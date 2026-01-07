Prima pagină » Actualitate » Lovitură pentru mașinile „verzi”: impozite uriașe și reduceri de la 95% la maximum 30%

Lovitură pentru mașinile „verzi”: impozite uriașe și reduceri de la 95% la maximum 30%

07 ian. 2026, 14:29, Actualitate

Explodează și taxele pentru mașinile electrice, românii plătesc chiar de zece ori mai mult pentru că impozitul se calculează acum în funcție de puterea motorului. Reducerea aplicată de primării scade și ea. Dacă anul trecut era de 95%, anul acesta nu va fi mai mare de 30%. Practic, autoturismele dotate cu motoare hibrid vor fi impozitate la fel ca cele pe benzină și motorină.

Impozite mult mai mari pentru mașinile electrice și hibride

Profesorul de economie Cristian Păun a precizat că reducerea la impozite pentru mașinile hibride sau electrice nu mai există. Dacă proprietarul unei astfel de mașini plătea anul trecut impozit 64 de lei, anul acesta va scoate din buzunar 767 lei pentru aceeași mașină.

„Au crescut taxele pe proprietăți, inclusiv pe mașini și doi pentru că s-a eliminat această reducere pe care o aveai de la  impozitare, ne mai fiind interesant pentru spațiul fiscal să te încurajeze să cumperi mașini hibrid sau mașini electrice sau variante care salvează mediul înconjurător. Este o creștere de taxe pentru toți românii concomitent cu eliminarea acestor facilități parțial sau integral. Creșterea la mine este destul de însemnată de la 64 de lei am plătit anul trecut, anul acesta la 767 de lei pe aceeași mașină, o creștere însemnată. Chiar mă întreb în momentul de față, noi avem doar o mașină, nu avem două sau trei ca alte familii, chiar mă întrebam cum s-or descurca cei care au două-trei mașini având în vedere că pe lângă acest impozit pe mașină tu practic mai plătești un impozit legat de rovinietă, mai plătești RCA-ul care nu este deloc scăzut și eventual CASCO”, a spus Cristian Păun pentru Digi 24.

Românii se vor rezuma la o singură mașină ori vor renunța la CASCO

Tot profesorul a precizat că mulți români vor alege să renunțe la CASCO pentru a își putea permite plata impozitului sau RCA-ului care sunt oblugatorii, iar cei care dețin 2-3 mașini se vor rezuma la una singură.

„Eu cred că foarte puțini români, ca să salveze două mașini sau chiar trei în familie, vor renunța la CASCO, deci vom vedea foarte puțini mașini care vor fi asigurate CASCO în anul 2026, ca reacție a acestei creștere. Mereu când crești niște taxe, te trezești că apar alte probleme, cum ar fi de exemplu această reducere a tot ceea ce înseamnă cifră de afaceri în domeniul asigurărilor. Deci, lovit direct de această taxă va fi domeniul asigurărilor, lovit direct de această taxă că nu poți să nu plătești impozitele sau RCA-ul obligatorii, evident. Și se va discuta și de partea de renunțare la a doua mașină, eu în sectorul 4 mai plătesc 700-800 de lei locul de parcare pentru anul acesta, deci suma aferentă deținerii unei mașini în România începe să fie una foarte consistentă de câteva mii de lei pe an”, a spus Cristian Păun, pentru sursa citată.

