Prima pagină » Actualitate » Localnici mascați și înarmați cu bâte s-au îmbrâncit cu jandarmii la Ruginoasa. Forțele de ordine au dat cu spray lacrimogen

31 dec. 2025, 10:25, Actualitate

Tensiuni mari la Ruginoasa, unde tradiționala confruntare dintre tinerii din „deal” și cei din „vale” a fost la un pas să degenereze. Localnici mascați și înarmați cu bâte au încercat să forțeze cordonul de ordine, iar jandarmii au intervenit pentru a preveni izbucnirea violențelor, fiind nevoiți să folosească spray lacrimogen.

Jandarmii au intervenit pentru a evita confruntarea directă

Incidentul a avut loc în cursul dimineții, în timpul manifestărilor tradiționale din localitatea Ruginoasa. Potrivit autorităților, un grup de participanți a depășit primul cordon de jandarmi, încercând să urmeze un traseu care ar fi dus la întâlnirea cu grupul rival. În acel moment, situația a devenit tensionată, iar forțele de ordine au intervenit rapid pentru a împiedica escaladarea conflictului.

În această dimineață, în cadrul manifestărilor desfășurate la Ruginoasa, un grup de participanți a depășit primul cordon de jandarmi, în încercarea de a urma un traseu care ar fi condus la întâlnirea cu celălalt grup de persoane. Pentru a preîntâmpina escaladarea situației și posibile acte de violență, forțele de ordine au intervenit conform procedurilor, fiind necesară utilizarea gazelor lacrimogene, cu scopul de a opri înaintarea și de a evita contactul direct între cele două grupuri de persoane”, a transmis Jandarmeria Bacău.

Peste 250 de jandarmi mobilizați în zonă

Pentru menținerea ordinii publice, aproximativ 250 de jandarmi au fost mobilizați la fața locului. Reprezentanții instituției subliniază că nu vor fi tolerate manifestările care pot pune în pericol siguranța participanților sau a altor cetățeni. Prezența forțelor de ordine are ca scop prevenirea incidentelor violente și asigurarea desfășurării evenimentelor fără persoane rănite.

Pe durata manifestărilor, jandarmii vor verifica și vor interveni pentru a împiedica folosirea obiectelor care pot provoca accidentări, au mai precizat autoritățile.

