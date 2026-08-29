Președintele Donald Trump s-a autoproclamat „cel mai măreț” președinte american din toate timpurile. Liderul de la Casa Albă, în vârstă de 80 de ani, a distribuit propriul său clasament (generat cu AI) al președinților SUA într-o nouă postare pe platforma Truth Social.

Clasamentul, postat pe The Truth Social după ce liderul de la Casa Albă a redenumit partea americană a Lacului Ontario în Lacul AMERICA, organizează liderii americani în categorii: de la „cei mai măreți” la cei „eșuați”. Trump s-a plasat pe el însuși în vârful listei.

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Trump se consideră „cel mai măreț președinte”. Este urmat de Jefferson, Washington, Lincoln și Roosevelt

Președinți istorici de calibru precum Abraham Lincoln, Andrew Jackson, Thomas Jefferson, Woodrow Wilson, George Washington și Franklin D. Roosevelt sunt la categoria „aproape măreți”. Democratul Grover Cleveland (primul președinte care a avut două mandate non-consecutive până la Trump), Herbert Hoover, John Adams, James Polk și Theodore Roosevelt apar la categoria de „președinți mediocri”.

Bill Clinton, John Quincy Adams, James Monroe și William McKinley sunt la categoria președinților „sub-medie”. Iar democrații Jimmy Carter, Barack Obama și Joe Biden au fost plasați la baza listei, alături de republicanii Ulysses S. Grant și Warren G. Harding, considerați „președinți eșuați”.

Trump, mai apreciat decât Lincoln și Reagan

Printre cei absenți se numără foștii președinți republicani ca George H.W. Bush, George W. Bush, Ronald Reagan, Richard Nixon, Gerald Ford, Dwight D. Eisenhower, inclusiv democrații Harry S. Truman, John F. Kennedy și Lyndon B. Johnson.

Trump a distribuit acest clasament suprapus peste un videoclip de la CNN care prezenta rezultatele unui sondaj de opinie referitor la „președinții pe care susținătorii Partidului Republican îi admiră cel mai mult”.

În acel sondaj, Trump a obținut 53%, în timp ce Ronald Reagan a înregistrat 18%, iar Abraham Lincoln 8%.

Părerea președintelui Trump despre fiecare fost președinte american

Trump și-a exprimat în mod constant dezgustul față de predecesorul său democrat, Joe Biden, considerându-l „cel mai prost președinte american din istorie” și chiar i-a dedicat un tablou în care apare un autopen în locul portretului prezidențial.

De asemenea, președintele în funcție obișnuiește să-l critice pe Barack Obama pentru politicile sale progresiste de stânga, pentru Primăvara Arabă, retragerea trupelor SUA din Irak care au favorizat ascensiunea grupului ISIS, programul „Obamacare”, semnarea Acordului Climatic de la Paris și a acordului nuclear cu Iranul, precum și pentru politicile sale împăciuitoare față de China și Cuba.

L-a criticat pe George W. Bush pentru modul cum a condus războiul din Irak , pe când pe tatăl său decedat în 2018, George H.W. Bush, l-a descris ca pe un om „minunat”. L-a criticat deseori și pe Bill Clinton, dar mai degrabă din cauza adversității sale față de Hillary Clinton, contracandidata pierzătoare a alegerilor prezidențiale din 2016. Trump a spus că „ce a făcut Bill Clinton femeilor a fost mult mai rău decât cuvintele sale”, iar despre Hillary a comentat că „este măritată cu cel mai mare abuzator al femeilor din istoria politicii și chiar ea le-a atacatat pe femeile maltratate de acesta”.

George Washington : L-a considerat „părintele fondator al Americii” în discursul ținut pe 4 iulie 2026, cu ocazia împlinirii a 250 de ani de la Declararea Independenței. A spus că generalul american, considerat un erou al Războiului American de Independență, ar avea în prezent dificultăți în a fi reales pentru că a fost proprietar de plantații și deținător de sclavi. I-a apărat memoria pe fondul demolării și vandalizării statuilor personalităților care au deținut sclavi în 2020. „George Washington a fost proprietar de sclavi. Așa, și? Îi vom demola acum toate statuile? Voi schimbați istoria. Voi schimbați cultura. Nu puteți schimba istoria, dar puteți învăța din istorie.

: L-a considerat „părintele fondator al Americii” în discursul ținut pe 4 iulie 2026, cu ocazia împlinirii a 250 de ani de la Declararea Independenței. A spus că generalul american, considerat un erou al Războiului American de Independență, ar avea în prezent dificultăți în a fi reales pentru că a fost proprietar de plantații și deținător de sclavi. I-a apărat memoria pe fondul demolării și vandalizării statuilor personalităților care au deținut sclavi în 2020. Thomas Jefferson : L-a elogiat la discursul aniversar ca „autor al Declarației de Independență și un apărător înfocat al libertății”. De asemenea, i-a criticat pe democrații care s-au apucat să-i vandalizeze statuile doar pentru că a deținut sclavi.

: L-a elogiat la discursul aniversar ca „autor al Declarației de Independență și un apărător înfocat al libertății”. De asemenea, i-a criticat pe democrații care s-au apucat să-i vandalizeze statuile doar pentru că a deținut sclavi. James Monroe : Trump l-a apreciat pentru Doctrina Monroe din 1823 care se opune interferenței europenilor în SUA și colonialismului în Emisfera Vestică, fiind considerat act ostil împotriva SUA orice intervenție a unei puteri europene asupra unei națiuni de pe continentele americane. Trump a preluat-o și a adaptat-o la politica sa agresivă „America First”, militând pentru supremația SUA asupra Emisferei Vestice și combaterea extinderii influenței chineze. A redenumit Golful Mexic, Lacul Ontario, a pretins Canalul Panama, Canada și Groenlanda și a condus o acțiune militară în Venezuela.

: Trump l-a apreciat pentru Doctrina Monroe din 1823 care se opune interferenței europenilor în SUA și colonialismului în Emisfera Vestică, fiind considerat act ostil împotriva SUA orice intervenție a unei puteri europene asupra unei națiuni de pe continentele americane. Trump a preluat-o și a adaptat-o la politica sa agresivă „America First”, militând pentru supremația SUA asupra Emisferei Vestice și combaterea extinderii influenței chineze. A redenumit Golful Mexic, Lacul Ontario, a pretins Canalul Panama, Canada și Groenlanda și a condus o acțiune militară în Venezuela. Andrew Jackson: Deși a fost primul președinte ales din partea Partidului Democrat, Trump îl consideră drept unul din președinții lui favoriți. A montat chiar și un portret uriaș al lui Jackson în Birol Oval: „Dacă l-am fi avut pe Andrew Jackson președinte puțin mai târziu, n-am mai fi avut Războiul Civil. A fost un bărbat dur, dar a avut o inimă mare”. Fostul președinte Andrew Jackson a fost criticat de istorici pentru epurare etnică, dupoă ce în 1830 a semnat legea prin care a ordonat strămutarea a zeci de mii de nativi americani de pe pământurile lor native, rezultând moartea a câtorva mii pe „Drumul lacrimilor”. Istoricii mai conservatori îl apreciază pentru că a plătit integral datoria națională și pentru războiul bancar dus împotriva monopolului și elitei corupte.

Deși a fost primul președinte ales din partea Partidului Democrat, Trump îl consideră drept unul din președinții lui favoriți. A montat chiar și un portret uriaș al lui Jackson în Birol Oval: Fostul președinte Andrew Jackson a fost criticat de istorici pentru epurare etnică, dupoă ce în 1830 a semnat legea prin care a ordonat strămutarea a zeci de mii de nativi americani de pe pământurile lor native, rezultând moartea a câtorva mii pe „Drumul lacrimilor”. Istoricii mai conservatori îl apreciază pentru că a plătit integral datoria națională și pentru războiul bancar dus împotriva monopolului și elitei corupte. Abraham Lincoln: A fost primul președinte ales din partea Partidului Republican, apreciat pentru că a reușit să reunească Statele Unite ale Americii și să abolească sclavia în statele sudiste după un război civil sângeros. Trump s-a comparat deseori cu el:„ Președintele Lincoln și-a servit țara în vremuri de divizare cum nu s-au mai văzut până acum. Sper să putem să-i urmăm exemplul. Ei spun că nimeni n-a fost tratat mai rău decât Lincoln. Eu cred că am fost tratat mai rău. Cred că am făcut mai multe pentur comunitatea afro-americanilor decât oricare președinte și că l-am depășit pe Abraham Lincoln. Mereu l-am concurat pe Abraham Lincoln. Cine a făcut mai bine? Lincoln a avut un sfârșit tragic. El ar fi putut negocia, dacă ar fi negociat, n-am fi avut Război Civil. El a făcut ceva cce a fost foarte greu. Ce naiba se întâmplă cu țara noastră? Uitați-vă, obișnuiam să avem oameni măreți, ca Abraham Lincoln. Uitați-vă acum la ce avem ”, spunea Trump în perioada alegerilor din 2024.

A fost primul președinte ales din partea Partidului Republican, apreciat pentru că a reușit să reunească Statele Unite ale Americii și să abolească sclavia în statele sudiste după un război civil sângeros. Trump s-a comparat deseori cu el:„ ”, spunea Trump în perioada alegerilor din 2024. William McKinley: Trump l-a lăudat pentru politicile protecționiste și s-a declarat un susținător al tarifelor. De asemenea, a redenumit Muntele Denali în Muntele McKinley: „Președintele McKinley ne-a făcut țara bogată prin tarife și talent – a fost un om de afaceri natural – și i-a dat lui Teddy Roosevelt banii cu care a făcut multe lucruri mărețe. Vom restaura numele mărețului nostru președinte, William McKinley, către Muntele McKinley, căruia îi aparține. Obama a fost cel care a schimbat nunele. Îi vom reda numele înapoi. McKinley a fost un foarte bun și foarte măreț președinte…A fost un om de afaceri, un guvernator și un om de afaceri de mare succes”.

Trump l-a lăudat pentru politicile protecționiste și s-a declarat un susținător al tarifelor. De asemenea, a redenumit Muntele Denali în Muntele McKinley: Theodore Roosevelt: Trump a spus că a fost un om măreț cu o viață sălbatică și a spus că-l apreciază pentru construirea Canalului Panama. Chiar i-a citat expresia „Libertatea nu este un dar care rezistă în mâinile unor lași. ”: „A refuzat să accepte eșecul, mediocritatea și corupția.

Trump a spus că a fost un om măreț cu o viață sălbatică și a spus că-l apreciază pentru construirea Canalului Panama. Chiar i-a citat expresia Woodrow Wilson : Deși un președinte democrat, Trump l-a apreciat pentru câștigarea Primului Război Mondial și i-a luat apărarea după ce Universitatea Princeton i-a eliminat numele de la centrul politic.: „Nu-mi vine să cred că Princeton i-a scos nunmele lui Woodrow Wilson de la mult respectatul centru de politică. Acești democrați buni de nimic vor să-i ia și numele lui John Wayne de la aeroport. Incredibil de stupid”.

: Deși un președinte democrat, Trump l-a apreciat pentru câștigarea Primului Război Mondial și i-a luat apărarea după ce Universitatea Princeton i-a eliminat numele de la centrul politic.: Herbert Hoover: Trump nu-l consideră decât un președinte mediocru și a spus în iulie că nu dorește să devină comparat cu republicanul al cărui nume îl poartă cel mai mare baraj din SUA (Hoover Dam) și îl consideră principalul responsabil pentru Marea Depresiune Economică din anii 1929-1933. „Mereu am spus-o că nu vreau să fiu președintele asociat cu o depresiune. Nu vreau să fiu ca Herbert Hoover. Herbert Hoover a fost președintele care ne-a băgat în Marea Depresiune. El a fost ce n-am vrut să fiu. Nu vreau să văd o catastrofă economică.”

Trump nu-l consideră decât un președinte mediocru și a spus în iulie că nu dorește să devină comparat cu republicanul al cărui nume îl poartă cel mai mare baraj din SUA (Hoover Dam) și îl consideră principalul responsabil pentru Marea Depresiune Economică din anii 1929-1933. Franklin Roosevelt : A avut cuvinte de laudă pentru cum a condus SUA către victoria celui de-al Doilea Război Mondial. Singura părere de rău a lui Trump este că Roosevelt n-a fost republican: „Nu a fost republican. Dar a avut patru mandate. Și a avut o mulțime de rampe. Ai o rampă datorită lui. Eea imobilizat într-un scaun cu rotile, dar a fost un om uimitor.”

: A avut cuvinte de laudă pentru cum a condus SUA către victoria celui de-al Doilea Război Mondial. Singura părere de rău a lui Trump este că Roosevelt n-a fost republican: Harry Truman: Trump s-a comparat cu președintele democrat care i-a înfrânt pe japonezi în al Doilea Război Mondial în bombardamentele nucleare de la Hiroshima și Nagasaki după ce a bombardat centralele nucleare ale Iranului, suspectate că ar fabrica arme atomice. Deși a atras critici din partea oficialilor japonezi, președintele american a spus atunci că a încheiat războiul dintre Israel și Iran prin „obliterarea” centralelor nucleare de la Fordow, Natanz și Isfahan: „Când vă uitați la Hiroshima și Nagasaki, acestea au încheiat războiul. Nu vreau să le folosesc ca exemple, dar sunt în mod esențial același lucru.”

Trump s-a comparat cu președintele democrat care i-a înfrânt pe japonezi în al Doilea Război Mondial în bombardamentele nucleare de la Hiroshima și Nagasaki după ce a bombardat centralele nucleare ale Iranului, suspectate că ar fabrica arme atomice. Deși a atras critici din partea oficialilor japonezi, președintele american a spus atunci că a încheiat războiul dintre Israel și Iran prin „obliterarea” centralelor nucleare de la Fordow, Natanz și Isfahan: Dwight Eisenhower: „Un președinte subestimat. A construit rețeaua de autostrăzi interstatale. A fost cel mai dur președinte până am venit eu. A fost un președinte foarte dur pe migrație. A fost foarte dur pe consolidarea frontierelor. Foarte, foarte putenic. A fost un foarte bun președinte și un foarte bun general”.

John F. Kennedy: „A fost al doilea cel mai chipeș președinte american.”. A glumit președintele. El a mai făcut o glumă și pe seama speculațiilor privind infidelitățile lui Kennedy față de soția sa, Jackie. „ A fost o piscină aici și Jackie spunea „A m auzit că sunt femei înăuntru. Sunt femei înăuntru? Și Serviciul Secret a zis – nu, nu sunt femei înăuntru”.

A glumit președintele. El a mai făcut o glumă și pe seama speculațiilor privind infidelitățile lui Kennedy față de soția sa, Jackie. „ Richard Nixon : S-a victimizat și comparat deseori cu singurul președinte american din istorie care a demisionat după scandalul Watergate: „ Nu sunt vinovat, n-am făcut nimic rău și nu sunt nici înregistrări. Mi-aș fi dorit să fi fost înregistrări în cazul meu. Am învățat o groază de la Nixon. Mă gândesc la Nixon mai mult ca niciodată și la ce perioadă sumbră a fost în țara noastră. Nixon a fost un tip foarte dur. Eu cred că Nixon a înțeles că atunci când lumea se prăbușește, oamenii vor un lider puternic a cărui prioritate este să apere America întâi”.

: S-a victimizat și comparat deseori cu singurul președinte american din istorie care a demisionat după scandalul Watergate: „ Jimmy Carter : L-a criticat deseori pentru cum a gestionat criza ostaticilor din Iran în 1979-1980. „A fost un om drăguț, dar ca președinte a fost teribil. Joe Bidel l-a făcut pe Carter să arate genial în comparație. Nu vreau să mp simt ca Jimmy Carter. Dacă te uiți la ce i s-a întâmplat, cu elicopterele și cu ostaticii, l-au costat alegerile”.

: L-a criticat deseori pentru cum a gestionat criza ostaticilor din Iran în 1979-1980. Ronald Reagan : „Cred că a fost unul dintre cei mai măreți președinți. A fost cel mai bun președinte din viața mea, dar nu a fost prea măreț în comerț. Nu mi-a plăcut poziția sa în comerț.”

Sursa Foto: The White House