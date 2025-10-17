Prima pagină » Vremea » Când vine iarna în România, de fapt. Pe ce dată va fi prima temperatură negativă în București, potrivit meteorologilor Accuweather

Când vine iarna în România, de fapt. Pe ce dată va fi prima temperatură negativă în București, potrivit meteorologilor Accuweather

17 oct. 2025, 07:45, Vremea
Când vine iarna în România, de fapt. Pe ce dată va fi prima temperatură negativă în București, potrivit meteorologilor Accuweather

Iată când vine iarna în România, de fapt, și pe ce dată vom avea prima temperatură negativă în București, conform meteorologilor Accuweather.

Suntem pe la jumătatea lunii octombrie și ne apropiem de valori normale ale vremii, pentru perioada la care ne aflăm, urmând ca temperaturile să scadă ușor cu câteva grade, pe măsură ce înaintăm către luna noiembrie.

De altfel, începutul lunii noiembrie aduce și temperaturi maxime pentru această dată, respectiv de 16 grade C. În toată luna noiembrie nu se va depăși această valoare, pe timpul zilei.

În calendarul meteorologic Accuweather, luna noiembrie este una în care vom avea și ploi, și nori, dar vor fi și zile în care soarele se arată discret. Temperaturile maxime nu vor depăși 16 grade C, iar minimele vor coborî până la 1 grad Celsius.

În zilele de 4,5 și 14 noiembrie vor fi ploi pe tot parcursul zilei. Temperaturile în aceste zile se vor situa între 14 și 16 grade C maxime, iar cele minime vor fi de 7 grade Celsius.

Începutul lunii decembrie, ultima lună din calendar, vine cu temperaturi mici, până în 10 grade C. Vom avea, deci, pe timpul zilei, de 8 grade C. Tot la începutul lunii se anunță și prima temperatură negativă în București, potrivit meteorologilor Accuweather. Este vorba despre noaptea dintre 4 și 5 decembrie 2025. Atunci, minimele coboară până la -2 grade C.

Sâmbătă, 5 decembrie, va ninge pe parcursul zilei. Temperaturile din data de 5 decembrie se vor încadra între 5 și -4 grade C. Pe timpul nopților, temperaturile negative vor continua. 

Autorul recomandă:

Prognoza METEO pentru 13 octombrie – 3 noiembrie. Avertismentul meteorologilor: Ciclonul Barbara ar putea anunța o iarnă cu ger și ninsori abundente

Vine o iarnă clasicăîn Europa: Fenomenul care readuce NINSORILE abundente de altădată

Citește și

ACTUALITATE Alertă de ploi torențiale în BULGARIA. Locuitorii sunt sfătuiți să nu iasă din case
14:38
Alertă de ploi torențiale în BULGARIA. Locuitorii sunt sfătuiți să nu iasă din case
METEO Vine o iarnă „clasică” în Europa: Fenomenul care readuce NINSORILE abundente de altădată
23:47, 15 Oct 2025
Vine o iarnă „clasică” în Europa: Fenomenul care readuce NINSORILE abundente de altădată
ACTUALITATE Prognoza METEO pentru 13 octombrie – 3 noiembrie. Avertismentul meteorologilor: Ciclonul Barbara ar putea anunța o iarnă cu ger și ninsori abundente
09:16, 13 Oct 2025
Prognoza METEO pentru 13 octombrie – 3 noiembrie. Avertismentul meteorologilor: Ciclonul Barbara ar putea anunța o iarnă cu ger și ninsori abundente
ULTIMA ORĂ România, traversată de un nou val de aer POLAR. Temperaturi negative, nopți geroase și brumă. Meteorolog ANM, în exclusivitate pentru Gândul: „Se menține semnalul de răcire”
13:50, 12 Oct 2025
România, traversată de un nou val de aer POLAR. Temperaturi negative, nopți geroase și brumă. Meteorolog ANM, în exclusivitate pentru Gândul: „Se menține semnalul de răcire”
METEO Orașele din România în care NINGE începând de miercuri, 15 octombrie 2025. Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
10:18, 12 Oct 2025
Orașele din România în care NINGE începând de miercuri, 15 octombrie 2025. Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
ULTIMA ORĂ Ultimul weekend cu temperaturi de toamnă. Vremea se schimbă radical. Se instalează frigul definitiv. Se întorc ploile și ninsorile
15:08, 11 Oct 2025
Ultimul weekend cu temperaturi de toamnă. Vremea se schimbă radical. Se instalează frigul definitiv. Se întorc ploile și ninsorile
Mediafax
Horoscop 17 octombrie 2025: o zi a redescoperirii, a curajului și a reluării planurilor mai vechi
Digi24
Moscova recurge la o măsură radicală pentru a putea asigura rușilor combustibil
Cancan.ro
Cutremur în televiziune! PRO TV a cedat emisiunea Survivor România postului concurent. Când se difuzează primul sezon
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Adevarul
Avertismentul lui Putin în discuția cu Trump: ce i-a spus despre trimiterea de rachete Tomahawk Ucrainei
Mediafax
De ce a implodat Titan / Cauza reală a imploziei submersibilului Titan a fost identificată
Click
Cum își vor împărți averea la divorț, Bianca și Cornel Păsat? „Casa vreau să-i rămână lui Dryas”
Wowbiz
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Antena 3
Trupul femeii din Capitală, care era dispărută de o săptămână, a fost găsit îngropat într-o pădure. Cine sunt principalii suspecţi
Digi24
VIDEO Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo vină? Răspunsul unui polițist
Cancan.ro
Fetița femeii ucise la Apărătorii Patriei este TRAUMATIZATĂ! Ce repetă micuța încontinuu
Ce se întâmplă doctore
Cât de mult s-a schimbat Elena Udrea după ce a ieșit din închisoare! A revenit la vechile obiceiuri
observatornews.ro
Klaus Iohannis a decis să nu plătească prejudiciul de 1 milion de euro cerut de ANAF. Va fi dat în judecată
StirileKanalD
Mămica de 34 de ani a murit a doua zi după nașterea acasă, cu puțin timp înainte ca bebelușul să o însoțească la ceruri
KanalD
Prima țară din UE care ar putea legaliza ziua de lucru de 13 ore. Sindicatele denunță „distrugerea oricărui concept de viață familială”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
EXCLUSIV | Anunț neașteptat de la CNAIR pentru șoferi: În scurt timp se va merge pe autostradă de la București la Focșani
Descopera.ro
Tu știi care este diferența dintre apă de TOALETĂ și apă de PARFUM?
Capital.ro
A strălucit ca o stea. 17 octombrie, ziua în care a murit Marea Doamnă a filmului. Românii s-au îndrăgostit de filmul franțuzesc pentru ea
Evz.ro
Ciudățeniile zodiacului. De ce sunt cei mai mulți oameni născuți în Scorpion
A1
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune! Află toate detaliile
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
Durere de nedescris pentru Adrian Cuculis! Bunica avocatului s-a stins din viață la vârsta de 97 de ani
RadioImpuls
O celebră cântăreață scoate la iveală DETALII NEȘTIUTE despre fiica lui Igor Cuciuc: "Mi se duce pământul de sub picioare când vorbesc". Ce s-a întâmplat cu Andreea Cuciuc cu o seară înainte să moară? Nimeni nu bănuia ce urma
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Descopera.ro
Remediul surpriză care te poate ajuta când ești răcit
ANALIZĂ Frankfurter Allgemeine Zeitung: O pauză scumpă în criza politică din FRANȚA. Administrația Macron produce daune pe termen lung
06:30
Frankfurter Allgemeine Zeitung: O pauză scumpă în criza politică din FRANȚA. Administrația Macron produce daune pe termen lung
EXCLUSIV Toamna revoltelor în toată Europa. Cum s-a transformat Bătrânul Continent în spațiul nemulțumirilor. Harta punctelor fierbinți. În România e “stabilitate
06:00
Toamna revoltelor în toată Europa. Cum s-a transformat Bătrânul Continent în spațiul nemulțumirilor. Harta punctelor fierbinți. În România e “stabilitate
ANALIZĂ EXCLUSIV Gândul prezintă în exclusivitate cifrele dezastrului bugetar. Deficitul deja sare de 100 de miliarde de lei și este mai mare decât în 2024. În loc să fim salvați, suntem îngropați
05:00
Gândul prezintă în exclusivitate cifrele dezastrului bugetar. Deficitul deja sare de 100 de miliarde de lei și este mai mare decât în 2024. În loc să fim salvați, suntem îngropați
EXCLUSIV Cum își umilea presupusele victime sora lui Carmen Dan. „Acum nu mai ești milionar?!”
05:00
Cum își umilea presupusele victime sora lui Carmen Dan. „Acum nu mai ești milionar?!”
ULTIMA ORĂ Reacția lui Donald Trump, după ce fostul său consilier a fost inculpat pentru manipularea informațiilor clasficate: „O persoană foarte rea”
01:02
Reacția lui Donald Trump, după ce fostul său consilier a fost inculpat pentru manipularea informațiilor clasficate: „O persoană foarte rea”
EXTERNE John Bolton, fost consilier pentru securitate națională al președintelui Trump, a fost inculpat pentru modul în care a gestionat documente clasificate
00:40
John Bolton, fost consilier pentru securitate națională al președintelui Trump, a fost inculpat pentru modul în care a gestionat documente clasificate