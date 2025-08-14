Prima LOCOMOTIVĂ cumpărată de statul român în ultimii 15 ani a atins o viteză record la teste

Prima locomotivă nouă achiziționată de statul român după un deceniu și jumătate a atins 200 km/h în probele de la centrul de testare din Făureni, a anunțat joi Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF).

Vehiculul, un model Alstom Traxx fabricat în Germania, face parte dintr-un contract de 767 milioane lei (fără TVA) pentru 16 locomotive electrice și mentenanța pe 20 de ani. Cu pasageri, viteza maximă va fi de 160 km/h, iar fiecare unitate va putea tracta până la 16 vagoane.

„Astăzi, 14 august 2025, la Centrul de Testări Feroviare Făurei, prima locomotivă electrică nou construită și achiziționată de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) pentru statul român, în ultimii 15 ani, a continuat etapa de testare. Momentul-cheie al zilei a fost verificarea capacității de rulare la viteza de 200 km/h, performanță atinsă cu succes în cadrul acestor probe”, a transmis ARF

În prezent, locomotivele pentru trenurile de pasageri din România au o vârstă medie de peste 45 de ani, cu frecvente defecțiuni și incidente. După teste, prototipul va fi trimis înapoi în Germania pentru ultimele modificări, urmând ca producția de serie să înceapă. Toate cele 16 locomotive ar trebui livrate până în august 2026, însă primele trenuri de pasageri tractate de aceste unități ar putea circula abia în primăvara anului viitor.

Noile locomotive vor fi introduse pe rutele:

Dej-Brașov-București-Constanța;

Timișoara-Arad-Brașov-București-Constanța;

Timișoara-Cluj-Napoca-Iași;

Iași/Suceava-București-Constanța.

