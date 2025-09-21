Prima pagină » Actualitate » Londra, alături de Varșovia. Avioanele Royal Air Force au survolat în premieră Polonia

21 sept. 2025, 16:09, Actualitate
Foto Sky News

Două avioane de vânătoare britanice au zburat în prima lor misiune de apărare deasupra Poloniei, după incursiunea unei drone rusești în spațiul aerian al țării. Cele două Typhoon, sprijinite de un avion de realimentare aer-aer RAF Voyager, au decolat de la RAF Coningsby, în Lincolnshire, vineri seara, înainte de a se întoarce în siguranță sâmbătă dimineața devreme.

Zborul a făcut parte din operațiunea NATO „Eastern Sentry”, lansată pentru a consolida flancul estic al Europei, după ce Polonia a doborât drone rusești la începutul acestei luni.

O dronă rusă a fost interceptată zburând deasupra României câteva zile mai târziu, în timp ce trei avioane rusești au intrat fără permisiune în spațiul aerian estonian timp de 12 minute, vineri, potrivit SkyNews, înainte de a fi forțate să se retragă.

Cele trei incursiuni în spațiul aerian al NATO au alimentat îngrijorările cu privire la potențiala extindere a războiului de trei ani al Rusiei în Ucraina și au fost considerate o încercare a Moscovei de a testa reacția alianței militare.

Marea Britanie în premieră

Incidentul din Polonia l-a determinat pe prim-ministrul acesteia, Donald Tusk, să avertizeze că țara sa se află în cea mai apropiată situație de „conflict deschis” de la al Doilea Război Mondial, în timp ce Marea Britanie a anunțat că va oferi Varșoviei protecție aeriană suplimentară.

Două avioane RAF Typhoon, sprijinite de un avion de realimentare aer-aer RAF Voyager, au decolat de la RAF Coningsby, în Lincolnshire, vineri seara, pentru a apăra spațiul aerian al Poloniei, înainte de a se întoarce în siguranță sâmbătă dimineața devreme.

Secretarul apărării, John Healey, a declarat că misiunea transmite un semnal clar că „spațiul aerian al NATO va fi apărat”.

„Sunt mândru de piloții și echipajele aeriene britanice excepționale care au participat la această operațiune de succes pentru a apăra aliații noștri de agresiunea nesăbuită a Rusiei”.El a declarat că misiunea a fost „deosebit de emoționantă”, având în vedere că Marea Britanie marchează în acest weekend cea de-a 85-a aniversare a Bătăliei Angliei, când piloții polonezi au venit în ajutorul Marii Britanii.

Șeful RAF, mareșalul aerului Harv Smyth, a declarat: „Această misiune marchează prima misiune operațională a RAF în cadrul Eastern Sentry, consolidând angajamentul ferm al Regatului Unit față de NATO și aliații săi. Rămânem agili, integrați și pregătiți să proiectăm puterea aeriană la distanță”, preia Mediafax.

