Localitatea din România în care nu există români. I se spune „Ținutul Sfinților” și funcționează ca „stat în stat”

Un sat ascuns între dealurile liniștite din inima județului Harghita pare desprins dintr-o altă epocă, iar românii nici nu știu de el. Nici nu prea au de unde, de fapt, căci acolo nu există… români. I se spune „Ținutul Sfinților” și funcționează ca „stat în stat”.

Localitatea Misentea este mai cunoscută după denumirea în limba maghiară, Csíkmindszent.

Populația, aproape în totalitate maghiară

Vorbim despre una dintre puținele localități din România unde populația este aproape în totalitate maghiară (secui). Prezența românilor aici e ca și inexistentă. De fapt, statisticile oficiale arată că, la majoritatea recensămintelor, numărul românilor declarați în acest sat a fost zero sau extrem de redus, de ordinul unităților. Singurele excepții sunt persoanele ajunse aici prin căsătorie sau cu atribuții administrative temporare.

În rest, comunitatea din Misentea este omogenă, adică limba, tradițiile și identitatea secuiască sunt păstrate cu rigoare.

Traducerea din maghiară pentru satul Csíkmindszent ar fi „Toți Sfinții din Ciuc”. Numele nu a fost pus întâmplător. De fapt, această localitate se mândrește cu o puternică tradiție religioasă. Viața spirituală gravitează în jurul bisericii romano-catolice, un monument istoric care domină satul.

Misentea a fost menționat documentar prima dată în anul 1332, sub numele latin „Omnes sancti” („Toți sfinții”). Este o referire directă la sărbătoarea Tuturor Sfinților, celebrată la data de 1 noiembrie în calendarul romano-catolic.

De ce un „stat în stat”

Pentru că satul este relativ izolat, aici locuitorii sunt, practic, un „stat în stat”. Iar din cauza faptului ca Misentea nu a fost o zonă de tranzit majoră și nici nu a cunoscut industrializarea din perioada comunistă, traditiile s-au conservat foarte bine.

Astfel, ritmul vieții a rămas aproape neschimbat. Obiceiurile agricole, sărbătorile religioase și viața comunitară se desfășoară și astăzi după reguli transmise din generație în generație.

Cine vizitează acest sat descoperă o comunitate care și-a păstrat structura socială și limba intacte. Acesta e  motivul pentru care, deseori, localitatea este descrisă drept un „stat în stat”. Nu e vorba de înțelesul administrativ, ci cultural. Comunitatea secuiască de aici funcționează ca o entitate bine închegată, cu propriile reguli, valori și tradiții.

Într-o lume în care globalizarea uniformizează tot mai mult comunitățile, Misentea este exemplul rar de conservare a identității locale. Nu a fost absorbită de influențe externe și a demonstrat că tradițiile pot supraviețui dacă sunt asumate și transmise cu consecvență.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Grindeanu explică de ce a ieşit din sală la Congresul UDMR, când a fost intonat imnul Ținutului Secuiesc: Există un singur IMN OFICIAL, cel al României

Ministerul de Externe l-a convocat pe ambasadorul Ungariei după ce un înalt oficial de la Budapesta a afirmat că „România îngrădește arborarea steagului secuiesc”

SPORT Ce a făcut Vlad Chiricheș după ce Gigi Becali l-a umilit, arătându-i ușa de la FCSB. Ciprian Tătărușanu i-a fost alături
10:06
Ce a făcut Vlad Chiricheș după ce Gigi Becali l-a umilit, arătându-i ușa de la FCSB. Ciprian Tătărușanu i-a fost alături
NEWS ALERT Accident cu 13 victime în Maramureș. A fost activat Planul Roșu de intervenție
10:02
Accident cu 13 victime în Maramureș. A fost activat Planul Roșu de intervenție
INEDIT Femeia care a jurizat-o pe Nadia Comăneci, întâlnită întâmplător pe stradă. Ce și-a amintit despre „Zeița de la Montreal”
09:44
Femeia care a jurizat-o pe Nadia Comăneci, întâlnită întâmplător pe stradă. Ce și-a amintit despre „Zeița de la Montreal”
EDUCAȚIE Simulare Evaluare Națională 2026, sesiunea II. Peste 2.300 de elevi de clasa a VIII-a susțin proba la Matematică
09:41
Simulare Evaluare Națională 2026, sesiunea II. Peste 2.300 de elevi de clasa a VIII-a susțin proba la Matematică
OPINIE CTP compară moțiunea de cenzură anti-Bolojan cu o lovitură de stat. „Figura lui Nicușor Dan s-a transformat în cea de «Popa Prostu’»”
09:28
CTP compară moțiunea de cenzură anti-Bolojan cu o lovitură de stat. „Figura lui Nicușor Dan s-a transformat în cea de «Popa Prostu’»”
ECONOMIE Motorina a sărit de pragul de 9,3 lei / litru. Marile lanțuri de benzinării au înregistrat noi scumpiri
09:05
Motorina a sărit de pragul de 9,3 lei / litru. Marile lanțuri de benzinării au înregistrat noi scumpiri
Mediafax
Președintele Serbiei crede că România ar putea cădea „sub influența predominantă” a SUA.
Digi24
Ce le spune Nicușor Dan românilor care l-au votat, dar acum sunt supărați pe el, și celor care îl consideră „PSD-ist”
Cancan.ro
30 aprilie 2026: Ziua în care meteorologii Accuweather anunță un fenomen rarisim în București. Ce se întâmplă
Prosport.ro
Răzvan Lucescu a dezvăluit cum a fost ultima discuție pe care a avut-o cu Mircea Lucescu! „Vineri, după infarct...”
Adevarul
Fostul combinat din Oțelu Roșu, readus la viață. Uzina lui Umbrărescu schimbă fața orașului monoindustrial
Mediafax
ANM anunță cum va fi vremea până la finalul primăverii. Unde va ploua și cum vor oscila temperaturile
Click
Adela Popescu, vacanță spectaculoasă alături de Radu Vâlcan. Unde au călătorit cei doi: „Să nu vă luați soț căruia îi place sportul!”
Digi24
După 40 de zile pe linia frontului ucrainean, soldaților „nu le mai pasă dacă supraviețuiesc”
Cancan.ro
Aris Eram a încălcat contractul cu Antena 1! Eliminat de la Survivor, fiul Andreei Esca a comis-o GRAV
Ce se întâmplă doctore
Afecțiunea cu care Gabriela Cristea a fost diagnosticată. Acum și-a făcut curaj să vorbească: „Cea mai neagră perioadă a mea”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Premieră în România: Au apărut trecerile de pietoni cu LASER!
Descopera.ro
Toată matematica poate fi redusă la o singură operație?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Trag o partidă bună de dragoste cu nevastă-mea și mă înviorez extraordinar!
Descopera.ro
Fizicienii au simulat un proces cuantic care ar putea distruge Universul
FLASH NEWS Rubio blochează oferta Iranului: „SUA refuză orice control al Teheranului asupra Strâmtorii Ormuz”
10:00
Rubio blochează oferta Iranului: „SUA refuză orice control al Teheranului asupra Strâmtorii Ormuz”
SHOWBIZ Godină s-a întors din jungla de la Survivor. Ce a făcut prima dată când a ajuns în România
09:31
Godină s-a întors din jungla de la Survivor. Ce a făcut prima dată când a ajuns în România
FLASH NEWS Regele Charles al III-lea și Donald Trump, față-n față la Casa Albă. Ce miză uriașă are vizita regală la Washington
09:13
Regele Charles al III-lea și Donald Trump, față-n față la Casa Albă. Ce miză uriașă are vizita regală la Washington
INCIDENT Dâmbovița: Percheziții la suspecți de proxenetism, șantaj și cămătărie. Mascații descind în mai multe localități
08:55
Dâmbovița: Percheziții la suspecți de proxenetism, șantaj și cămătărie. Mascații descind în mai multe localități
AUTO Reacția presei din Ungaria după ce vânzările Dacia s-au prăbușit în România: „Ce se întâmplă în țara vecină e teribil”
08:49
Reacția presei din Ungaria după ce vânzările Dacia s-au prăbușit în România: „Ce se întâmplă în țara vecină e teribil”
REACȚIE Victoria lui Peter Magyar în Ungaria are ecou în România. Se va înființa un nou partid maghiar în Transilvania, rivalul UDMR-ului
08:37
Victoria lui Peter Magyar în Ungaria are ecou în România. Se va înființa un nou partid maghiar în Transilvania, rivalul UDMR-ului

