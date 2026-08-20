Liderii partidelor din fosta coaliţie sunt joi la Cotroceni pentru negocieri pe legea salarizării. Dominic Fritz participă online

Joi, de la ora 14.00, se reîntâlnesc la Cotroceni reprezentanţii partidelor din fosta colaliţie pentru o nouă discuţie pe legea salarizării. Prima dintre întâlniri, de natură tehnică, a avut loc miercuri, 19 august. Alături de aceştia, se află ministrul Muncii, Dragoş Pîslaru, şi ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare.

UPDATE A început şedinţa liderilor de partid din fosta coaliţie, la Cotroceni, pe noua lege a salarizării. Sunt prezenţi cei de la PNL, PSD şi UDMR, iar Dominic Fritz, preşedintele USR, participă online.

UPDATE Florin Manole, fostul ministru al Muncii de la PSD, a scris pe facebook că, până acum, „nu au avut loc niciun fel de discuţii tehnice la Cotroceni sau oriunde altundeva despre Legea Salarizarii”.

„Încă nu avem proiectul, nu ştim cum arată noile grile sau alte prevederi. Nu ştim argumentele cu care Comisia Europeană a respins ieri proiectul şi care sunt eventualele modificări care decurg din acestea.”

Sorin Grindeanu: „Nu are cum să existe un acord politic pe o lege pe care nu a văzut-o nimeni”

Înainte de întâlnirea cu preşedintele Nicuşor Dan, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a subliniat într-o postare pe facebook că „legea salarizării este sublimă – spun unii, problema este că lipsește cu desăvârșire!”

„Mai sunt câteva ore până la întâlnirea de la Cotroceni și 10 zile până la închiderea PNRR și nimeni nu a văzut vreun proiect. Avem o lege pentru salariați, fără ca salariații să știe de ea nimic. Fără ca sindicatele să știe nimic. Fără ca partidele să știe ce calcule se pregătesc pentru veniturile unor sisteme-cheie. Nu are cum să existe un acord politic pe o lege pe care nu a văzut-o nimeni. PSD va fi prezent la întâlnirea de la Cotroceni din respect pentru români și față de Administrația Prezidențială, sub egida căreia au fost convocate aceste discuții”, scrie Grindeanu.

Dragoş Pîslaru: „Orice majorare ar fi «populistă»”

La rândul său, ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru, a declarat la Digi24 că noua variantă a proiectului privind salarizarea bugetarilor va permite creșteri salariale în următorii ani, fără scăderi de venituri. Ministrul afirmă că orice majorare suplimentară, peste nivelul susținut financiar, ar fi „populistă”.

De asemenea, Pîslaru mai spune că documentul a fost modificat după discuțiile cu sindicatele și după clarificările cu Comisia Europeană.

„Am lucrat la acest lucru și, bineînțeles, am încercat să ne îndreptăm către sindicate cu astfel de propuneri, înainte însă de a ne întoarce către partide. A fost important să validăm aceste asumții, care evident antrenează sau antrenau costuri suplimentare cu Comisia Europeană”, a declarat Pîslaru.

Ministrul interimar a precizat că Executivul nu a primit un proiect respins de Comisia Europeană, ci avertismente privind „asumțiile de creștere, care ar fi fie debalansată sau fie care trece peste anumite praguri, ne pot afecta ratingul de țară și, bineînțeles, să nu fie considerat jalonul îndeplinit”.

PSD, PNL, USR şi UDMR, din nou în faţa preşedintelui Nicuşor Dan

Miza adoptării acestui act normativ este uriașă: 770 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Nicușor Dan a discutat și săptămâna trecută, pe același subiect, cu Sorin Grindeanu (PSD), Ilie Bolojan (PNL), Dominic Fritz (USR) și Kelemen Hunor (UDMR), însă nu s-a ajuns la consensul necesar pentru accelerarea demersurilor de adoptare a legii.

După discuțiile de atunci, ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, spunea că, în ciuda neînțelegerilor dintre liderii fostei coaliții, ”au fost făcute progrese importante”.

În sănătate, problema discutată se referă la matricea de coeficienți unde sindicatele au cerut salarizare diferențiată pe unități spitalicești și tipuri de specializări.

În educație, s-a solicitat în mod expres revenirea la forma legii din 2023.

Termenul-limită pentru adoptarea noii legi a salarizării este 31 august.

Dacă liderii partidelor din fosta coaliție vor ajunge la un consens, proiectul va fi făcut public înainte să fie depus la parlament. Acesta ar urma să fie adoptat într-o sesiune extraordinară a parlamentarilor, pe care liberalii și-o doresc organizată în perioada 24-28 august.