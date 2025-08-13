Louis Munteanu, lăsat acasă! Vedeta CFR-ului nu va fi pe teren în returul cu Braga, din Europa League!

CFR Cluj nu va putea conta pe atacantul Louis Munteanu (23 de ani) în meciul retur cu Sporting Braga, din turul al 3-lea preliminar al Europa League, programat joi, 14 august, de la ora 21:30.

În partida tur, disputată la Cluj-Napoca, portughezii s-au impus cu 2-1.

Accidentare înaintea plecării

Câștigătoarea acestei duble va întâlni în play-off învingătoarea confruntării Lincoln – Noah (1-1 în tur). În același timp, pierzătoarea va merge în play-off-ul Conference League, unde va înfrunta formația eliminată din „dubla” Hacken – Brann Bergen.

Ardelenii au plecat marți seară spre Portugalia, însă Louis Munteanu, unul dintre cei mai importanți jucători din lot, nu a făcut deplasarea din cauza unei accidentări, potrivit sport.ro. Atacantul, pentru care patronul Ioan Varga speră să obțină 18 milioane de euro în cazul unui transfer, ar fi acuzat o problemă medicală.

Pentru a nu risca o agravare a situației, antrenorul Dan Petrescu a decis să-l lase acasă pe Louis Munteanu.

În lipsa starului din ofensivă, „Bursucul” ar putea începe meciul în atac cu moldoveanul Virgiliu Postolachi (25 de ani) sau cu nord-macedoneanul Marko Gjorgjievski (25 de ani). La partida tur, Munteanu a fost înlocuit în minutul 89 de Gjorgjievski.

În sezonul precedent, primul în care a evoluat pentru CFR Cluj, Louis Munteanu a bifat 41 de apariții și a marcat de 25 de ori, cifre care i-au crescut considerabil cota de piață. El a atras atenția unor cluburi importante din Europa, printre mai ales din Ligue 1.

CFR Cluj a amânat meciul de campionat cu Csikszereda, programat în weekend, pentru a pregăti returul cu Braga.

Potrivit Transfermarkt, cota de piață a lui Louis Munteanu este de 5 milioane de euro, dar finanțatorul Ioan Varga a insistat că fotbalistul său va fi vândut doar pentru cel puțin 18 milioane de euro.

