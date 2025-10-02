Prima pagină » Actualitate » Lege aspră pentru șoferii cu permis de conducere categoria B. Ce riscă aceștia

02 oct. 2025, 13:38, Actualitate
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

E lege pentru șoferii cu permis de conducere de categoria B. Mai exact, românii care folosesc remorci neînmatriculate pentru transportul de bunuri riscă nu numai suspendarea permisului, ci și înscrierea în cazier. Astfel, șoferii care tractează remorci fără înmatriculare sau fără permis corespunzător riscă amendă și chiar închisoarea.

Permisul de categorie B permite tractarea unei remorci ușoare, condiția fiind ca masa totală maximă autorizată a ansamblului să nu depășească 3.500 kg. O remorcă însă trebuie echipată cu un sistem de frânare, cu semnalizare și iluminare similar autovehiculului trăgător.

Șoferii români trebuie să mai știe că legea rutieră stabilește că folosirea unui vehicul neînmatriculat sau neînregistrat constituie infracțiune penală. La fel, circulația cu o remorcă care nu are înmatriculare sau înregistrare obligatorie se consideră faptă penală, scrie capital.ro.

Tractarea unei remorci neînmatriculate sau neînregistrate ori cu număr fals de înmatriculare sau înregistrare se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”, prevede legea din Codul Penal.

Nerespectarea regulilor în ce privește tractarea remorcilor constituie contravenție și se sancționează cu amendă prevăzută în clasa a IV-a, ce poate depăși 4.000 de lei. În funcție de gravitatea faptei, șoferii riscă și pedeapsa cu închisoarea.

De asemenea, șoferii trebuie să respecte mai multe reguli atunci când vor să monteze un cârlig de remorcare la mașină:

  • dispozitivul de cuplare trebuie să fie omologat și compatibil cu vehiculul
  • ansamblul vehicul-trăgător trebuie să poată realiza raza minima de virare
  • dimensiunile ansamblului nu trebuie să depășească limitele legale
  • elementele de cuplare pentru frânare, iluminare și semnalizare luminoasă trebuie să fie compatibile
  • vehiculul din ansamblu nu trebuie să se atingă la trecerea peste denivelări sau în viraje

Însă conducătorii auto nu vor fi sancționați dacă au montat cârligul de remorcare la mașină și nu îl folosesc, dar pot primi amendă dacă nu respectă regulile de montare a cârligului și de tractare a unei remorci. Șoferii cu permis de categoria B au primit noi avantaje odată cu modificările Codului Rutier 2025. Este vorba despre posibilitatea de a conduce scutere sau motociclete cu trei roți, pe lângă cele cu două roți, însă cu respecatarea anumitor condiții clare. Legislația rutieră le permite șoferilor cu categoria B să conducă anumite tipuri de motociclete cu două roți, respectând anumite reguli:

  • Vehiculul trebuie să aibă o capacitate cilindrică de maximum 125 cmc;
  • Puterea maximă nu trebuie să depășească 11 kW;
  • Raportul putere/greutate fie cel mult 0,1 kW/kg;
  • Transmisia fie automată;
  • Vehiculul trebuie fie încadrat în categoria A1;
  • Șoferul trebuie facă cel puțin 10 ore de conducere practică pe motocicletă, pentru a primi o adeverință de abilități.

Șoferii care au o rulotă sau o autorulotă pot să circule pe drumurile publice dacă au permis B, însă trebuie să respecte câteva reguli în ce privește greutatea. Ansamblul complet, format din mașina condusă și rulota tractată, nu poate să depășească 3,5t. Șoferii români pot să tracteze și remorci mai grele, câtă vreme masa totală a ansamblului rămâne sub 4,25 tone. Ansamblurile vehicul-rulotă care ajung la 4,25 t sunt mai lungi. Prin urmare, este necesar un curs de pregătire privind distanțele frontale și laterale, dar nu este nevoie de un permis special. Autorulota poate să fie condusă şi ea cu permis categoria B.

