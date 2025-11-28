Prima pagină » Actualitate » Ce a pățit un șofer din București, după ce nu a acordat prioritate pe trecerea de pietoni unei femei și copilului ei. „Poate învață să fie mai atenți”

Ce a pățit un șofer din București, după ce nu a acordat prioritate pe trecerea de pietoni unei femei și copilului ei. „Poate învață să fie mai atenți”

28 nov. 2025, 15:07, Actualitate
Ce a pățit un șofer din București, după ce nu a acordat prioritate pe trecerea de pietoni unei femei și copilului ei. „Poate învață să fie mai atenți”

Un șofer a fost sancționat dur, după ce nu a acordat prioritate unei femei și copilului ei care doreau să traverseze o trecere de pietoni, în București. Pentru că a văzut că șoferul nu a avut nicio intenție să oprească, pentru a o lăsa să traverseze cu cel mic, femeia a luat decizia de a face o sesizare către poliție.

Întreaga situație a fost povestită, ulterior, pe platforma Reddit. Utilizatoarea și-a expus experiența pe care a avut-o odată ce a efectuat o sesizare către poliție. Pentru că nu a fost lăsată să traverseze trecerea de pietoni, fiind alături de copilul ei, l-a reclamat pe conducătorul auto prin platforma pusă la dispoziție de Poliția Română.

„Acum o săptămână eram împreună cu copilul, angajați în traversare. Văd că vine un bizon lansat, se uită la noi, ne vede și trece efectiv prin fața noastră. Niciun gând să oprească. În mod normal m-aș enerva (…) și aș trece peste. Dar pentru că eram cu copilul, am decis să fac pentru prima dată în viața mea sesizare la poliție”, a relatat persoana în cauză, pe platforma Reddit.

A rămas fără permis și a primit amendă

Persoana în cauză a relatat faptul că timpul de completare a datelor a fost unul scurt, fiind notate informații legate de numărul de înmatriculare al mașinii, precum și locul și ora. După o săptămână, a primit soluționarea. Șoferul care nu a acordat prioritate a rămas fără permisul auto pentru 60 de zile. În plus, a fost amendat. Sesizarea a depus-o la https://politiaromana.ro/ro/petitii-online.

„Două minute maxim mi-a luat să completez. Am trecut numărul mașinii, locul și ora la care s-a întâmplat. Azi am primit răspuns că cererea a fost soluționată. În urma analizării camerelor din zonă, i s-a reținut permisul pentru 60 de zile și amendă. Nu a fost necesar să vin să dau declarații, să fiu chemat în calitate de martor sau alte bătăi de cap. Agentul a soluționat tot doar în urma petiției mele și a constatării în baza camerelor din zonă.

În România anual au loc sute de accidente grave din cauza neacordării de prioritate pe trecere, multe soldate cu decese. E drept, multe sunt și din indisciplina pietonilor, care nu se asigură și «mor cu dreptatea în brațe», practic ce s-ar fi întâmplat și acum dacă nu m-aș fi oprit să îl las să treacă. Dar data viitoare când pățiți și voi ceva de genul, faceți sesizare. Sunt șanse mari să fie camere și să se soluționeze. Poate așa se învață mulți să fie mai atenți în trafic și să fie evitate tragedii”, a mai notat femeia.

Autorul recomandă:

Semaforul cu săgeată verde și semaforul pietonal: cine are prioritate și când greșesc șoferii. Cum procedăm ca șoferi sau pietoni

Reguli stricte pentru șoferi. Cum sunt sancționați cei care întorc și merg înapoi în intersecții sau pe autostradă

Greșeala care atrage o amendă de 1.600 lei pentru toți stăpânii de câini. Un botoșănean a fost sancționat pe loc

REGULA banală din Codul Rutier 2025 care aduce amenzi uriașe și chiar reținerea certificatului de înmatriculare, dacă este încălcată

Sursă foto: Mediafax / Marian Ilie

Recomandarea video

Citește și

INEDIT Cel mai periculos obiect de pe Pământ. Ce e Piciorul de Elefant” – substanța neagră din subsolul eactorului 4 de la Cernobîl
15:48
Cel mai periculos obiect de pe Pământ. Ce e Piciorul de Elefant” – substanța neagră din subsolul eactorului 4 de la Cernobîl
ACTUALITATE Ce ne recomandă Ministerul de Interne să nu facem de 1 Decembrie: „Poate pune în pericol siguranța persoanelor”
15:37
Ce ne recomandă Ministerul de Interne să nu facem de 1 Decembrie: „Poate pune în pericol siguranța persoanelor”
ACTUALITATE Zborurile de noapte vor sistate pe Aeroportul Băneasa din 2026. Aerogara va fi operată în regim de City Airport
14:41
Zborurile de noapte vor sistate pe Aeroportul Băneasa din 2026. Aerogara va fi operată în regim de City Airport
POLITICĂ Ponta îl ia la țintă pe Miruță: „Nu vreți să vedeți CV-ul unui alt ministru USR, mult mai incompetent și mai scandalagiu decât Moșteanu?”
14:36
Ponta îl ia la țintă pe Miruță: „Nu vreți să vedeți CV-ul unui alt ministru USR, mult mai incompetent și mai scandalagiu decât Moșteanu?”
CONTROVERSĂ Florin Cîțu contestă victoria fiscală anunțată de Guvern: „Creșterea TVA aduce doar 0,1% din PIB. Nota de plată o achită românii”
14:25
Florin Cîțu contestă victoria fiscală anunțată de Guvern: „Creșterea TVA aduce doar 0,1% din PIB. Nota de plată o achită românii”
Mediafax
România își consolidează Apărarea: Buget mărit și start pentru serviciul militar voluntar din 2026
Digi24
CV-ul celorlalți miniștri ai apărării din țările de la granița cu războiul: Doctor în medicină, tradiție militară, studii în SUA
Cancan.ro
Fosta 'fată de oraș' aruncă bomba: 'Nu m-am împăcat cu Măruță'
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Adevarul
De ce a murit familia aflată în vacanță în Istanbul, potrivit raportului medico-legal. Ipoteza inițială a fost exclusă
Mediafax
INS: Venitul brut realizat în octombrie de salariații femei, cu 491 lei mai mic decât cel al bărbaţilor
Click
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Digi24
Trump și Putin ascund de Uniunea Europeană noua versiune a planului de pace: „Este o situație fără precedent”
Cancan.ro
Vladimir Putin refuză pacea cu Ucraina! Ce motiv a invocat, în ciuda eforturilor lui Trump: 'Le vom alunga cu forţa militară'
Ce se întâmplă doctore
O celebră influenceriță a murit în condiții suspecte la doar 39 de ani! Fugise din spital înainte de tragedie
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Descopera.ro
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Descopera.ro
Insula Paștelui nu mai are niciun secret: oamenii de știință au dezvăluit prima hartă 3D de înaltă rezoluție
EXTERNE Ucraina, „gaura neagră” a banilor europeni. Reconstrucția Ucrainei costă 518 de miliarde de euro, iar mare parte din sumă ar putea fi plătită de UE
15:32
Ucraina, „gaura neagră” a banilor europeni. Reconstrucția Ucrainei costă 518 de miliarde de euro, iar mare parte din sumă ar putea fi plătită de UE
ULTIMA ORĂ Ilie Bolojan demarează procesul de angajare a răspunderii pentru legea pensiilor magistraților. Marți se duce cu proiectul în Parlament
15:15
Ilie Bolojan demarează procesul de angajare a răspunderii pentru legea pensiilor magistraților. Marți se duce cu proiectul în Parlament
BREAKING NEWS Ciolacu pune tunurile pe Guvernul Bolojan: Pe mine m-ar fi ridicat DNA din Guvern dacă făceam ce a făcut Bolojan. Cineva a fost cu influență la prim-ministru. Au existat efecte după acea audiență/Eu votez moțiune împotriva Guvernului Bolojan
15:09
Ciolacu pune tunurile pe Guvernul Bolojan: Pe mine m-ar fi ridicat DNA din Guvern dacă făceam ce a făcut Bolojan. Cineva a fost cu influență la prim-ministru. Au existat efecte după acea audiență/Eu votez moțiune împotriva Guvernului Bolojan
EXTERNE 🚨 Papa Leon al XIV-lea își continuă vizita în Turcia. Pontiful a ajuns la Iznik pentru a comemora cea de-a 1700-a aniversare a Conciliului de la Niceea
15:08
🚨 Papa Leon al XIV-lea își continuă vizita în Turcia. Pontiful a ajuns la Iznik pentru a comemora cea de-a 1700-a aniversare a Conciliului de la Niceea
HOROSCOP Horoscop 29 noiembrie 2025. BALANȚELE fac un pas înapoi
15:00
Horoscop 29 noiembrie 2025. BALANȚELE fac un pas înapoi

Cele mai noi