Un nou candidat intră în cursa pentru Palatul Élysée. Jean-Luc Mélenchon, reprezentantul extremei stângi, își încearcă norocul pentru a patra oară

Liderul stângii radicale din Franța, Jean-Luc Mélenchon, a anunțat duminică faptul că va candida pentru a patra oară la alegerile prezidențiale din Franța, care vor avea loc în primăvara anului 2027. Politicianul a confirmat candidatura într-un interviu acordat postului de televiziune TF1 printr-un anunț scurt: „Da, eu sunt candidat”, scrie France24.

Jean-Luc Mélenchon, o figură importantă a partidului politic de stânga La France Insoumise (Franța Neînfrântă), va candida la alegerile prezidențiale de anul viitor pentru a patra oară, a declarat acesta duminică.

Mélenchon, în vârstă de 74 de ani, a fost o figură importantă a stângii franceze timp de mai multe decenii, unde a deținut funcții ministeriale în guvernele anterioare, când era membru al Partidului Socialist. Acesta a mai candidat la președinție în 2012, 2017 și 2022, când s-a clasat pe locul trei în spatele lui Marine Le Pen și Emmanuel Macron.

„Mai puțin de un an până la al doilea tur al alegerilor. La noi, totul este rezolvat – există o echipă, un program electoral și un singur candidat”, a adăugat Mélenchon.

Potrivit constituției franceze, Emmanuel Macron nu poate candida pentru un al treilea mandat de președinte, dar din partea taberei de centru-dreapta și-a anunțat candidatura Édouard Philippe, care a ocupat funcția de prim-ministru în 2017.

În tot acest timp, partidul de extremă dreapta, Adunarea Națională, condus de Marine Le Pen și Jordan Bardella, are rezultate puternice în sondaje, deși nu a reușit să obțină controlul asupra niciunui oraș în ultimele alegeri municipale din luna martie.

Cele mai recente sondaje au arătat că Mélenchon va obține între 10,5% și 13% din voturi și că s-ar putea confrunta cu extrema dreaptă în al doilea tur, în funcție de ceilalți candidați se prezintă. Deocamdată, el este considerat cea mai slabă opțiune pentru a ține la distanță extrema dreaptă din cauza ratei sale scăzute de aprobare.

