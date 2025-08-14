Prima pagină » Actualitate » Prima LOCOMOTIVĂ cumpărată de statul român în ultimii 15 ani a atins o viteză record la teste

Prima LOCOMOTIVĂ cumpărată de statul român în ultimii 15 ani a atins o viteză record la teste

Bianca Dogaru
14 aug. 2025, 17:26, Actualitate
Prima LOCOMOTIVĂ cumpărată de statul român în ultimii 15 ani a atins o viteză record la teste

Prima locomotivă nouă achiziționată de statul român după un deceniu și jumătate a atins 200 km/h în probele de la centrul de testare din Făureni, a anunțat joi Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF).

Vehiculul, un model Alstom Traxx fabricat în Germania, face parte dintr-un contract de 767 milioane lei (fără TVA) pentru 16 locomotive electrice și mentenanța pe 20 de ani. Cu pasageri, viteza maximă va fi de 160 km/h, iar fiecare unitate va putea tracta până la 16 vagoane.

„Astăzi, 14 august 2025, la Centrul de Testări Feroviare Făurei, prima locomotivă electrică nou construită și achiziționată de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) pentru statul român, în ultimii 15 ani, a continuat etapa de testare. Momentul-cheie al zilei a fost verificarea capacității de rulare la viteza de 200 km/h, performanță atinsă cu succes în cadrul acestor probe”, a transmis ARF.
În prezent, locomotivele pentru trenurile de pasageri din România au o vârstă medie de peste 45 de ani, cu frecvente defecțiuni și incidente. După teste, prototipul va fi trimis înapoi în Germania pentru ultimele modificări, urmând ca producția de serie să înceapă. Toate cele 16 locomotive ar trebui livrate până în august 2026, însă primele trenuri de pasageri tractate de aceste unități ar putea circula abia în primăvara anului viitor.
Noile locomotive vor fi introduse pe rutele:
  • Dej-Brașov-București-Constanța;
  • Timișoara-Arad-Brașov-București-Constanța;
  • Timișoara-Cluj-Napoca-Iași;
  • Iași/Suceava-București-Constanța.

Sursa foto: Profimedia

CITEȘTE ȘI:

EXPLOZIE devastatoare într-o casă din Bacău. Patru răniți, printre care și un copil de 14 ani

Se ELIMINĂ statutul de coasigurat de la 1 septembrie 2025. Ce schimbări aduce noua lege a asigurărilor de sănătate 

TRAGEDIE în Austria: Copil român de 8 ani, mort într-un grav accident rutier

Schimbare controversată la BURSELE școlare pentru anul 2025-2026. Cine mai primește bursă și cine rămâne pe dinafară

Citește și

ACTUALITATE Institutului Național de Statistică de la Sofia anunță venituri RECORD pentru hotelurile din Bulgaria. Și românii cotizează masiv
19:21
Institutului Național de Statistică de la Sofia anunță venituri RECORD pentru hotelurile din Bulgaria. Și românii cotizează masiv
ACTUALITATE Se spune sau nu „La mulți ani” de Sfânta Maria Mare, pe 15 august. Mulți fac această CONFUZIE
18:59
Se spune sau nu „La mulți ani” de Sfânta Maria Mare, pe 15 august. Mulți fac această CONFUZIE
ACTUALITATE CNSU a aprobat o nouă HOTĂRÂRE pentru acordarea de ajutoare de urgență sinistraților din Neamț și Suceava. Ce sume vor primi
18:17
CNSU a aprobat o nouă HOTĂRÂRE pentru acordarea de ajutoare de urgență sinistraților din Neamț și Suceava. Ce sume vor primi
ULTIMA ORĂ Caz deschizător de drumuri în justiție? Președinta Judecătoriei Satu Mare a obținut ordin de PROTECȚIE într-o speță de hărțuire online
18:17
Caz deschizător de drumuri în justiție? Președinta Judecătoriei Satu Mare a obținut ordin de PROTECȚIE într-o speță de hărțuire online
ACTUALITATE Rugină și mizerie, păstrate la rece, în niște magazine din Caraș Severin/Comisar ANPC: „E boală curată aici!”
18:16
Rugină și mizerie, păstrate la rece, în niște magazine din Caraș Severin/Comisar ANPC: „E boală curată aici!”
POLITICĂ Bolojan, poreclit „Premierul Taie-Tot” de un lider PSD: „Guvernul recunoaște că nu își respectă promisiunile și pasează nota de plată către primării”
18:10
Bolojan, poreclit „Premierul Taie-Tot” de un lider PSD: „Guvernul recunoaște că nu își respectă promisiunile și pasează nota de plată către primării”
Mediafax
Centrul Istoric, primul pas în programul de curățenie și modernizare al Capitalei
Digi24
VIDEO Amenzi de până la 100.000 de lei pentru cei care construiesc fără autorizație, în propria curte, garaje, șoproane sau alte anexe
Cancan.ro
Iepurii care i-au speriat pe cercetători! De ce au excrescențe pe cap sub formă de coarne
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Adevarul
PSD, între retragerea de la guvernare și alianța cu AUR. Confuzia care îi derutează pe români
Mediafax
Klaus Iohannis, somat de ANAF să plătească o datorie de aproape un milion de euro
Click
Pensionarii cu pensii peste 3.000 lei scapă de CASS. Guvernul a stabilit ziua
Wowbiz
Accident grav pe Autostrada Soarelui! Nouă mașini au fost implicate, iar traficul blocat. Breaking news
Antena 3
Lana câștigă o avere ajutând femei să afle dacă soții lor sunt infideli: E șocant cât de repede cedează. Care este metoda ei
Digi24
Pensia pe care statul român o plătește unui cetățean care a lucrat doar o zi
Cancan.ro
Cade guvernul Bolojan? Cine vine la putere după ce tensiunile au ajuns la cote alarmante
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Cum arată acum Cristina, fosta Bebelușă de la Cronica Cârcotașilor. Are o meserie total diferită
observatornews.ro
"Bună dimineața, mi-am ucis fosta soție". Un italian şi-a înjunghiat fosta parteneră şi a sunat la poliţie
StirileKanalD
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
KanalD
Tragedie pe o șosea din Iași! Un bărbat a murit, iar o mamă și fetițele ei au fost găsite inconștiente, după ce mașina în care se aflau s-a izbit de un TIR și a luat foc
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
BT Leasing vinde un VW Golf, cu motor diesel și cutie automată. De ce este mașina perfectă de familie?
Descopera.ro
10 lecții de viață de la azteci
Capital.ro
Se întoarce Călin Georgescu! George Simion a confirmat planul: Avem soluțiile să reparăm
Evz.ro
Căderea Danei Marijuana. De la succes la droguri, sărăcie și închisoare
A1
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Stirile Kanal D
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Kfetele
Ce s-a întâmplat, de fapt, în videoclipul în care o tânără este ucisă de o orcă? A făcut înconjurul lumii!
RadioImpuls
Mesaje de Sfânta Maria Mare 2025. Idei de urări și felicitări pentru sărbătoriții zilei: „La mulţi ani! Sper ca astăzi să nu simți decât bucurie și iubire, în timp ce eşti copleşită de daruri și binecuvântări”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța face autostopul. Oprește lupul...
Descopera.ro
Oasele dintr-o peșteră din Norvegia dezvăluie soarta animalelor din Era Glaciară
SĂNĂTATE CNAS anunță că a solicitat fonduri suplimentare pentru tratamentele oncologice. Banii ar putea veni la rectificarea bugetară
19:17
CNAS anunță că a solicitat fonduri suplimentare pentru tratamentele oncologice. Banii ar putea veni la rectificarea bugetară
EXTERNE Marco Rubio: Trump va intra la discuțiile cu Putin cu SPERANȚA de a opri luptele din Ucraina
19:05
Marco Rubio: Trump va intra la discuțiile cu Putin cu SPERANȚA de a opri luptele din Ucraina
EXTERNE Trump admite posibilitatea unui EȘEC al summitului din Alaska /Ce intenționează să facă liderul SUA după întâlnirea cu Putin
19:01
Trump admite posibilitatea unui EȘEC al summitului din Alaska /Ce intenționează să facă liderul SUA după întâlnirea cu Putin
SPORT A plecat de la FCSB în ziua meciului cu Drita. Jucătorul, prezentat la noua echipă din Superliga
18:59
A plecat de la FCSB în ziua meciului cu Drita. Jucătorul, prezentat la noua echipă din Superliga
EXTERNE Zelenski mulțumește aliaților europeni: Au asigurat fonduri de peste 1 miliard pentru achiziționarea ARMAMENTULUI american
18:59
Zelenski mulțumește aliaților europeni: Au asigurat fonduri de peste 1 miliard pentru achiziționarea ARMAMENTULUI american
REȚETE Ingredientul care nu trebuie pus niciodată pe o PIZZA, indiferent de sortiment. Este consideră o „crimă” la adresa bucătăriei italiene
18:59
Ingredientul care nu trebuie pus niciodată pe o PIZZA, indiferent de sortiment. Este consideră o „crimă” la adresa bucătăriei italiene