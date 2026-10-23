LUCA face o investiție de peste 2 milioane de euro în echipamente pentru sandvișuri calde. Ce reducere primesc clienții

LUCA, un brand operat de Tinervis Group, a introdus sandvișuri calde în meniul său, încălzite pe loc la toaster. Potrivit Economedia, compania anunță investiții de peste 2 milioane de euro în echipamente profesionale și o reducere de 10% pentru sandvișurile comandate în varianta caldă.

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Oferta aceasta este disponibilă în locațiile LUCA din România. Rețetele și ingredientele rămân neschimbate, iar clienții pot să aleagă variante ca sandvișurile cu șnițel din piept de pui, salam de Sibiu, șuncă de curcan sau mușchi file.

„Am pornit de la o idee simplă: să le oferim clienților posibilitatea de a savura sandvișurile preferate și calde. Am păstrat rețetele pe care le cunosc și am investit în echipamente profesionale care să pună în valoare gustul produselor. Ne dorim ca această investiție să se simtă în experiența fiecărui client”, declară reprezentanții Tinervis Group.

Tinervis Group a fost fondată în 2010 și operează peste 200 de unități LUCA în România, dar și Polonia.