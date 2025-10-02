Nicușor Dan promite REDUCEREA perioadei de obținere a cetățeniei române pentru Dominic Fritz: „Durează 3 ani jumate, vom reduce”

Președintele Nicuşor Dan a apărut alături de primarul Timișoarei, Dominic Fritz, într-un videoclip care a stârnit reacții. Întrebat de un reporter dacă îi va oferi cetățenia română edilului, șeful statului a precizat că procedura nu ține direct de el, ci de o instituție a statului. Totuși, acesta a recunoscut că în prezent obținerea cetățeniei durează, în medie, trei ani și jumătate, dar a dat asigurări că termenul va fi redus.

„Nu eu, este o instituție a statului. E o medie de trei ani și jumătate, dar o vom reduce”, a declarat Nicuşor Dan.

Dominic Fritz este primarul Timișoarei din 2020, ales din partea USR, fiind primul cetățean străin care a câștigat primăria unui mare oraș din România.

Surse foto: Mediafax foto

