Louis Munteanu la FCSB? Gigi Becali a anunțat, după calificarea în grupele Europa League, că a mărit oferta pentru superatacantul de la CFR Cluj

FCSB a făcut spectacol pe Arena Națională în partida cu Aberdeen, victorie cu 3-0, și s-a calificat în grupele Europa League pentru al doilea sezon consecutiv. La finalul meciului, patronul Gigi Becali (67 de ani) a fost în culmea fericirii.

Dincolo de succesul echipei sale și performanța sportivă, latifundiarul din Pipera și-a frecat mâinile de bucurie la gândul milioanelor de euro care vor intra în conturile sale.

Becali: „Am mărit oferta pentru Munteanu!”

Câștigurile financiare îl mulțumesc de fiecare dată, iar acum Becali a anunțat că va investi în transferuri o parte din bani.

„Am simțit. Lăsați-ne să ne pregătim de Europa League! Aduceți-ne echipe să mai batem și noi pe cineva în campionat. Scoțienii sunt agresivi, dar n-au niciun talent să marcheze gol. Nu aveau cum să ne bată, n-au talent. Am zis că vor lua un «roșu» astăzi, de-aia am venit. E diferență de valoare. Mi-a spus și Argăseală că a visat aseară că noi câștigăm la scor.

Am luat azi de la TAS 6,4 milioane. Asta e o zi de 22-23 de milioane de euro! 6,4 pe Coman, plus banii din Europa League. Să vă spun ceva: mâine este Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Eu m-am născut pe 24 iunie, odată cu el”, a declarat Becali la finalul întâlnirii de pe Arena Națională.

Suma de 6,4 milioane de euro menționată de latifundiarul din Pipera provine din transferul lui Florinel Coman la Al-Gharafa – 5,4 milioane valoarea tranzacției și 1 milion penalități dictate de UEFA pentru că arabii au întârziat cu un an plata.

Pe de altă parte, întrebat despre viitoarele planuri pe piața transferurilor, Gigi Becali a făcut marele anunț:

„Am mărit oferta pentru Louis Munteanu, am urcat la 4,5 milioane de euro”.

FCSB, cu gândul la duelurile din Europa League

Calificarea și banii intrați în conturi au schimbat starea de spirit în club. „Lăsați-ne să ne pregătim de Europa League! Vrem echipe tari, poate ne-o aduce pe CFR să o batem și pe ea”, a glumit Becali la final.

„MM Stoica spunea că vrea să-l aducă pe Mourinho, eu n-am nicio pretenție. Hai să ne mai gândim acum… Acum, la ora asta, noi vorbim altceva?! Am câștigat 23 de milioane acum, la ora asta. Mă mai întreabă pe mine cineva să vorbesc? Cum să vorbesc acum?” – Gigi Becali

Pentru roș-albaștri urmează tragerea la sorți a grupelor, programată pentru vineri, 29 august, la Monaco, unde FCSB va fi în urna a treia valorică. Însă, în paralel, ochii patronului rămân ațintiți și pe piața transferurilor, acolo unde Louis Munteanu este noua țintă setată.

