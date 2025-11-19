Prima pagină » Actualitate » Lista zilelor cu dezlegare la pește, în Postul Crăciunului din 2025. Când se poate consuma acest aliment, fără să încalci restricțiile religioase

Lista zilelor cu dezlegare la pește, în Postul Crăciunului din 2025. Când se poate consuma acest aliment, fără să încalci restricțiile religioase

19 nov. 2025, 15:59, Actualitate
FOTO - Caracter ilustrativ

Postul Crăciunului a început, ca în fiecare an, pe 15 noiembrie, dar va fi unul „mai ușor” pentru că include mai multe zile de dezlegare la pește, vin și ulei.

Așadar, Postul Crăciunului, cunoscut și ca „Postul de 40 de zile”, se întinde în 2025 între 14 noiembrie și seara de Ajun, pe 24 decembrie. În acest interval, credincioșii renunță la alimente precum carnea, produsele lactate și ouăle.

Totuși, conform rânduielilor, există zile în care se permite consumul de pește, vin și untdelemn, oferind o ușurare în parcursul ascetic, scrie bzi.ro.

Când se mănâncă pește, în Postul Crăciunului 2025

Tradiția bisericească arată că aceste dezlegări la pește, vin și untdelemn se acordă mai ales în zilele de sâmbătă și duminică, până pe 20 decembrie inclusiv, dar și la sărbătorile marcate în calendar cu cruce roșie.

Această alternanță reflectă modul în care Biserica îmbină perioadele de strictețe cu cele de alinare, pentru a sprijini credincioșii să parcurgă postul în mod echilibrat.

În calendarul bisericesc din anul 2025 sunt mai multe zile care oferă dezlegare la pește. Pe 21 noiembrie, la sărbătoarea Intrării în Biserică a Maicii Domnului, credincioșii au dezlegare, aceasta fiind una dintre cele mai importante sărbători ale lunii.

Apoi, lista continuă cu datele de 22, 23 și 25 noiembrie, precum și cu 30 noiembrie, alte zile considerate cu un caracter deosebit în această perioadă.

Sursa foto: colaj Envato

Sursa foto: colaj Envato

În luna decembrie, dezlegarea la pește aparte pe 4, 6, 7, 13, 14 și 20 decembrie, punctând momente care marchează deopotrivă evenimente liturgice importante și zile de weekend în intervalul de post.

Tot în această perioadă sunt trecute sărbători precum Sfântul Mare Mucenic Varvara (4 decembrie), Zămislirea Sfintei Fecioare Maria de către Sfânta Ana (9 decembrie) sau Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul (18 decembrie), marcate ca repere în calendar.

Printre sărbătorile enumerate în rânduiala bisericească se află și Sfântul Mare Mucenic Ecaterina (25 noiembrie), alături de Sfântul Cuvios Paisie și Sfântul Cleopa de la Sihăstria, pomeniți pe 2 decembrie.

Toate aceste date fac parte din structura tradițională a postului, în care se îmbină zilele de post strict cu cele care permit consumul de pește.

Pregătirea credincioșilor pentru sărbătoarea Nașterii Domnului

Zilele de sâmbătă și duminică din perioada postului, până la 20 decembrie, sunt în mod tradițional mai îngăduitoare, fiind considerate momente potrivite pentru acordarea dezlegării la pește.

În schimb, zilele de luni, miercuri și vineri sunt, în rânduiala clasică, orientate spre asprime, fiind rezervate pentru abținerea de la orice aliment de origine animală.

Pentru a respecta cu exactitate toate regulile, credincioșii sunt încurajați să consulte calendarul bisericesc și să noteze în avans zilele de dezlegare.

Acest lucru permite o organizare atentă a meselor, oferind totodată siguranța că fiecare dată importantă este respectată întocmai.

Finalitatea postului este pregătirea sufletească pentru marea sărbătoare a Crăciunului. Alternanța dintre zilele de post strict și zilele de dezlegare are rolul de a echilibra efortul spiritual, ajutând credincioșii să își păstreze angajamentul pe parcursul întregului interval de 40 de zile.

Totodată, pentru ultima zi a postului Crăciunului, pe data de 24 decembrie, credincioșii obișnuiesc să țină post negru înainte de a se împărtăși.

Aceștia nu consumă alimente și nici apă până la ora 16, iar în unele părți ale țării se obișnuiește să se consume grâu fiert amestecat cu miere și cu fructe.

