Prima pagină » Actualitate » Nicușor Dan promite REDUCEREA perioadei de obținere a cetățeniei române pentru Dominic Fritz: „Durează 3 ani jumate, vom reduce”

Nicușor Dan promite REDUCEREA perioadei de obținere a cetățeniei române pentru Dominic Fritz: „Durează 3 ani jumate, vom reduce”

02 oct. 2025, 06:00, Actualitate
Nicușor Dan promite REDUCEREA perioadei de obținere a cetățeniei române pentru Dominic Fritz: „Durează 3 ani jumate, vom reduce”

Președintele Nicuşor Dan a apărut alături de primarul Timișoarei, Dominic Fritz, într-un videoclip care a stârnit reacții. Întrebat de un reporter dacă îi va oferi cetățenia română edilului, șeful statului a precizat că procedura nu ține direct de el, ci de o instituție a statului. Totuși, acesta a recunoscut că în prezent obținerea cetățeniei durează, în medie, trei ani și jumătate, dar a dat asigurări că termenul va fi redus.

„Nu eu, este o instituție a statului. E o medie de trei ani și jumătate, dar o vom reduce”, a declarat Nicuşor Dan.

Emanuel Titus iliesi

Dominic Fritz este primarul Timișoarei din 2020, ales din partea USR, fiind primul cetățean străin care a câștigat primăria unui mare oraș din România.

Surse foto: Mediafax foto

AUTORUL RECOMANDĂ:

Citește și

ACTUALITATE Avem o dată oficială. Când va începe construcția noului stadion din Ștefan cel Mare în valoare de 172 de milioane de euro
09:01
Avem o dată oficială. Când va începe construcția noului stadion din Ștefan cel Mare în valoare de 172 de milioane de euro
ACTUALITATE O nouă iarnă cu risc de alertă în sistemul energetic național. În scenariu pesimist, termocentralele din Oltenia și Valea Jiului nu vor funcționa
08:49
O nouă iarnă cu risc de alertă în sistemul energetic național. În scenariu pesimist, termocentralele din Oltenia și Valea Jiului nu vor funcționa
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Nu mai este niciun discurs în PARLAMENT care să explice ce se întâmplă în țara asta”
08:43
Dan Dungaciu: „Nu mai este niciun discurs în PARLAMENT care să explice ce se întâmplă în țara asta”
POLITICĂ Guvernanții discută azi despre stagiul militar voluntar pentru tineri. Aceștia primesc bani atât în timpul pregătirii, cât și la final
08:21
Guvernanții discută azi despre stagiul militar voluntar pentru tineri. Aceștia primesc bani atât în timpul pregătirii, cât și la final
DECLARAȚII EXCLUSIVE Cum se apără deputatul Nicolae Păun, reclamat pentru homofobie: „Respect minoritățile sexuale, dar nu mă obliga să stau la masă cu ei”
08:00
Cum se apără deputatul Nicolae Păun, reclamat pentru homofobie: „Respect minoritățile sexuale, dar nu mă obliga să stau la masă cu ei”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Se încearcă cu disperare SPRIJINIREA financiară a Ucrainei din activele rusești înghețate de UE”
08:00
Dan Dungaciu: „Se încearcă cu disperare SPRIJINIREA financiară a Ucrainei din activele rusești înghețate de UE”
Mediafax
Primăria Capitalei pregăteşte măsuri de urgenţă pe fondul codului portocaliu de vijelie
Digi24
VIDEO „Baba Iaga” face o nouă victimă. Oficial acuzat de trădare de Kiev, ucis într-un atac cu dronă la Herson
Cancan.ro
Povestea livratorului de la Glovo care lucrează 14 ore pe zi, ca să strângă bani pentru tratamentul iubitei: 'Uneori simt că nu mai pot' 😢
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă o avere imaginile cu ea
Adevarul
Ce se întâmplă când citești Acatistul Sfântului Ciprian, dezlegător de vrăji și blesteme. Moaște făcătoare de minuni, în București
Mediafax
Adrian Năstase, despre vizita în China: Mi-ar fi plăcut să stau în fața lui Putin sau a lui Kim
Click
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
Wowbiz
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Antena 3
O profesoară a primit 10 ani de închisoare după ce s-a descoperit ce i-a făcut unui elev. Ea, însă, a dat vina pe el
Digi24
Alertă în Germania: „Amenințări de spionaj și sabotaj”. Guvernul va autoriza doborârea dronelor și înființează un centru de apărare
Cancan.ro
Predicția înfiorătoare pentru decembrie 2025 făcută de Nostradamus și confirmată de Baba Vanga. Ce susțin ei că se va întâmpla
Ce se întâmplă doctore
Nimeni nu o mai recunoaște! Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările MAJORE pe care le-a făcut la față
observatornews.ro
Propunerea prin care românii ar putea avea pensii mai mari. Proiectul va merge la vot în Parlament
StirileKanalD
Mărturia care schimbă totul! Fostul logodnic al Ioanei Popescu face dezvăluiri tulburătoare: „Ea și-a dorit, dacă moare tânără, să fie…”
KanalD
Povestea livratorului român care muncește și 14 ore pentru a strânge bani pentru iubita sa. Aceasta trăiește cu dureri mari în fiecare zi după un teribil accident: „Cel mai mare vis al meu este să fie ea sănătoasă”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dosar penal și permis suspendat după ce a tractat o remorcă. Greșeală banală făcută de un șofer din Ghimbav
Descopera.ro
DOVADA că trăim într-un Univers PARALEL
Capital.ro
Revenirea lui Călin Georgescu. Ar fi sfârșitul lui George Simion: Disprețul lui Georgescu este cât se poate de vizibil
Evz.ro
Bursucu, momente de panică. Un b[rbat i-a smuls copilul din brațe
A1
Tony One va fi tătitc, iar Costel Biju bunic! Fiul manelistului s-a căsătorit chiar în ziua în care a împlinit 19 ani și a anunțat că așteaptă primul copil
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Maestrul Nicolae Botgros a oferit noi declarații cu privire la starea de sănătate a nepotului său, Cristian! Cum se simte în prezent fiul foștilor soți Adriana Ochișanu și Corneliu Botgros?
RadioImpuls
Cel putin 14 copii morti dupa ce s-au intoxicat cu sirop de tuse suspectat că ar fi fost contaminat cu o substanță letală
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Coiful dacic de la Coțofenești și patru brățări dacice, incluse în Muzeul Obiectelor Culturale Furate