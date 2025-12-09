Ce au putut găși vameșii spanioli în valiza unui român. Când au desfăcut geamantanul, au crezut că nu văd bine

Descoperire șocantă în bagajul unui român pe aeroportul din Spania. O intervenție de rutină pe Aeroportul din Manises (Valencia) s-a transformat într-un moment care i-a lăsat pe agenți fără cuvinte, după ce o valiză sosită dintr-un zbor internațional a scos la iveală o cantitate impresionantă de produse ilegale.

Controlul făcut a dezvăluit o metodă elaborată de transport al produselor de contrabandă, ascunse într-un bagaj aparent obișnuit și declarat ca neavând nimic de raportat.

Descoperire uluitoare în bagajul unui român pe aeroportul din Spania

În timpul verificărilor dedicate pasagerilor cu conexiuni internaționale, agenții au fost intrigați de imaginea apărută în scanerul RX, care arăta blocuri compacte de materie organică ocupând complet interiorul bagajului. Valiza de mari dimensiuni aparținea unui pasager de naționalitate română, care inițial afirmase că nu transportă articole care să necesite declarare, însă suspiciunile autorităților aveau să fie rapid confirmate.

Când au deschis bagajul agenții au descoperit 100 de cartușe, echivalentul a 1.000 de pachete de țigări de contrabandă, aranjate impecabil astfel încât să ocupe tot spațiul disponibil. Produsele nu aveau aplicată precinta fiscală spaniolă, obligatorie pentru introducerea legală în țară, ceea ce a confirmat imediat caracterul ilicit al transportului.

După constatările făcute, autoritățile au întocmit un Act de Contrabandă de Tutun, document a cărui gestionare intră în responsabilitatea Agenției Fiscale. Întreaga intervenție s-a desfășurat conform procedurilor utilizate în mod obișnuit pentru astfel de situații, parte din acțiunile de control aplicate la sosirea zborurilor internaționale pe aeroporturile spaniole.