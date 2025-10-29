Prima pagină » Actualitate » Distrigaz a primit undă verde pentru începerea lucrărilor de realimentare cu gaze a locatarilor afectați de explozia din Rahova

Ruxandra Radulescu
29 oct. 2025, 17:48, Actualitate
Comitetul Municipal pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti a decis, miercuri, că, de la 3 noiembrie, Distrigaz Sud Reţele va începe a treia etapă a lucrărilor în vederea  realimentării consumatorilor afectaţi de explozia din 17 octombrie din cartierul Rahova.

Comitetul Municipal pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti a adoptat, miercuri, Hotărârea nr 20 prin care s-au luat noi decizii cu privire la blocul afectat de explozia devastatoare din Rahova din 17 octombrie.

Distrigaz va începe astfel a treia etapă a lucrărilor pentru realimentarea cu gaz a locatarilor afectați de explozia care a avut loc în urmă cu două săptămâni și care constă în săpături şi lucrări pentru reîntregirea tronsonului conductei de distribuţie.

Reluarea furnizării se va putea face abia după finalizarea lucrărilor, realizarea probelor şi verificarea instalaţiilor.

”Se aprobă desfăşurarea lucrărilor aferente Etapei 3 din planul tehnic de măsuri înaintat de Distrigaz Sud Reţele S.R.L., începând cu data de 03 noiembrie 2025, ora 09:00, în scopul reîntregirii tronsonului de conductă de distribuţie a gazelor naturale şi al reluării alimentării blocului 33, scările 1, 2 şi 3 din strada Vicina nr. 3, sector 5”, se arată în decizie.

Lucrările se vor realiza cu respectarea tuturor condiţiilor de siguranţă.

”Reluarea alimentării cu gaze naturale pentru blocul 33 (scările 1, 2 şi 3) se va realiza numai după:

a) finalizarea lucrărilor de reîntregire şi efectuarea probelor tehnice de presiune;

b) primirea de către Distrigaz Sud Reţele a documentelor transmise de operatorii economici autorizaţi ANRE, care atestă că instalaţiile de utilizare individuale şi comune îndeplinesc condiţiile tehnice de funcţionare în siguranţă”, a mai decis Comitetul Municipal pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti.

De asemenea, s-a luat o decizie cu privire la locuinţele în care încă s-au semnalat scurgeri de gaze, după reluarea alimentării.

”Consumatorii pentru care nu s-a putut realiza reluarea alimentării cu gaze naturale ca urmare a pierderilor de gaze detectate pe instalaţia de utilizare individuală şi/sau comună vor contacta un operator economic autorizat ANRE pentru remedierea defecţiunilor şi realizarea reviziei instalaţiei.

Reluarea alimentării în aceste cazuri se va face imediat după depunerea documentaţiei tehnice de conformitate la Distrigaz Sud Reţele, fără a fi necesar un nou acord al Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă”, se mai prevede în decizie.

Reacția Distrigaz, după tragedia din Rahova

Trei persoane au murit şi 15 au fost rănite în urma exploziei produse la data de 17 octombrie, într-un bloc din zona Calea Rahovei, din Sectorul 5 al Capitalei. Blocul a fost grav afectat, dar și Liceul ”Dimitrie Bolintineanu”, aflat în apropiere.

Alimentarea cu gaze fusese sistată, cu o zi înainte de operatorul de distribuţie, Distrigaz, în urma unei sesizări, şi fusese pus sigiliu, dar vineri, cu puţin înainte de explozie, în urma unei noi sesizări, s-a constatat că sigiliul era rupt.

Compania Distrigaz a transmis într-un comunicat că sigiliul a fost rupt de o firmă privată de gaze, în urma unei intervenții „neautorizate”. Firma respectivă nu ar fi comunicat celor de la Distrigaz că au rupt sigiliul. În continuare mirosea a gaz în bloc, după ce angajații firmei private au dat drumul la gaz.

„Agentul de intervenție Distrigaz Sud Reţele ajuns pe teren în dimineața zilei de 17 octombrie, ca urmare a apelului din Centrul de Apel Urgenţe, a constatat că sigiliul aplicat ca urmare a intervenţiei de pe 16 octombrie fusese rupt, din cauza unei intervenţii neautorizate. Precizăm că robinetul de branşament pe care s-a aplicat sigiliul după închidere nu a fost afectat de explozie, fiind de altfel protejat de o firidă”

