Grindeanu explică de ce a ieşit din sală la Congresul UDMR, când a fost intonat imnul Ținutului Secuiesc: Există un singur IMN OFICIAL, cel al României

Preşedintele Camerei Deputaţilor, preşedintele interimar al PSD Sorin Grindeanu, a explicat sâmbătă motivul pentru care a ales să părăsească sala în timpul Congresului UDMR, imediat ce a inceput intonarea Imnului Secuiesc. Grindeanu a spus că, din perspectiva României, există doar imnul oficial al României.

„Eu ieri am vorbit la Congresul UDMR, unde am mers cu plăcere, despre unitate. Eu ieri, în discursul meu, am vorbit şi am mulţumit premierului Viktor Orban pentru rolul pe care l-a avut anul trecut şi pe care trebuie să îl recunoaştem cu toţii, în intrarea României în Schengen. Să nu uităm că anul trecut, sub Preşedinţia Ungariei şi sub presunile pozitive puse de către Viktor Orban noi am reuşit să întrăm în Schengen, unde am fost ţinuţi la uşă vreo 13 ani. Am spus şi lucrurile aestea”, a declarat Grindeanu, referindu-se la participarea sa la Congresul UDMR.

Liderul social-democrat a adăugat că regretă faptul că singurul moment care a atras atenția publicului a fost ieșirea sa din sală.

„Îmi pare rău că doar această chestiune a fost subliniată”, a afirmat Grindeanu.

El a precizat că are mulţi colegi din UDMR pe are îi respectă, dar că România are doar un imn oficial.

„Eu am foarte mulţi colegi în UDMR pe care îi respect şi am acest sentiment de respect, şi pentru mulţi dintre ei şi de prietenie, cum am şi pentru preşedintele Kelemen Hunor, pentru Cseke Attila, pentru Tanczos Barna. Respect prietenia cu unii dintre ei. Dar ieri am vorbit despre unitate. Unitate înseamnă că şi din perspectiva României există un singur imn oficial, cel al României”, a mai spus preşedintele interimar al PSD.

Sorin Grindeanu a participat vineri la Congresul UDMR, însă a ieşit din sală în momentul în care a fost intonat Imnul Secuiesc. În schimb, premierul Ilie Bolojan a rămas în poziție de drepți, lângă Viktor Orban.

Foto: DAN HORIA TAUTAN / MEDIAFAX

