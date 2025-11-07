Locuitorii unui bloc din Titu, evacuaţi, după ce în clădire s-a simţit miros de gaze

Locatarii unui imobil din orașul dâmbovițean Titu au fost evacuați, vineri seara, după ce în clădire s-a simțit miros de gaze, a informat ISU Dâmbovița.

„În jurul orei 17:00 am fost solicitaţi să intervenim în cazul unei sesizări de miros de gaz pe scara blocului, în oraşul Titu, strada I.C.Visarion. La faţa locului pompierii militari au procedat la întreruperea alimentării cu gaz a blocului şi au evacuat un număr de şase persoane, patru adulţi şi doi copii. A fost anunţat operatorul de gaz şi au fost asigurate măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor până la sosirea acestora. În acest moment intervenţia este finalizată„, precizează ISU Dâmboviţa.

La fața locului, Detaşamentul de Pompieri Titu a intervenit cu o autospecială de stingere cu apă şi spumă, iar Garda de Intervenţie Răcari a intervenit cu o autospecială SMURD.

De altfel, scurgerile de gaze provoacă de 100 de ori mai multe decese în România decât în Europa de Vest, raportat la kilometri de reţea. Aceasta este statistica, potrivit unei analize realizate de Asociaţia Energia Inteligentă. Dumitru Chisăliţă, președintele AEI, a spus că „trebuie să acţionăm urgent”.

Cele mai frecvente incidente au fost semnalate în București, Tunari, Corbeanca, Domnești, Sibiu, Cisnădie, Bistrița. Atenţie, în toate cazurile, cauza principală a fost lipsa de informare în ce privește poziția exactă a conductelor de gaze.

Incidente tehnice în urma lucrărilor de excavaţie în zona Bucureşti-Ilfov: au fost mai mult de 20.

