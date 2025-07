Locul în care își petreceau concediile Regii României, în paragină. POVESTEA unei bijuterii istorice, distrusă de birocrație și de nepăsarea statului

Palatul Reginei Maria din Mamaia, una dintre bijuteriile arhitecturale pe care le are România – lăsată ani de zile să se deterioreze – se află acum într-o stare critică și avansată de degradare. În ultimii doi ani mai multe clipuri video din interiorul și exteriorul vilei au fost făcute publice. Sunt imagini clare care arată cum se degradează în România o adevărată bujuterie culturală, cu care străinii s-ar mândri în fața tuturor. Locul în care își petreceau concediile regii României a ajuns astăzi o simplă umbră, care poartă în ea, pentru cunoscători, o bucată importantă din istoria de altădată.

Site-ul Actualitate.net a tratat pe larg acest subiect extrem de important pentru cultura și istoria României și a românilor. Potrivit informațiilor prezentate, Ministerul Culturii susține, cu privire la acest subiect, că are soluții pentru vila Reginei Maria, însă birocrația din România întârzie și blochează restaurarea perlei de pe litoralul românesc.

Istoria Palatului Reginei Maria

Reşedinţa regală din staţiunea Mamaia a fost construită între anii 1924 – 1927 după planurile celebrului arhitect italian Mario Stoppa, iar ulterior decorată de Regina Maria cu mobilier personalizat pentru fiecare cameră.

„La Mamaia este de asemenea o căsuţă care poartă pecetea mea. Se găseşte pe aceleaşi locuri cu o casă mult mai puternică pe care eu şi regele am clădit-o pe nisipurile ţărmului întins aşa kilometri şi kilometri, care ne-a dat totdeauna la toţi o mare bucurie. Dar soarta a vrut ca regele să locuiască o singură dată în această casă, şi să o locuiesc singură.

Ajunsese prea mare pentru mine, era o casă care trebuia umplută. Am dat-o mamei regelui. Amintindu-mi de propria-mi dorinţă fierbinte să am ceva al meu, am dorit să aibă şi ea o casă netăgăduit a ei. Aşa a trecut casa în stăpânirea ei, iar eu am luat pentru mine micul adaus pe care îl pregătisem lui Mihai”, povestea regina României.

Palatul era înconjurat de grădini luxuriante și avea deschidere către Marea Neagră și Lacul Siutghiol, fiind o reședință liniștită și izolată.

După moartea Reginei Maria, palatul a intrat în posesia familiei regale, fiind însă folosit sporadic. După abdicarea regelui Mihai în 1947, palatul a fost naționalizat de regimul comunist, fiind transformat, în deceniile următoare, în hotel, cazinou și club de noapte, potrivit sursei citate. În perioada comunistă și postcomunistă, edificiul a fost neglijat și degradat sever.

O clădire istorică se dărâmă mai mult cu fiecare zi

O filmare făcută publică prezintă în detaliu starea în care a ajuns interiorul palatului. Borbim despre mobilier distrus, pereți acoperiți de graffiti, geamuri sparte, lemnărie putrezită și urme evidente de locuire ilegală. Imaginile recente surprind o clădire vandalizată și ignorată complet de autorități.

Femeia care a postat clipul pe social media punctează faptul că anul trecut a intrat printr-o ușă laterală unde „era plin de boschetari.” Între timp, aceștia ar fi fost evacuați, însă fără să fie luată nicio altă măsură de reabilitare a clădirii.

Ce spune Ministerul Culturii despre situația unei clădiri istorice

„Noi am reușit în felul următor: la finele anului trecut, adică în 2024, am reușit să achiziționăm clădirea de la Mamaia S.A. Am avut o colaborare excelentă atât cu domnul ministru al Economiei de atunci, cât și cu conducerea Mamaia S.A., și astfel Ministerul Culturii a reușit să achiziționeze clădirea. În paralel, Primăria Constanța a făcut demersuri pentru a achiziționa terenul din jurul vilei de la firma privată la care ajunsese de ani de zile. Ulterior, printr-o hotărâre a Consiliului Local, Primăria a transferat Ministerului Culturii și acest teren, pentru ca noi să putem reuni clădirea cu terenul aferent.

Am inițiat, în luna martie 2025, după ce am adunat toate documentațiile de la primărie și de la Mamaia S.A., o hotărâre de guvern pentru înscrierea dreptului de proprietate asupra imobilului și a terenului în inventarul centralizat al bunurilor statului. Dar schimbarea miniștrilor a determinat reluarea procedurii. Acum suntem în corectarea și punerea în aplicare a unor observații din partea Ministerului Finanțelor.

Prin urmare, în foarte scurt timp, cred eu, optimist o lună, pesimist două luni, vom reuși să punem în inventarul centralizat al statului întreaga proprietate, astfel încât să fie în proprietatea statului și în administrarea Ministerului Culturii. Imediat după ce vom reuși, urmează să punem în siguranță vila, punerea în siguranță înseamnă măsuri de consolidare”, a declarat pentru Diana Ștefana Baciuna, secretar de stat în Ministerul Culturii, pentru Actualitate.net.

Cum s-a derulat toată această poveste în care un bun istoric și cultural a fost lăsat în paragină?

Palatul Reginei Maria a fost în subordinea companiei de stat Mamaia S.A., subordonată Ministerului Economiei. În 2003, compania a vândut ilegal palatul firmei private SC Light System SRL, fără ca statul român să-și poată exercita dreptul de preemțiune, așa cum prevede legea.

SC Light System SRL a cumpărat în 2003 Palatul Regina Maria cu suma de 150.000 de euro de la Mamaia SA, iar în 2004, a intrat și în posesia terenului din jurul palatului, pe care l-a achiziționat de la Primăria Constanței, condusă la acea vreme de Radu Mazăre, cu prețul de 364.376,84 euro +TVA (23,56 euro pe metru pătrat +TVA).

După 15 ani, în 2018, Ministerul Culturii a atacat în instanță contractul de vânzare cumpărare, iar în martie 2022, judecătorii au decis ca Palatul Regina Maria din Mamaia, Constanța, să revină în proprietatea Mamaia S.A. Mai exact, în proprietatea statului român.

Acest lucru nu a schimbat cu nimic istoria clădirii. De trei ani, de când Palatul Reginei Maria se află în proprietatea statului, clădirea se dărâmă cu fiecare zi care trece, sub ochii autorităților neputincuoase sau dezinteresate total. Reamintim că, la jumătatea lunii iulie 2025, compania de stat Mamaia S.A. a fost desființată de ministrul Radu Miruță.

Reședințele Reginei Maria de la mare, de o parte și de alta a actualei granițe, o soartă diferită

Dacă palatul din Mamaia este într-o stare avansată de degradare, după ce a fost vândut unei companii private, statul bulgar a declarat Castelul de la Balcic monument cultural de importanță națională, care atrage sute de mii de vizitatori, implicit fonduri consistente din valorificarea lui turistică.de o parte și de alta a actualei granițe, au avut o soartă diferită. (Materialul integral poate fi citit AICI)

Rămâne de văzut dacă reședința Reginei Maria de la mare va putea fi salvată și retransformată în bijuteria culturală de altădată. O bucată de istorie care, momentan, nu pare să mai intereseze pe nimeni.

Sursă foto: Palatul Regal din Mamaia / Sursa: Cuget Liber

