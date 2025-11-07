Prima pagină » Actualitate » Locuitorii unui bloc din Titu, evacuaţi, după ce în clădire s-a simţit miros de gaze

Locuitorii unui bloc din Titu, evacuaţi, după ce în clădire s-a simţit miros de gaze

07 nov. 2025, 21:12, Actualitate
Locuitorii unui bloc din Titu, evacuaţi, după ce în clădire s-a simţit miros de gaze
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Locatarii unui imobil din orașul dâmbovițean Titu au fost evacuați, vineri seara, după ce în clădire s-a simțit miros de gaze, a informat ISU Dâmbovița.

În jurul orei 17:00 am fost solicitaţi intervenim în cazul unei sesizări de miros de gaz pe scara blocului, în oraşul Titu, strada I.C.Visarion. La faţa locului pompierii militari au procedat la întreruperea alimentării cu gaz a blocului şi au evacuat un număr de şase persoane, patru adulţi şi doi copii. A fost anunţat operatorul de gaz şi au fost asigurate măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor până la sosirea acestora. În acest moment intervenţia este finalizată„, precizează ISU Dâmboviţa.

La fața locului, Detaşamentul de Pompieri Titu a intervenit cu o autospecială de stingere cu apă şi spumă, iar Garda de Intervenţie Răcari a intervenit cu o autospecială SMURD.

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

De altfel, scurgerile de gaze provoacă de 100 de ori mai multe decese în România decât în Europa de Vest, raportat la kilometri de reţea. Aceasta este statistica, potrivit unei analize realizate de Asociaţia Energia Inteligentă. Dumitru Chisăliţă, președintele AEI, a spus trebuie acţionăm urgent”.

Cele mai frecvente incidente au fost semnalate în București, Tunari, Corbeanca, Domnești, Sibiu, Cisnădie, Bistrița. Atenţie, în toate cazurile, cauza principală a fost lipsa de informare în ce privește poziția exactă a conductelor de gaze.

Incidente tehnice în urma lucrărilor de excavaţie în zona Bucureşti-Ilfov: au fost mai mult de 20.

Autorul recomandă:

EXPLOZIA din Rahova putea fi evitată. Angajații Distrigaz și ai firmei private au ignorat procedurile de siguranță, se arată în motivarea instanței

Distrigaz a primit undă verde pentru începerea lucrărilor de realimentare cu gaze a locatarilor afectați de explozia din Rahova

Mediafax
Vortexul Polar ar putea aduce fenomene severe în România: Cum va arăta iarna 2025–2026
Digi24
Fratele lui Dani Mocanu sfidează Poliția Română, după ce manelistul a fost condamnat la ani grei de închisoare. Primul mesaj
Cancan.ro
Fiica Elenei Lasconi, un nou derapaj în mediul online: 'Dacă aș conduce o țară acum, aș înarma Hamas și
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Adevarul
Portretul securistului român, bătăușii care și-au terorizat propriul popor. Semianalfabeți, brutali, incapabili să învețe o meserie
Mediafax
Vremea în București: Weekend cu maxime de 15 grade
Click
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
Digi24
Prima reacție a Poliției Române după ce Dani Mocanu nu a fost găsit pentru a fi trimis după gratii. Ce pedeapsă riscă
Cancan.ro
Cel mai cunoscut manechin al României a recidivat! Fosta iubită și-a făcut curaj să vorbească: Abuzurile erau din cauza furiei lui
Ce se întâmplă doctore
Anna Lesko, irezistibil de senzuală în cele mai noi imagini! Fanii au reacționat imediat
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
Descopera.ro
Ceva COLOSAL ne străbate galaxia!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Descopera.ro
Ediție ALTCEVA despre medicina sufletului. Titiana Popa vindecă prin cuvânt: „Există miracole!”