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Legea urşilor a fost votată miercuri, în plenul Camerei Deputaţilor. De acum înainte, vor putea fi vânaţi 859 de urşi, anual

Luiza Dobrescu
Legea urşilor a fost votată miercuri, în plenul Camerei Deputaţilor. De acum înainte, vor putea fi vânaţi 859 de urşi, anual
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Deputaţii din Comisia de Apărare au dezbătut şi au adoptat miercuri raportul comun şi preliminar, fără amendamente, cu cel al Comisiilor de Mediu şi de Agricultură cu privire la legea care reglementează cotele anuale de urşi. Aceasta a intrat la vot în plen unde a fost votată în varianta Senatului; adică vor putea fi vânaţi 859 de urşi, anual.

Legea a fost trimisă la reexaminare de preşedintele Nicuşor Dan, după ce iniţial a sesizat Curtea Constituţională asupra unor aspecte de neconstituţionalitate asupra textului de lege.

Aproape 900 de urşi(859) ar urma să fie extraşi prin vânătoare, drept cotă de prevenţie, din zonele cel mai grav afectate de numărul de exemplare care depăşesc cota admisă şi care atacă gospodării şi oameni, soldate cu pagube semnificative şi pierderi de vieţi omeneşti.

Curtea Constituțională a României a declarat constituțională legea care permite recoltarea a 859 de urși ca măsură de prevenție în anii 2026 și 2027.

Legea intră miercuri la votul final în plenul Camerei Deputaţilor. Scoaterea ursului brun de pe lista speciilor protejate este unul dintre punctele revendicate de ciobanii care protestează zilele acestea în Piaţa Victoriei.

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