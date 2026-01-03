Vremea dă mari bătăi de cap şoferilor, chiar şi celor mai experiemntaţi sau profesionişti. La Braşov, un autobuz cu călători a rămas blocat în zapadă, iar mai multe persoane încearcă s-l tragă din omătul alunecos.

Se circulă cu dificultate pe drumul spre Poiana Brașov. Un autobuz RATBV s-a împotmolit în zăpadă. Autoritățile intervin cu utilaje de dezăpezire și material antiderapant.

Până atunci, mai multe persoane încearcă să-l tragă afară din zăpadă, cu mâinile goale.

Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Braşov a transmis o informare legată de condiţiile meteo şi de circulaţie pe drumurile publice.

„Avem parte de ninsori puternice în toate zonele montane din județele Brașov, Sibiu, Covasna și Harghita. Acționăm cu peste 200 de utilaje de deszăpezire dotate cu lamă și răspânditor de sare pe toate drumurile naționale și autostrăzile afectate. Nu plecați la drum dacă nu este absolut necesar!”.

