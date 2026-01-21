Unde se află localitatea din România cu cel mai scurt nume. Este un loc marcat de unul dintre cele mai tragice episoade din istoria recentă a țării

V-ați gândit unde se află localitatea din România cu cel mai scurt nume? Este vorba despre o așezare umană care are un nume format din 2 litere. Este un loc marcat de unul dintre cele mai tragice episoade din istoria recentă a României. Vezi mai jos.

România ascunde o multitudine de „comori” naturale, socio-culturale, istorice care așteaptă să fie descoperite de vizitatorii curioși. De data asta, în atenție se află, însă, localitatea din România cu cel mai scurt nume. Este vorba despre Ip, o comună din județul Sălaj.

Comuna din județul Sălaj are la bază, însă, o comunitate cu rădăcini vechi. Atestarea așezării umane a avut loc încă din 1208 – avea denumirea de „villa Ypu”, atunci. Identitatea zonei a fost păstrată, iar tradițiile au fost transmise mai departe, de la o generație la alta.

De unde provine denumirea Ip

Însă, care să fie, oare, originea acestui nume? Denumirea ar avea proveniență grecească (termenul „Hippolytos” ce poate fi asociat cu ideea de libertate sau de cal). Ar putea avea legătură cu pășunile și creșterea cailor din zonă.

De menționat faptul că Ip este un loc marcat de unul dintre cele mai tragice episoade din istoria recentă a României. În anul 1940, în noaptea de 13 spre 14 septembrie, 157 de cetățeni români au decedat în urma unui masacru provocat de armata maghiară, după Dictatul de la Viena.

Acum, în comuna Ip poate fi observată o placă comemorativă ridicată în anul 1984, fiind închinată victimelor masacrului din 1940. Placa comemorativă reprezintă un simbol al memoriei colective, arată Playtech.ro.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ