Bianca Dogaru
13 nov. 2025, 08:47, Actualitate
Prima promisiune pe care Nicușor Dan o respectă de când și-a început mandatul. Dominic Fritz devine „român cu acte în regulă”

Liderul USR și primar al Timișoarei, Dominic Fritz, a anunțat pe Facebook că a trecut interviul pentru obținerea cetățeniei române și a primit aviz pozitiv. Următorul pas este depunerea jurământului.

„România, gata, sunt unul de-al tău! Am trecut de proba de interviu și am primit aviz pozitiv pentru obținerea cetățeniei române. Mulțumesc, România, că m-ai primit în casa ta acum 22 ani. M-ai făcut adult, m-ai făcut european, m-ai făcut mai tenace, mai călduros, mai inventiv. Iar acum m-ai făcut român cu acte în regulă,” a postat acesta pe pagina sa de Facebook.

Ironic sau nu, se pare că președintele Nicușor Dan s-a ținut de cuvânt, măcar la acest capitol. În urmă cu o lună, șeful statului a precizat că procedura de obținere a cetățeniei nu ține direct de el, ci de o instituție a statului, dar a dat asigurări că termenul va fi redus pentru liderul USR.

Fritz conduce Timișoara din 2020 și este primul primar al orașului fără cetățenie română. Edilul avea dosarul depus de peste un an, iar la un moment dat a afirmat că e dezamăgit de procedura anevoioasă de la Autoritatea pentru Cetățenie, pentru că există zeci de mii de dosare în așteptare.

Sursa foto: Mediafax

