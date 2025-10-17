Când vine iarna în România, de fapt. Pe ce dată va fi prima temperatură negativă în București, potrivit meteorologilor Accuweather

Iată când vine iarna în România, de fapt, și pe ce dată vom avea prima temperatură negativă în București, conform meteorologilor Accuweather.

Suntem pe la jumătatea lunii octombrie și ne apropiem de valori normale ale vremii, pentru perioada la care ne aflăm, urmând ca temperaturile să scadă ușor cu câteva grade, pe măsură ce înaintăm către luna noiembrie.

De altfel, începutul lunii noiembrie aduce și temperaturi maxime pentru această dată, respectiv de 16 grade C. În toată luna noiembrie nu se va depăși această valoare, pe timpul zilei.

În calendarul meteorologic Accuweather, luna noiembrie este una în care vom avea și ploi, și nori, dar vor fi și zile în care soarele se arată discret. Temperaturile maxime nu vor depăși 16 grade C, iar minimele vor coborî până la 1 grad Celsius.

În zilele de 4,5 și 14 noiembrie vor fi ploi pe tot parcursul zilei. Temperaturile în aceste zile se vor situa între 14 și 16 grade C maxime, iar cele minime vor fi de 7 grade Celsius.

Începutul lunii decembrie, ultima lună din calendar, vine cu temperaturi mici, până în 10 grade C. Vom avea, deci, pe timpul zilei, de 8 grade C. Tot la începutul lunii se anunță și prima temperatură negativă în București, potrivit meteorologilor Accuweather. Este vorba despre noaptea dintre 4 și 5 decembrie 2025. Atunci, minimele coboară până la -2 grade C.

Sâmbătă, 5 decembrie, va ninge pe parcursul zilei. Temperaturile din data de 5 decembrie se vor încadra între 5 și -4 grade C. Pe timpul nopților, temperaturile negative vor continua.

Autorul recomandă:

Prognoza METEO pentru 13 octombrie – 3 noiembrie. Avertismentul meteorologilor: Ciclonul Barbara ar putea anunța o iarnă cu ger și ninsori abundente

Vine o iarnă „clasică” în Europa: Fenomenul care readuce NINSORILE abundente de altădată