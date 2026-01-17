Prima pagină » Actualitate » Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, acuză: ”A fost o revoltă americană. Americanii au plănuit-o. Președintele SUA este un criminal”. Care este situația în Iran

Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, acuză: ”A fost o revoltă americană. Americanii au plănuit-o. Președintele SUA este un criminal”. Care este situația în Iran

17 ian. 2026, 12:48, Actualitate

UPDATE. 13.32. Noi imagini cu morții după protestele din Iran au apărut pe rețelele de socializare.

ȘTIRE INIȚIALĂ. „Aceasta a fost o revoltă americană. Americanii au plănuit-o, au lucrat la ea. Scopul Americii – spun asta hotărât și clar – scopul Americii este să înghită Iranul. Nu este vorba despre actualul președinte al SUA. Aceasta este politica americană. Îl considerăm pe președintele SUA un criminal, pentru victime, pentru pagube și pentru calomnia pe care a adresat-o națiunii iraniene”, spune astăzi liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, în primul său discurs către națiune, după revolte.

Mii de oameni s-au strâns să-l asculte pe ayatollahul Khamenei cu ocazia aniversării Eid al-Mab’ath.  Ziua marchează momentul în care Profetul a primit prima sa revelație și a primit porunca de la Allah să înceapă misiunea sa profetică și propagarea Islamului.

Ali Khamenei vorbește despre modul cum s-a desfășurat revolta pe teritoriul republicii islamice dar și despre responsabilități.

În  paralel, în Iran, legea marțială a fost impusă în majoritatea orașelor. În Karaj, forțele de securitate puternic înarmate patrulează pe străzi, iar în Mashhad, o coloană masivă de forțe de securitate islamice a fost observată. Rezidenților li s-a interzis să-și părăsească casele după ora 18:00.

Coloane mari de forțe de securitate în orașele din întreaga țară sunt văzute pe străzi.

Reza Pahlavi face apel la iranieni să continue să protesteze între 17 și 19 ianuarie, de la ora 20:00.

