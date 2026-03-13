Prima pagină » Actualitate » Ce salariu are un paznic de noapte în 2026, în funcție de orașul din România în care lucrează

13 mart. 2026, 07:29, Actualitate
În anul 2026, salariile încă rămân un subiect de dispute care uneori creează controverse. Gândul.ro a analizat cât câștigă un paznic de noapte în zilele noastre în funcție de orașul în care lucrează.

Analiza arată că salariul poate varia în funcție de orașul în care lucrează angajatul, de responsabilități și de angajator, evidențiind diferențe notabile între marile centre urbane și orașele mai mici.

Au fost analizate 30 de orașe din România, cel care se află detașat pe primul loc este Bucureștiul cu 4.445 de lei, printre care 700 de lei reprezintă sporul de noapte, iar 945 de lei reprezintă alte beneficii. Capitala este urmată de Cluj-Napoca, cu un salariul de 4.320 de lei, dintre care 675 reprezintă sporul de noapte, iar 945 alte beneficii.

Salariile cele mai mici, mai exact de 3.718 lei le găsim în trei orașe din România, și anume: Focșani, Roman, Vaslui și Vișeul de Sus. Pentru toate cele patru orașe, sporul de noapte valorează 644 de lei din totalul salarial, iar secțiunea alte beneficii, valoarea este de 500 de lei.

Conform Codului Muncii, sporul de noapte este de 25% aplicat la salariul de bază pentru orele lucrate în intervalul 22:00 – 06:00.

La secțiunea alte beneficii găsim tichetele de masă: În 2026, valoarea maximă a unui tichet este de 45 lei. Multe firme de pază oferă însă o valoare medie între 30 și 40 lei.

