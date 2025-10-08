Leonard Doroftei, ținta criticilor pe Facebook, după ce a apărut în uniforma Armatei Române: „Mai bine stai departe”

Leondard Doroftei a fost ținta criticilor pe Facebook, după ce a apărut în uniforma Armatei Române. Internauții l-au criticat dur.

Fostul mare pugilist, Leonard Doroftei, a acceptat invitația Centrului Militar Județean Prahova de a participa la o acțiune prin care este promovată Armata Română. Evenimentul i-a adus multe comentarii, în contextul în care o parte a românilor e convinsă că tinerii vor fi trimiși pe front, în Ucraina.

„Moșu” nu a îndemnat însă la înrolare sau ca populația să facă pregătire militară, ci a optat pentru o formulă neutră:

„Am acceptat această provocare pentru a promova mișcarea!”, a scris Leonard Doroftei pe Facebook, alături de o fotografie în care apare în uniformă.

Chiar și așa, comentariile pe Facebook au curs, internauții reacționând în sens apreciativ sau nu la gestul campionului mondial de box.

”Mai bine stai departe de faze de genul ca n-o sa fie ok… Rămâi în memoria noastră cu ceea ce ai realizat pe plan sportiv, că e mai bine așa”, a scris un utilizator, care a fost ”neutralizat” de altul: ”Respect maxim, Maestre! Vă stă perfect ținuta — un adevărat simbol al disciplinei și curajului românesc!” ”Știți că sunteți folosit, nu-i așa?”, ”Armata bătaia de joc a partidelor politice, mare rușine”, ”Mișcarea este una asemănătoare cu a vedetelor care au promovat vaccinarea”, ”Poate ne explici si noua sensul si scopul acestei postări? Ce mișcare?” sau ”Nu recomand, care vreți mișcare, mai bine mergeți la sală (nu voluntari!!!)”, ”Încadrarea în armată ar trebui să fie un titlu de glorie pentru fiecare tânăr, dar tinerii de azi sunt isteți și nu gustă momeala generalilor selecționați dintre trădători și incompetenți”, au scris internauții pe Facebook.

Autorul recomandă:

Leonard Doroftei, fost campion mondial la box, a dezvăluit ce fel de muzică ascultă atunci când vrea să aibă o stare de bine

Cum și când s-au cunoscut Leonard Doroftei și soția sa. ”Îmi captase tot INTERESUL, restul parcă nici nu existau”