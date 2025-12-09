În întâlnirea cu premierul Bolojan, Sorin Grindeanu a cerut demiterea de urgență a ministrei Mediului, Diana Buzoianu, demiterea conducerii USR de la Apele Române și desființarea ESZ Prahova. Ce i-a răspuns Bolojan

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut, marți, premierului Ilie Bolojan, demiterea de urgență a ministrei Mediului, Diana Buzoianu, demiterea conducerii USR de la Apele Române și desființarea ESZ Prahova, potrivit surselor Gândul. Premierul Bolojan i-a răspuns lui Sorin Grindeanu că analizează solicitările și așteaptă rapoartele oficiale, au mai arătat sursele citate.

Sorin Grindeanu a avut următoarele solicitări la întâlnirea cu Ilie Bolojan:

1. Demiterea Dianei Buzoianu;

2. ⁠Demiterea conducerii USR de la Apele Române;

3. ⁠Desființarea ESZ Prahova prin trecerea la Consiliul Județean Prahova, în cadrul Hidro Prahova.

Chiar mai devreme, Sorin Grindeanu a precizat că subiectul demiterii Dianei Buzoianu din funcția de ministru al Mediului a fost discutat în Biroul Politic, însă a ales să nu dea mai multe detalii până nu discută și cu șeful Executivului.

„Nu vă ascund că s-a deschis acest subiect în ședința de astăzi. O să încerc să am o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan pe acest subiect. Dați-mi voie să nu fac niciun anunț până atunci. Așa e corect”, a spus Grindeanu.

În acest scandal, PSD a cerut demisia sau demiterea ministrului Mediului, Diana Buzoianu, pentru că „a pus în pericol viața și sănătatea a sute de mii de oameni” și putea declanșa o „criză majoră de sănătate publică” după ce a cerut ca locuitorii din zonele afectate să primească apă menajeră prin rețelele de apă potabilă, dar DSP s-a opus.

În schimb, președintele Nicușor Dan a spus că vinovatul pentru criza apei potabile din Prahova și Dâmbovița este compania Apele Române.

Criza Apei din Prahova și Dâmbovița

Zeci de mii de locuitori din Prahova şi Dâmboviţa au rămas fără acces la apă potabilă după ce apa de la Barajul Paltinu a devenit extrem de tulbure — un fenomen imposibil de tratat de operatorul local. În urma dezastrului, autorităţile locale şi parlamentare au cerut demisia ministrului Mediu, acuzând-o de incapacitatea de a garanta aprovizionarea cu apă.

Buzoianu a respins ferm cererile de demitere. Ea susţine că responsabilitatea pentru gestionarea apei revine instituţiilor de la nivel local și operatorilor direct implicați, nu Ministerului.

Potrivit declarațiilor sale, documentele arată că riscul de turbiditate fusese cunoscut de operatorul local — ESZ Prahova şi de Administrația Bazinală Buzău-Ialomița, dar informațiile nu au fost comunicate autorităților locale, primarilor sau Ministerului. De aceea, Buzoianu a cerut demisia conducerii acelor instituţii.

De asemenea, ministrul a criticat “atacurile politice” care, spune ea, transformă o problemă tehnico-administrativă severă într-un circ politic.

La rândul său, prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat că nu intenționează să o demită pe Buzoianu. A motivat decizia prin faptul că un ministru nu poate fi ţinut responsabil pentru deciziile luate de subordonaţii săi, pentru care au responsabilități explicite. În schimb, a cerut un raport urgent privind situaţia apei şi, eventual, desemnarea concretă a vinovaţilor.

