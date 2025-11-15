Prima pagină » Actualitate » Locuiești la bloc? Când este nevoie de acordul vecinilor pentru modificări în apartament și ce se întâmplă dacă aceștia refuză să semneze

Locuiești la bloc? Când este nevoie de acordul vecinilor pentru modificări în apartament și ce se întâmplă dacă aceștia refuză să semneze

15 nov. 2025, 13:54, Actualitate
Locuiești la bloc? Când este nevoie de acordul vecinilor pentru modificări în apartament și ce se întâmplă dacă aceștia refuză să semneze
foto ilustrativa: sursa foto: Enavto

Modificările pe care un proprietar care locuiește la bloc vrea să le facă într-un apartament nu sunt mereu premise doar în baza dreptului de proprietate. Există situații specifice, reglementate de lege, în care este obligatoriu acordul vecinilor ori al asociației de proprietari.

Potrivit Legii nr. 196/2018 în ce privește organizarea asociațiilor de proprietari, dreptul proprietarului asupra apartamentului este limitat de părțile comune ale clădirii: structura, instalațiile, dar și alte elemente comune.

Legea nr. 50/1991 (autorizarea construcțiilor) prevede acordul vecinilor este necesar în anumite lucrări.

Conform Legii 196/2018, modificările care ating zidurile dintre apartamente necesită acord scris al vecinilor direct afectați.

Intervențiile asupra pereților care dau spre spații comune, cum ar fi scări, holuri, subsoluri, sunt permise doar dacă există acordul tuturor coproprietarilor, expertiză tehnică și autorizație de construire.

Iar modificările instalațiilor comune, precum ar fi conducta de apă, încălzire, electricitate impun un referat tehnic de la furnizorul de utilități și, în funcție de situație, aprobarea adunării generale a asociației cu o majoritate calificată.

Dacă dorești însă schimbi destinația apartamentului, cum ar fi cea din locuință în birou sau spațiu comercial, ai nevoie de aviz scris al comitetului executiv al asociației și consimțământul tuturor vecinilor cu care apartamentul se învecinează. În plus, este necesară și o convenție care stabilească noua activitate și modul de împărțire a cheltuielilor comune.

Ce se întâmplă dacă refuză semneze vecinii

Conform Legii 50/1991, acordul vecinilor trebuie dat în formă autentică, mai exact printr-un act notarial. În cazul în care un vecin refuză să-și dea acordul în mod nejustificat, refuzul poate fi constatat de o instanță de judecată. Hotărârea instanței poate să înlocuiască acordul vecinului în fața autorității care eliberează autorizația de construire.

Iar dacă se fac lucrări fără acord și fără autorizație, consecințele pot să fie grave: apărea amenzi de până la 100.000 de lei, iar în anumite situații, lucrările neautorizate ce afectează structura clădirii sau siguranța altor locatari pot deveni infracțiuni.

