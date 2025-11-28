Ce a pățit un șofer din București, după ce nu a acordat prioritate pe trecerea de pietoni unei femei și copilului ei. „Poate învață să fie mai atenți”

Un șofer a fost sancționat dur, după ce nu a acordat prioritate unei femei și copilului ei care doreau să traverseze o trecere de pietoni, în București. Pentru că a văzut că șoferul nu a avut nicio intenție să oprească, pentru a o lăsa să traverseze cu cel mic, femeia a luat decizia de a face o sesizare către poliție.

Întreaga situație a fost povestită, ulterior, pe platforma Reddit. Utilizatoarea și-a expus experiența pe care a avut-o odată ce a efectuat o sesizare către poliție. Pentru că nu a fost lăsată să traverseze trecerea de pietoni, fiind alături de copilul ei, l-a reclamat pe conducătorul auto prin platforma pusă la dispoziție de Poliția Română.

„Acum o săptămână eram împreună cu copilul, angajați în traversare. Văd că vine un bizon lansat, se uită la noi, ne vede și trece efectiv prin fața noastră. Niciun gând să oprească. În mod normal m-aș enerva (…) și aș trece peste. Dar pentru că eram cu copilul, am decis să fac pentru prima dată în viața mea sesizare la poliție”, a relatat persoana în cauză, pe platforma Reddit.

A rămas fără permis și a primit amendă

Persoana în cauză a relatat faptul că timpul de completare a datelor a fost unul scurt, fiind notate informații legate de numărul de înmatriculare al mașinii, precum și locul și ora. După o săptămână, a primit soluționarea. Șoferul care nu a acordat prioritate a rămas fără permisul auto pentru 60 de zile. În plus, a fost amendat. Sesizarea a depus-o la https://politiaromana.ro/ro/petitii-online.

„Două minute maxim mi-a luat să completez. Am trecut numărul mașinii, locul și ora la care s-a întâmplat. Azi am primit răspuns că cererea a fost soluționată. În urma analizării camerelor din zonă, i s-a reținut permisul pentru 60 de zile și amendă. Nu a fost necesar să vin să dau declarații, să fiu chemat în calitate de martor sau alte bătăi de cap. Agentul a soluționat tot doar în urma petiției mele și a constatării în baza camerelor din zonă.

În România anual au loc sute de accidente grave din cauza neacordării de prioritate pe trecere, multe soldate cu decese. E drept, multe sunt și din indisciplina pietonilor, care nu se asigură și «mor cu dreptatea în brațe», practic ce s-ar fi întâmplat și acum dacă nu m-aș fi oprit să îl las să treacă. Dar data viitoare când pățiți și voi ceva de genul, faceți sesizare. Sunt șanse mari să fie camere și să se soluționeze. Poate așa se învață mulți să fie mai atenți în trafic și să fie evitate tragedii”, a mai notat femeia.

Sursă foto: Mediafax / Marian Ilie