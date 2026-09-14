Bolojan mai face două achiziţii de la partidul Dianei Şoşoacă. La ce număr se ridică achizițiile de „extremiști” convertiți la liberalism

PNL îşi întăreşte rândurile cu forţe de la partidul Dianei Şoşoacă. Surse din partid au declarat pentru Gândul că liberalii urmează să facă alte două achiziţii de la S.O.S.

Cei de la UDMR s-au poziţionat vehement împotriva unui guvern care să fie votat şi de cei de la S.O. S sau de către alte partide care trec drept extremiste.

Ultimii veniţi în PNL sunt deputaţii Andreea Cîmpianu, deputat de diaspora, şi Vasile Nagy, de la Arad. Acesta din urmă a demisionat din S.O.S. în 2022 şi a activat ca neafiliat.

Potrivit calculelor, achiziţiile de „extremişti” se ridică la 11, cu aceştia doi din urmă: 6 SOS, 3 POT, 1 AUR, 1 PSD.

Raisa Enachi a plecat de la UPR şi rămâne neafiliată

În aceeaşi zi, deputatul Raisa Enachi, care a părăsit AUR pentru UPR(Uniţi pentru România), partidul lui Victor Ponta, şi-a dat demisia luni şi a declarat că rămâne neafiliată.