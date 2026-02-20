525 lei în plus la pensie pentru pensionarii din aceste orașe din România. Cine se încadrează

Mai mulți pensionari vor beneficia de o sumă în plus la pensie, de la guvern, pentru a avea un trai decent. Acești bani sunt oferiți seniorilor care au ajuns la vârsta de pensionare, așa cum arată legea, și care au un stagiu minim de cotizare de 15 ani. Vezi mai jos datele.
Statul român suportă o anumită sumă pentru 841.257 de pensionari care nu au atins pragul pensiei sociale de 1.281 de lei pe baza contributivității. În acest sens, pentru a putea avea pensia minimă, guvernul completează aceste sume, lunar. În medie, se adaugă 537 de lei.
525 lei în plus la pensie pentru acești pensionari
De pildă, în județul Botoșani, potrivit datelor furnizate de Casa de Pensii, 21.310 seniori beneficiază de un ajutor din partea statului în valoare de 525 de lei, pentru a atinge pensia minimă lunară.
Situația în alte județe din România
- Județul Alba: 13.801 pensionari primesc lunar un ajutor de 547 de lei (valoarea medie suportată).
- Județul Arad: 19.343 de pensionari primesc 518 lei.
- Județul Argeș: 22.901 pensionari primesc 544 de lei.
- Județul Bacău: 27.134 de pensionari primesc 526 de lei.
- Județul Bihor: 23.501 pensionari primesc 480 de lei.
- Județul Bistrița: 17.261 de pensionari primesc 597 de lei.
- Județul Brașov: 12.361 de pensionari primesc 524 de lei.
- Județul Brăila: 14.747 de pensionari primesc 504 lei.
- Județul Buzău: 25.526 de pensionari primesc 574 de lei.
- Județul Călărași: 13.471 de persoane primesc 523 de lei.
- Județul Caraș-Severin: 11.910 pensionari primesc 481 de lei.
- Județul Cluj: 25.851 de pensionari primesc 595 de lei.
În Constanța, 27.125 de cetățeni primesc 485 de lei la pensie, lunar, din partea guvernului. În Covasna, un număr de 7.959 de cetățeni beneficiază de 527 de lei. În Dâmbovița, 18.833 de cetățeni mai primesc 549 de lei, iar în Dolj este distribuită suma de 500 de lei (fiecare) pentru 30.174 de persoane. În Galați, 21.880 de persoane primesc, în medie, 531 de lei, pentru a atinge pensia socială, arată Newsweek.ro.
- Județul Gorj: 13.543 de pensionari primesc 567 de lei.
- Județul Harghita: 12.385 de seniori primesc 525 de lei.
- Județul Hunedoara: 16.279 de pensionari primesc 602 lei.
- Județul Ialomița: 12.976 de pensionari primesc 500 de lei.
- Județul Iași: 31.699 de pensionari primesc 543 de lei.
- Județul Giurgiu: 13.620 de seniori primesc 484 de lei.
Peste 35.000 de seniori din județul Suceava primesc bani, pentru a atinge pragul pensiei sociale
În județul Maramureș, 28.314 persoane beneficiază de 628 de lei. În județul Mehedinți, 11.928 de seniori mai primesc în plus 518 lei (în medie), lunar. În județul Mureș, 21.190 de pensionari primesc 522 de lei, iar în județul Neamț este alocată, în medie, suma de 519 lei, pe listă fiind 26.097 de persoane.
- Județul Olt: 25.089 de persoane primesc 526 de lei.
- Județul Prahova: 28.100 de seniori primesc 592 de lei.
- Județul Satu Mare: 17.955 de pensionari primesc 546 de lei.
- Județul Sălaj: 10.529 de pensionari primesc 528 de lei.
- Județul Sibiu: 12.972 de seniorni primesc, lunar, în medie, 545 de lei.
- Județul Suceava: 35.597 de pensionari primesc 553 de lei.
- Județul Teleorman: 18.859 de seniori primesc 518 lei.
- Județul Timiș: 22.718 persoane primesc 520 de lei.
- Județul Tulcea: 9.777 de seniori primesc 428 de lei.
- Județul Vaslui: 21.648 de cetățeni primesc 550 de lei.
- Județul Vâlcea: 20.072 de seniori primesc 536 de lei.
- Județul Vrancea: 21.637 de persoane primesc 567 de lei.
Situația în București și Ilfov
În județul Ilfov, 13.522 de persoane primesc 501 lei.
În Municipiul București vă arătăm datele defalcate pe sectoare:
- Sector 1: 4.938 de persoane beneficiază de 536 de lei.
- Sector 2: 7.284 de persoane primesc, în medie, 513 lei.
- Sector 3: 7.708 persoane primesc 508 lei.
- Sector 4: 5.807 pensionari primesc 495 de lei.
- Sector 5: 7.995 de pensionari primesc 583 de lei.
- Sector 6: 5.840 de seniori primesc 512 lei.
