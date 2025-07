CFR Cluj a trecut cu un scor lejer joi seara, pe teren propriu, scor 3-0, echipa maghiară Paksi, în manşa secundă a primului tur de calificare din Europa League.

Maghiarii au irosit de două ori un penalty, prin Vacsei, repetat de arbitrul cipriot, iar Louis Munteanu a revenit cu gol în echipa vicecampioană.

CFR Cluj – Paksi 3-0 | Dan Petrescu: „Va fi aproape imposibil de înlocuit Louis Munteanu”

În turul secund preliminar al Europa League, formația din Gruia va înfrunta echipa Lugano, locul 4 din Elveția.

„Am spus că Paksi era neînvinsă în deplasare, s-a văzut de ce și azi. Foarte bună în deplasare. Eu nu am mai văzut în fotbal niciodată așa ceva. Să pierzi doi jucători în primele 15 minute. Kamara a pierdut aproape tot sezonul, are fractură.

Sunt doi jucători foarte importanți. La câte meciuri sunt, va fi greu.

Am pierdut doi jucători importanți. Prea repede pierdem jucători. Sunt îngrijorat. În rest, nu am nimic de reproșat, nu mă gândeam la o victorie cu 3-0 cu o echipă care a bătut de 2 ori pe Ferencvaros. A dat tot ce au avut, am avut și noroc. A mai fost și arbitrul, care a făcut meciul praf.

S-a zis că a fost rușine că a pierdut FCSB cu Andorra. Ar fi fost dacă era eliminată, că ăia au buget 1000 de euro. Dacă era toată echipa validă, aveam șanse mai mari cu Lugano. Avem și acum, dar mă îngrijorează că se joacă pe sintetic și e distanță mare.

Va fi aproape imposibil de înlocuit Louis Munteanu, dacă pleacă. Să mai găsim un jucător care dă 23 de goluri, înseamnă că am câștigat la loto”, a declarat Dan Petrescu după meci.

Până acum am fost în urmă cu pregătirea, acum am revenit și cred că s-a văzut puțin că nu sunt pregătit cum trebuie. Când o să fie cazul să plec, o să mă duc, degeaba mă întrebați pe mine pentru că lucrurile astea pe mine mă depășesc

Louis Munteanu

Cum au arătat cele două distribuții tactice?

CFR CLUJ: Hindrich – Aly Abeid, Leo Bolgado, M. Ilie, Camora – Korenica, Emerllahu (Djokovic 5), Muhar – Nkololo (Postolachi 75), Gjorgjievski (L. Munteanu 75), M. Kamara (Fică 18). ANTRENOR: Dan Petrescu

PAKSI: Kovacsik – Kinyik, Vas, J. Szabo – Hinora, K. Papp (B. Balogh 86), Vecsei, Windecker, Zeke (Haraszti 81) – Gyurkits (B. Toth 46) – Hahn (D. Bode 69). ANTRENOR: Gyorgy Bognar

