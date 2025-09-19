Muzica reprezintă un factor excelent de relaxare pentru oricare dintre noi. Dar și unul motivațional, de multe ori.

Iar când vine vorba despre un sportiv de mare performanță acest factor se amplifică, uneori, ajungând la cote înalte.

Leonard Doroftei, fost campion mondial la box, a dezvăluit ce fel de muzică ascultă atunci când vrea să aibă o stare de bine

Leonard Doroftei, fost campion mondial la box profesionist a dezvăluit că ori de câte ori se află în mașină, acasă sau în sala de antrenament obișnuiește să asculte melodiile trupei lui favorite, e vorba de BUG Mafia.

„Sunt piese muzicale care au mesaj. Pe mine mă fac să fiu altfel. Îmi creează acea stare de bine, de confort interior. Rezonez perfect cu melodiile lor”, a precizat Doroftei care are și un istoric interesant atunci când vine vorba despre BUG Mafia.

„Cu foarte mulți ani în urmă, când i-am ascultat pentru prima dată, am făcut rost de numărul lor de telefon și le-am cerut permisiunea să pot intra cu una dintre melodiile lor spre ring, când aveam meciuri oficiale.

Oamenii nu numai că au fost de acord dar mi-au spus că sunt onorați de faptul că am luat o astfel de decizie.

Ba, mai mult, mi-au trimis cd-uri și chiar forme adaptate ale unor piese muzicale, din care să-mi aleg cu ce vreau să intru în ring”, a povestit cel supranumit ” Moșul”.

Anumiți organizatori de gale nu acceptau acest gen muzical

S-a întâmplat de multe ori ca înainte unor gale, organizatorii să nu fie de acord ca „Moșul” să folosească un astfel de gen muzical în prezentarea lui.

„Nu le plăcea acest gen de muzică. Eu îi convingeam spunându-le că este o muzică din România. Atunci nu mai ziceau nimic”, a mai spus Doroftei.

I-au dedicat o piesă

Între băieții de la B.U.G. Mafia și Leonard Doroftei a existat chiar și o colaborare în plan artistic. „Mi-a plăcut ideea lor iar după ce am devenit campion mondial ei au compus o piesă în care se regăsește și numele meu. Pentru mine B.U. G. Mafia rămâne trupa mea de suflet”, a mai punctat Doroftei.

Doroftei mai are și un cântăreț preferat, o adevărată legendă la nivel mondial. Este vorba despre Julio Iglesias. ” Melodiile lui prefer să le ascult în liniște, acasă, când vreau să mă relaxez”, a încheiat el.