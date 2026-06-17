Lovitură pe piața media. Se vinde una dintre cele mai mari televiziuni din România. Se vehiculează uriașa sumă de 100 de milioane de euro. Cumpărătorul deține și Prima TV

Se vinde una dintre cele mai mari televiziuni din România și se vehiculează uriașa sumă de 100 de milioane de euro. Cumpărătorul deține și Prima TV, transmite Mediax.

Achiziția marchează una dintre cele mai importante mișcări din piața media românească din ultimul deceniu.

Conform surselor Mediafax, negocierile s-ar fi încheiat deja, iar, în acest moment, ar mai rămâne doar ultimii pași de finalizare a tranzacției, iar plata să fie realizată în mai multe tranșe.

Contactați de Paginademedia.ro, oficialii Kanal D au refuzat inițial să comenteze subiectul. Ulterior, aceștia au transmis: „Kanal D nu are nicio informatie despre acest subiect, pot fi contactati Dogan Holding sau potenţiali cumpărători”.

Orlando Nicoară, reprezentant al acționariatului Clever, a declarat la rândul său că „nu comentează zvonuri”.

„Analizăm și căutăm oportunitățile care apar în piața media”, a adăugat Nicoară, fără să ofere alte detalii.

Tranzacție majoră pe piața media din România

În urma acestei achiziții, Prima TV și întregul grup media Clever Media își extind într-un mod semnificativ influența pe piața media. Postul de televiziune Kanal D a fost, până în acest moment, unul dintre marii jucători din topul televiziunilor comerciale din România.

Kanal D este deținut de Dogan Media Internațional SA, companie al cărei acționariat este format din Dogan Media Invest BV, cu 99,99998% din capitalul social, și Rukiye Sevda Boduroglu, cu 0,00002%.

Potrivit datelor de la Registrul Comerțului, compania-proprietară a stației de televiziune Kanal D a avut, în 2024, o cifră de afaceri de 286.685.710 lei (peste 56 milioane de euro) și un profit de 45.091.356 lei (aproape 9 milioane de euro).

„Dogan Media Internațional” se află în România de 20 de ani și a raportat un număr mediu de 366 de angajați.