebral responsabil de navigație este activ ori de câte ori oamenii folosesc spațiul pentru a organiza informații sau pentru a memora date.

Descoperirea celulelor „grid” la oameni

Unul dintre cele mai importante rezultate ale cercetării lui Doeller a fost demonstrat în 2010, când el și colegii săi au identificat semnale cerebrale asociate așa-numitelor „grid cells”, care sunt celule neuronale implicate în orientarea spațială. Aceste celule fuseseră observate anterior la rozătoare, însă studiul publicat în revista Nature a arătat că oamenii folosesc un mecanism similar pentru a reprezenta poziția și orientarea într-un mediu.

Experimentele au demonstrat că activitatea acestor celule poate fi detectată prin imagistică prin rezonanță magnetică funcțională (fMRI) în timp ce participanții navighează în medii virtuale.

Profesorul Doeller și echipa sa investighează în prezent dacă sistemul cerebral de navigație joacă un rol mai larg în procese cognitive. Sunt analizați factori precum luarea deciziilor, controlul acțiunilor sau acumularea de cunoștințe noi.

Premiul Leibniz pentru cercetările asupra creierului

Pentru contribuțiile sale la înțelegerea mecanismelor cerebrale, Christian Doeller a fost distins cu Premiul Gottfried Wilhelm Leibniz. Aceasta este una dintre cele mai importante distincții științifice din Germania.

Premiul, în valoare de 2,5 milioane de euro, îi va permite cercetătorului să extindă proiectele existente și să dezvolte studii mai complexe.

Institutul Max Planck desfășoară în paralel și cercetări clinice, inclusiv studii privind stadiile incipiente ale bolii Alzheimer și efectele neurologice ale Long Covid.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

„Butonul lui Dumnezeu”: ce spun cercetările despre efectele rugăciunii asupra creierului

Cum arată o pensionară de 70 de ani după procedura de lifting facial. Internauții l-au numit pe medic „omul-miracol”

Recomandarea video

Citește și

SCANDALOS Caz revoltător în Vaslui. Un bărbat s-a filmat când pregătea spânzurătoarea propriului copil. Motivul uluitor pentru care a recurs la acest gest
14:12
Caz revoltător în Vaslui. Un bărbat s-a filmat când pregătea spânzurătoarea propriului copil. Motivul uluitor pentru care a recurs la acest gest
TRANSPORT Ministrul Transporturilor s-a întâlnit cu ambasadorul Franței. Dezvoltarea unui hub logistic, pe agendă
13:35
Ministrul Transporturilor s-a întâlnit cu ambasadorul Franței. Dezvoltarea unui hub logistic, pe agendă
ACTUALITATE Ce cantitate de țigări și alcool poți aduce în Germania în 2026. Limitele peste care riști amenzi serioase
13:30
Ce cantitate de țigări și alcool poți aduce în Germania în 2026. Limitele peste care riști amenzi serioase
EDUCAȚIE Schimbare majoră pentru elevii cu nevoi speciale. Ce se întâmplă cu alocația de hrană
13:28
Schimbare majoră pentru elevii cu nevoi speciale. Ce se întâmplă cu alocația de hrană
INEDIT Comună la înălțime. A dat 6 milioane de euro pentru cel mai înalt pod suspendat pietonal din Europa
13:16
Comună la înălțime. A dat 6 milioane de euro pentru cel mai înalt pod suspendat pietonal din Europa
FLASH NEWS Cu cine vrea PNL la guvernare. Alina Gorghiu: „Orice colaborare cu AUR este interzisă. Nimeni nu doreşte să fie în siajul PSD, USR”
13:11
Cu cine vrea PNL la guvernare. Alina Gorghiu: „Orice colaborare cu AUR este interzisă. Nimeni nu doreşte să fie în siajul PSD, USR”
Mediafax
Analiză | Apartament de 120.000 de euro în 2026: Ce salariu trebuie să ai și cum vânezi cel mai ieftin credit
Digi24
Wall Street Journal - Cea mai mare țară din Peninsula Arabică s-ar putea alătura războiului împotriva Iranului
Cancan.ro
Codruța Filip și Valentin Sanfira au divorțat! Care este motivul
Prosport.ro
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
Adevarul
„Navele de asalt americane vor curăța tot”. Expert: Ultimatumul lui Trump, o fereastră strategică înainte de asaltul asupra Iranului
Mediafax
Atenție, vitezomani! Sistemul Poliției Române e-SIGUR funcționează pe întreg teritoriul țării
Click
Cât costă o supă de cocoș de curte cu găluște la restaurantul lui Dani Oțil
Digi24
„Veniți cu propriile arme”. Una dintre cele mai puternice țări din NATO și-a schimbat radical doctrina militară
Cancan.ro
Intră și Alexia Eram, în tribul Faimoșilor la Survivor? Ce a spus Aris despre sora lui
Ce se întâmplă doctore
Imagini senzaționale cu Loredana Chivu! A slăbit spectaculos și și-a arătat formele perfecte
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Video exclusiv: Cum funcționează radarele din e-SIGUR în România și ce se întâmplă după ce ești surprins de Poliție
Descopera.ro
Întrebare de clasa a IV-a! De ce iarba este verde?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă şi Bubulina stăteau la plajă: - Să nu te zgâieşti la gagici
Descopera.ro
20 de glume despre Chuck Norris care au cucerit Internetul

