Lege pentru românii care stau la curte. Ce riscă proprietarii care nu respectă linia de hotar

E lege pentru românii care locuiesc la curte. Cele mai multe conflicte între vecinii de la casă pornesc de la gardul dintre proprietăți, mai precis de la nerespectarea distanței legale dintre gard și construcțiile vecinului sau încălcarea liniei de hotar. Astfel, încălcarea limitei proprietății poate să aibă consecințe grave, anumite fapte fiind încadrate la răspundere penală. Află ce riscă proprietarii care nu respectă linia de hotar.

Românii care locuiesc la casă se confruntă adesea cu conflicte cu vecinii din cauza gardului dintre proprietăți. Sunt și situații în care vecinul chiar mută ilegal gardul și nu respectă linia de hotar, o faptă foarte gravă, care se pedepsește conform legii.

Verificarea actelor cadastrale, sesizarea Oficiului de Cadastru și, daca este cazul, acțiunea în instanță sunt pașii prin care un proprietar poate să–și apere dreptul de proprietate încălcat de vecinul său și poate să stabilească corect linia de hotar, scrie capital.ro.

Codul Civil stabilește clar că „proprietarii terenurilor învecinate sunt obligați să contribuie la grănițuire prin reconstituirea hotarului și fixarea semnelor corespunzătoare, suportând, în mod egal, cheltuielile ocazionate de aceasta”. Mai exact, stabilirea liniei de hotar se face prin acordul ambelor părți sau, dacă nu există înțelegere, prin decizie a instanței. În același timp, legea privind cadastrul și publicitatea imobiliară prevede că documentația cadastrală trebuie să reflecte realitatea din teren.

Dar dacă se confirmă faptul că vecinul a intrat peste terenul tău, trebuie făcută o sesizare la Oficiul de Casastru și Publicitate Imobiliară (OCPI). Acest Oficiu poate să dispună de verificări suplimentare și, dacă este cazul, actualizarea planului cadastral. Dacă această dispută nu se rezolvă pe cale administrativă, proprietarul poate să introducă o acțiune civilă în grănițuire. În cadrul procesului, instanța va desemna un expert care să stabilească linia exactă de hotar și va dispune montarea semnelor corespunzătoare.

Mutarea gardului pe cont propriu sau intervenția directă asupra terenului vecinului pot fi interpretate ca și tulburare de posesie sau distrugere, fapte care sunt sancționate de lege. Stabilirea hotarului dintre două proprietăți se face numai pe baza documentelor cadastrale și, dacă este cazul, prin decizia unei instanțe. Verificarea actelor, sesizarea OCPI și acțiunea civilă sunt pașii legali care asigură protejarea dreptului de proprietate.

