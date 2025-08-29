Prima pagină » Actualitate » Louis Munteanu la FCSB? Gigi Becali a anunțat, după calificarea în grupele Europa League, că a mărit oferta pentru superatacantul de la CFR Cluj

Louis Munteanu la FCSB? Gigi Becali a anunțat, după calificarea în grupele Europa League, că a mărit oferta pentru superatacantul de la CFR Cluj

29 aug. 2025, 09:00, Actualitate
Louis Munteanu la FCSB? Gigi Becali a anunțat, după calificarea în grupele Europa League, că a mărit oferta pentru superatacantul de la CFR Cluj

FCSB a făcut spectacol pe Arena Națională în partida cu Aberdeen, victorie cu 3-0, și s-a calificat în grupele Europa League pentru al doilea sezon consecutiv. La finalul meciului, patronul Gigi Becali (67 de ani) a fost în culmea fericirii.

Dincolo de succesul echipei sale și performanța sportivă, latifundiarul din Pipera și-a frecat mâinile de bucurie la gândul milioanelor de euro care vor intra în conturile sale.

Becali: „Am mărit oferta pentru Munteanu!”

Câștigurile financiare îl mulțumesc de fiecare dată, iar acum Becali a anunțat că va investi în transferuri o parte din bani.

„Am simțit. Lăsați-ne să ne pregătim de Europa League! Aduceți-ne echipe să mai batem și noi pe cineva în campionat. Scoțienii sunt agresivi, dar n-au niciun talent să marcheze gol. Nu aveau cum să ne bată, n-au talent. Am zis că vor lua un «roșu» astăzi, de-aia am venit. E diferență de valoare. Mi-a spus și Argăseală că a visat aseară că noi câștigăm la scor.

Am luat azi de la TAS 6,4 milioane. Asta e o zi de 22-23 de milioane de euro! 6,4 pe Coman, plus banii din Europa League. Să vă spun ceva: mâine este Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Eu m-am născut pe 24 iunie, odată cu el”, a declarat Becali la finalul întâlnirii de pe Arena Națională.

Suma de 6,4 milioane de euro menționată de latifundiarul din Pipera provine din transferul lui Florinel Coman la Al-Gharafa – 5,4 milioane valoarea tranzacției și 1 milion penalități dictate de UEFA pentru că arabii au întârziat cu un an plata.

Pe de altă parte, întrebat despre viitoarele planuri pe piața transferurilor, Gigi Becali a făcut marele anunț:

„Am mărit oferta pentru Louis Munteanu, am urcat la 4,5 milioane de euro”.

FCSB, cu gândul la duelurile din Europa League

Calificarea și banii intrați în conturi au schimbat starea de spirit în club. „Lăsați-ne să ne pregătim de Europa League! Vrem echipe tari, poate ne-o aduce pe CFR să o batem și pe ea”, a glumit Becali la final.

„MM Stoica spunea că vrea să-l aducă pe Mourinho, eu n-am nicio pretenție. Hai să ne mai gândim acum… Acum, la ora asta, noi vorbim altceva?! Am câștigat 23 de milioane acum, la ora asta. Mă mai întreabă pe mine cineva să vorbesc? Cum să vorbesc acum?” – Gigi Becali

Pentru roș-albaștri urmează tragerea la sorți a grupelor, programată pentru vineri, 29 august, la Monaco, unde FCSB va fi în urna a treia valorică. Însă, în paralel, ochii patronului rămân ațintiți și pe piața transferurilor, acolo unde Louis Munteanu este noua țintă setată.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

FCSB își află adversarele din Europa League. Care este varianta accesibilă și în ce grupă de coșmar poate nimeri trupa lui Gigi Becali

CFR Cluj i-a găsit înlocuitor lui Louis Munteanu: are 116 meciuri în Serie A

FCSB, pe punctul să piardă un jucător important: s-a săturat și vrea să plece de la echipă!

Pițurcă știe numele următorului jucător pe care Gigi Becali îl va da afară! „Nu e ce trebuie pentru FCSB”

Citește și

ACTUALITATE Scandal între Marian Godină și Robert Turcescu, din cauza livratorului asiatic: „Dacă nu ești cuminte, scot mesajele în care îți dădeai șefii în gât”
09:18
Scandal între Marian Godină și Robert Turcescu, din cauza livratorului asiatic: „Dacă nu ești cuminte, scot mesajele în care îți dădeai șefii în gât”
Credincioșii prăznuiesc Tăierea capului Sfântului Ioan BOTEZĂTORUL. O zi de mare importanță spirituală și de post aspru. Ce nu trebuie să mănânci
09:05
Credincioșii prăznuiesc Tăierea capului Sfântului Ioan BOTEZĂTORUL. O zi de mare importanță spirituală și de post aspru. Ce nu trebuie să mănânci
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Am scris în jur de 10 editoriale împotriva asumării. Tot ce a ieșit din asumare a fost un DEZASTRU”
09:00
Ion Cristoiu: „Am scris în jur de 10 editoriale împotriva asumării. Tot ce a ieșit din asumare a fost un DEZASTRU”
ACTUALITATE Un livrator a fost surprins lângă o ghenă de gunoi din Cluj, cu geanta de mâncare printre gunoaie: „Fie a abandonat-o, fie a uitat-o!”
08:57
Un livrator a fost surprins lângă o ghenă de gunoi din Cluj, cu geanta de mâncare printre gunoaie: „Fie a abandonat-o, fie a uitat-o!”
SPORT FCSB își află adversarele din Europa League. Care este varianta accesibilă și în ce grupă de coșmar poate nimeri trupa lui Gigi Becali
08:37
FCSB își află adversarele din Europa League. Care este varianta accesibilă și în ce grupă de coșmar poate nimeri trupa lui Gigi Becali
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Rețelele de socializare TRĂIESC din libertatea de exprimare”
08:30
Ion Cristoiu: „Rețelele de socializare TRĂIESC din libertatea de exprimare”
Mediafax
Ai datorii la stat? În ce situație te poți trezi dacă nu-ți achiți amenzile la timp
Digi24
„Moarte trădătorilor patriei”. Fostul ministru polonez al sănătăţii a fost bătut din cauza măsurilor sale din pandemia de COVID-19
Cancan.ro
Andrei i-a dat fatala Ellei Vișan! Cum s-a răzbunat, după ce logodnica l-a înșelat cu Teo, la Insula Iubirii 2025
Prosport.ro
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o brunetă
Adevarul
All inclusive cu scandal fratricid în Bulgaria. Cum au ajuns românii să nu se mai suporte între ei: „Urăsc împuțita de Românie”
Mediafax
Procurorii din întreaga țară își suspendă activitatea. Vor soluționa doar cauzele urgente
Click
După divorțul lui Andi Moisescu, psihologul Radu Leca explică de ce bărbații din showbiz vor să redevină burlaci, în prag de 50 de ani: „Noi aventuri”
Wowbiz
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Antena 3
Român arestat în SUA după ce poliția a văzut la mâna fiului lui de 10 ani un Rolex de 40.000 $. Ce s-a aflat despre Marcu Rostaș
Digi24
Cine e tânărul care l-a atacat pe livratorul asiatic, în București. Modul în care promovează simboluri fasciste pe internet
Cancan.ro
Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, divorţează la 76 de ani, după ce și-a bătut soția și a amenințat-o: 'Îți mut dinții, te rup în două!'
Ce se întâmplă doctore
Actrița celebră e acum nerecunoscut după ce a slăbit 36 kg! Imagini WOW cu blondina. Nu a renunțat la burgeri și cartofi prăjiți
observatornews.ro
Unde se face profitul cel mai mare în România şi ce afaceri să eviţi. Guda: "Pe textile e jale mare"
StirileKanalD
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
KanalD
Primele declarații ale polițistului care l-a prins pe agresorul livratorului nepalez: „Mi-a mulțumit. Era foarte speriat”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Câte radare are, în realitate, Poliția Rutieră în 2025? Detalii mai puțin știute despre acestea
Descopera.ro
Astronomii au descoperit cea mai STRĂLUCITOARE EXPLOZIE radio rapidă
Capital.ro
Elena Udrea n-a mai putut evita divorțul. A semnat actele la notar după mulți ani împreună: Aveam vieți separate
Evz.ro
Secretul bine ascuns al lui Radu Vâlcan. De ce a divorțat de prima soție
A1
Mesajul transmis de Ionela Coșa după ce George Vornicu a cerut-o în căsătorie la Insula Iubirii 2025: „M-am trezit bogată”
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
Motivul pentru care David Pușcaș nu are o locuință până la 29 de ani. Ce spune tânărul despre situația financiară: “O să mă execute oricum.”
RadioImpuls
Sărbătoare mare astăzi, 29 august 2025. Creștinii prăznuiesc Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Ce tradiții și obiceiuri respectă aceștia?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă ajunge la doctor: - Cum te protejezi când faci amor?
Descopera.ro
Un vierme mâncător de carne a fost descoperit pentru prima dată și la oameni
POLITICĂ Ședință CGMB: consolidare seismică, monitorizare zgomot ambiental și sterilizarea gratuită a pisicilor, pe agenda discuțiilor
09:26
Ședință CGMB: consolidare seismică, monitorizare zgomot ambiental și sterilizarea gratuită a pisicilor, pe agenda discuțiilor
EXTERNE Iranul este dispus să reia negocieri „corecte” cu OCCIDENTUL/ Parlamentul elaborează un plan de retragere din Tratatul de Neproliferare Nucleară
09:06
Iranul este dispus să reia negocieri „corecte” cu OCCIDENTUL/ Parlamentul elaborează un plan de retragere din Tratatul de Neproliferare Nucleară
EXTERNE SUA se implică în războiul informațional. Pentagonul ia în calcul folosirea AI pentru propagandă externă: „Nu vizăm publicul american”
08:52
SUA se implică în războiul informațional. Pentagonul ia în calcul folosirea AI pentru propagandă externă: „Nu vizăm publicul american”
EXCLUSIV VIDEO Doru Pelivan, eduKiwi: M-am întors la visul din copilărie și am creat cea mai mare platformă educațională din țară
08:30
Doru Pelivan, eduKiwi: M-am întors la visul din copilărie și am creat cea mai mare platformă educațională din țară
ANALIZĂ STARTUL campaniei electorale pentru alegerile PARLAMENTARE din Republica Moldova. Arhitectura politică a scrutinului din 28 septembrie
08:30
STARTUL campaniei electorale pentru alegerile PARLAMENTARE din Republica Moldova. Arhitectura politică a scrutinului din 28 septembrie
ACTUALITATE Reacții la Iași, după pumnul în față primit de livratorul asiatic. Ce a declarat mediul academic
08:27
Reacții la Iași, după pumnul în față primit de livratorul asiatic. Ce a declarat mediul academic