Liderii PNL, USR, UDMR s-au întâlnit și s-au fotografiat astăzi în în timpul negocierilor politice

Dominic Fritz, liderul USR, a publicat pagina sa de Facebook o fotografie din timpul negocierilor cu liderii PNL și UDMR, Ilie Bolojan și Kelemen Hunor.

Fritz, Bolojan și Hunor, la negocieri

Fritz a punctat că PNL, USR și UDMR sunt gata să își asume un guvern minoritar.

„De partea corectă a istoriei. Modernizarea României nu poate fi amânată încă o generație. România are nevoie de un guvern serios care continuă reformele și livrează pentru oameni. Suntem hotărâți să ne asumăm un guvern minoritar în formula PNL – USR – UDMR”, a scris pe Facebook, președintele USR, Dominic Fritz.

Nicușor Dan a anunțat „guvern politic minoritar” și un acord parlamentar între partide pentru susținerea lui

Nicușor Dan a postat un mesaj pe X, după consultările de la Cotroceni cu partidele politice. Șeful statului a transmis că, în urma discuțiilor de marți, opțiunea care pare să prindă contur este cea a unui guvern minoritar.

Președintele României a invitat partidele parlamentare să înceapă discuțiile pentru semnarea acordului parlamentar, urmând ca, ulterior, să îi facă acestuia propuneri pentru formula unui guvern minoritar. Declarația lui Nicușor Dan poate fi citită AICI.