Sorin Grindeanu a făcut anunțul. Când va fi ales CANDIDATUL PSD pentru Primăria Capitalei

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat joi că în weekend va avea mai multe întâlniri cu Organizația PSD București iar decizia privind candidatul pentru Primăria Capitalei va fi luată cel mai probabil la începutul săptămânii viitoare, în cadrul unui Birou Permanenț Național.

”În weekend o să am mai multe întâlniri cu Organizaţia de Bucureşti. Probabil că o să facem un Birou Permanent Naţional, la începutul săptămânii viitoare, unde vom decide candidatul”, a spus preşedintele interimar al PSD, la Galaţi.

Grindeanu a transmis că își dorește o campanie axată pe proiecte concrete, nu pe imagine.

”Eu cred că candidatul nostru va fi cel care va veni deschis în faţa bucureştenilor să spună ce vrea să facă, ce a făcut. (..) Sunt unii care chiar şi atunci când au fost în anumite funcţii doar au lucrat pe imagine, dar când te uiţi n-au făcut nici măcar un kilometru de autostradă. Dar, mă rog, închidem acest subiect”, a punctat liderul PSD.

El a adăugat că, indiferent cine va fi desemnat candidat, acesta va avea experiență administrativă și proiecte concrete în spate.

„Candidatul nostru, oricare va fi el, are ce să arate în spate ca şi experienţă administrativă, ce a făcut şi, în mod sigur, campania va fi axată pe ceea ce vrea să facă, cu sprijinul nostru,” a spus Grindeanu.

Surse foto: Mediafax foto / Profimedia

