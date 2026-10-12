Luca Niculescu grăbește formarea Guvernului: ”Timpul nu este nelimitat”. Ce spune despre puterea de cumpărare a românilor

Premierul desemnat Luca Niculescu anunță că negocierile pentru formarea viitorului Guvern intră într-o etapă decisivă. Niculescu spune că joi intenționează să depună programul de guvernare și lista Cabinetului, avertizând partidele că România nu își mai permite prelungirea incertitudinii politice.

Totodată, Luca Niculescu a subliniat că solicitarea sa pentru un guvern cu puteri depline nu este o miză pentru funcții, ci o necesitate dictată de realități economice severe.

”Intrăm într-o nouă săptămână care va fi una hotărâtoare pentru soarta guvernului. Am lucrat în toate aceste zile ca să găsesc o formulă de guvernare care să ofere României stabilitatea de care are nevoie. Vreau să le mulțumesc partidelor pentru dialog și pentru deschiderea de care au dat dovadă. Toate opțiunile rămân pe masă, voi continua discuțiile și astăzi am mai multe întâlniri cu formațiuni politice, dar cred că a venit momentul să accelerăm. Adică România nu-și mai permite să prelungească această perioadă de incertitudine politică. Avem nevoie urgentă de un guvern, un guvern care să aibă puteri depline și asta nu o spun numai ca să ocupăm niște funcții, ci pentru că există probleme foarte concrete care afectează viața noastră, viața de zi cu zi a românilor.

De exemplu, avem nevoie de o rectificare bugetară pentru că fără rectificare bugetară urgentă există riscuri de blocaje în funcționarea spitalelor, în aprovizionarea cu medicamente, în activitatea primăriilor, mai ales acum că se apropie iarna. Există riscul întârzierii unor plăți unor plăți. Mai avem o urgență, care este bugetul pe anul viitor, adică trebuie să avem un buget care să fie credibil, realist și care să fie adoptat până la sfârșitul acestui an și care să respecte angajamentele asumate de România”, a declarat Luca Niculescu la Radio România Actualități.

”Agențiile de rating vin din nou în România”

Premierul desemnat a vorbit și despre riscul pe care îl are țara noastră de a pierde calificativul din prezent, deoarece agențiile de rating vor veni în România și anul viitor.

”După cum știți, la începutul anului, agențiile de rating vin din nou în România, vor analiza din nou situația noastră și există un risc pe care nu avem voie să-l subestimăm, adică o pierdere a calificativului care recomandă România pentru investiții. Asta va însemna evident împrumuturi mai scumpe, va însemna investitori mai reticenți și presiuni suplimentare asupra economiei. Deci deja avem semnale îngrijorătoare, investițiile străine au scăzut puternic, iar instabilitatea politică evident că nu face decât să amplifice incertitudinea”, a precizat premierul desemnat.

Luca Niculescu: ”Avem nevoie de măsuri pentru a-i ajuta pentru români să facă față facturilor de energie”

Luca Niculescu a mai vorbit și despre faptul că românii au nevoie de ajutor în ceea ce privește plata facturilor, mai ales că vine iarna și costurile vor crește, astfel că este nevoie de un Guvern cu puteri depline pentru a putea face ceea ce este nevoie pentru populație.

”Vine iarna, avem nevoie de măsuri pentru a-i ajuta pentru români să facă față facturilor de energie, avem nevoie să ajutăm și firmele, firmele românești pentru că prețul energiei nu e doar o problemă socială, ci și una de competitivitate economică. Am făcut acest tablou ca să înțelegem poate și mai bine urgența de a avea un guvern și de aceea mesajul către partidele parlamentare e că avem nevoie de și mai multă disponibilitate pentru dialog în asumarea unei decizii.

Încă o dată apreciez mult faptul că unele formațiuni politice și-au exprimat această disponibilitate de a susține un guvern fie el politic, fie tehnocrat sau această formulă mixtă. Nu e suficient să avem un guvern care trece de votul parlamentului. Avem nevoie de un guvern care să poată și guverna, pentru că un guvern care primește votul de învestitură, dar apoi nu poate nu poate adopta măsurile necesare, nu reprezintă o ieșire reală din criză.

De aceea cred că e bine să ne gândim la o înțelegere politică asumată pentru câteva obiective, obiective esențiale, cum ar fi rectificarea bugetară, adoptarea bugetului, măsuri privind energia, relansarea economică, îmbunătățirea colectării veniturilor la buget, care iar e foarte importantă, întărirea capacității României de apărare pentru că avem un război la granițe și evident orice cred partidele că mai poate fi introdus în interesul României.

Românii au nevoie să vadă că oamenii politici sunt capabili să găsească soluții, să găsească soluții împreună. Întotdeauna este vorba despre România, dar e vorba și despre felul în care ne proiectăm în afară. Partenerii noștri internaționali, investitorii au nevoie de un semnal clar că România este o țară stabilă, predictibilă, credibilă, care își respectă angajamentele. Continui demersurile pentru formarea unui guvern, dar timpul nu este nelimitat”, a precizat Luca Niculescu.

”Am propus să ne gândim la un acord de susținere pe șase luni”

Întrebat cum va putea fi depășit dezacordul dintre partide, în condițiile în care PSD susține o majoritate alături de PNL și UDMR, în timp ce liberalii au exclus participarea la un guvern alături de PSD, Luca Niculescu a explicat că a propus un acord de susținere timp de șase luni, pentru a găsi o formulă alături de partide, să scoata țara din criză.

”Înțeleg diferențele dintre partide și neîncrederea care există între ele, dar, dacă ar fi existat soluții simple am fi avut demult un guvern. Am propus să ne gândim la un acord de susținere pe șase luni, de exemplu, a unor reforme prioritare și a unor demersuri prioritare pe care le are de făcut România și sper să ca partidele, care evident că se gândesc la interesul României, să ajungă la la o înțelegere, să lucrăm împreună pentru a găsi o formulă pentru a scoate țara din această criză politică, economică și socială”, a mai spus Niculescu.

Premierul desemnat a mai adăugat: ”Cred că toți cei responsabili se gândesc la viitorul României și văd în ce situație este România acum. Există orgolii în fiecare dintre noi, dar nu aceasta este problema principală. Am făcut pași înainte, situația de acum nu mai este cu cea de acum o săptămână, dar este nevoie să accelerăm. Joi am intenția fermă de a depune programul de guvernare și lista cabinetului de miniștri. Pentru aceasta trebuie să ajungem la un acord în așa fel încât să avem un guvern care nu doar să treacă de votul parlamentului, ci să se și poată guverna după aceea”.

”Trebuie ordine în finanțele publice”

Luca Niculescu a mai spus că programul de guvernare este într-un stadiu foarte avansat și că ”nu promite miracole, dar promite seriozitate”.

”Programul de guvernare este într-un stadiu foarte avansat. Evident că vom lucra cu partidele care vor susține într-o formă sau alta acest guvern pentru a vedea care sunt și prioritățile lor, care, evident, se suprapun cu prioritățile României. Cum am mai spus, nu promit miracole, promit însă seriozitate. Trebuie ordine în finanțele publice, trebuie această rectificare bugetară, trebuie buget, trebuie să ne gândim la protejarea puterii de cumpărare a românilor, trebuie să ne gândim să reducem inegalitățile mari care există între diferitele părți ale României, dar toate acestea nu pot fi începute decât cu un guvern cu puteri depline și care să aibă și un mandat care să fie susținut pe aceste linii mari de mai multe forțe politice”, a declarat Luca Niculescu.

Premierul desemnat a vorbit și despre reducea deficitului bugetar.

”Există multe piste prin care poate fi lucrat la deficitul bugetar. După cum am mai spus, o mai bună absorbție a fondurilor europene și lucrăm la aceasta, am avut discuții tot weekendul cu responsabili din Ministerul Finanțelor și vreau să le mulțumesc pentru deschiderea lor. Există o mai bună colectare de care are nevoie România, pentru că noi vorbim des despre tăieri de cheltuieli și evident că sunt zone în care lucrurile pot fi îmbunătățite, dar suntem țara din Europa cu cea mai redusă rată de colectare, adică statul român încasează cei mai puțini bani. Sunt bani care dispar, banii care nu se regăsesc în buzunarele statului și care ar putea să facă lucruri bune pentru cetățeni. Sunt banii noștri care nu se regăsesc în serviciile care pe care ni le oferă statul. Acest lucru poate fi îmbunătățit. Dar, încă o dată, avem nevoie de un guvern”, a mai spus premierul desemnat.

”Eu aș insista mai puțin pe reduceri”

Întrebat de unde ar trebui să vină economiile și ce cheltuieli ale statului pot fi reduse, premierul desemnat a declarat că ar insista mai puțin pe reduceri și, mai degrabă, ar încerca să atragă invetitori.

”La reforma companiilor de stat, care a început, pot fi făcute progrese. Dar eu aș insista mai puțin pe reduceri, s-au făcut reduceri, a fost redus deficitul, aș merge mai mult pe creșterea gradului de colectare, folosirea mai bună a finanțelor europene, care sunt importante pentru finanțarea României și, de asemenea, atragerea investitorilor, investițiile au scăzut mult în anul acesta. Investițiile care încep să vină din nou și asta depinde și de gradul de încredere pe care îl au investitorii în România, investițiile noi înseamnă locuri de muncă pentru români”, a mai spus premierul desemnat.

Primul lucru de care se va ocupa, dacă va ajunge la Palatul Victoria, va fi rectificarea bugetară.

”Rectificarea bugetară, aceasta este prima problemă pe care este urgența urgențelor pentru că fără ea sunt blocaje în funcționarea țării. Apoi bugetul, aceasta este care trebuie încheiat până la sfârșitul anului și trebuie să fie credibil. Sunt două lucruri care ne vor ocupa foarte mult timp și toată energia mea va fi dedicată unei guvernări cât mai bune a acestei țări”, a mai spus Niculescu.

Premierul desemnat a precizat că joi va fi depunerea programului și a a listei de miniștri, apoi parlamentul va decide când va fi votul.

Sursa video: Radio România Actualități