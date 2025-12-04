Un bărbat urmărit internațional, din data de 23 aprilie 2025, a fost descoperit de polițiștii români la o adresă din județul Vrancea. Pe numele bărbatului, autoritățile judiciare din Italia au emis două mandate europene de arestare, pentru pentru săvârșirea infracțiunilor de violență în familie, distrugere și lipsire de libertate.

La acest moment, sunt efectuate activități specifice privind punerea în executare a celor două mandate de arestare.

Astfel, în urma activităților specifice desfășurate, în această dimineață, 4 decembrie 2025, bărbatul a fost depistat la o adresă din județul menționat. Cel în cauză a fost imobilizat, cu respectarea dispozițiilor legale și condus la sediul structurii.

Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigații Criminale au desfășurat activități pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică, precum și pentru depistarea unor persoane care se sustrag urmăririi penale sau executării unei măsuri privative de libertate.

Sursa FOTO: rawpixel.com

