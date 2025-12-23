Cum a reușit un șofer să treacă de 51 de ori prin stațiile de taxare de pe autostradă, însă fără să plătească, în Italia. Ce s-a întâmplat apoi

Un șofer a „fentat” stațiile de taxare de pe autostradă și le-a traversat de 51 de ori fără să plătească, în Italia, pe o perioadă de 14 luni. Gestul său, însă, nu a trecut neobservat total. În cele din urmă, bărbatul a rămas fără autoturism, după ce a fost identificat de poliție.

Timp de 14 luni, un conducător auto a circulat cu un Fiat Panda pe autostrăzi, în Italia, fără să plătească taxele aferente. În decursul celor 14 luni, șoferul „fentase” de 51 de ori prin stațiile de taxare, provocând un prejudiciu în valoare de 2.200 de euro companiei Autostrade. Gestul său, în schimb, a avut repercusiuni.

Metodă ingenioasă ca să nu plătească la stațiile de taxare de pe autostradă: a folosit bilete demagnetizate

Conducătorul auto, despre care presa din Italia spune că ar avea aproape 50 de ani, din orașul Spezia, regiunea Liguria, a ajuns, în schimb, să rămână fără mașină. După ce șoferul a fost identificat de oamenii legii, a ajuns în fața instanței. Pentru a putea circula pe autostrăzi, fără să plătească, șoferul a apelat la o metodă ingenioasă.

Și anume, a folosit bilete demagnetizate, astfel încât nu mai era înregistrat punctul de intrare pe autostradă. Deși ingenioasă, metoda este ilegală. Practic, biletele demagnetizate „fenta” sistemul, acesta neputând să calculeze corect taxa de drum.

În urma faptei sale, șoferul a fost acuzat de înșelăciune, iar mașina i-a fost confiscată temporar pe timpul anchetei. Abia după ce a plătit prejudiciul de 2.200 de euro, infracțiunea a fost considerată „stinsă”, iar mașina a reajuns în posesia lui, arată Libertatea.

Sursă foto: Shutterstock (rol ilustrativ)