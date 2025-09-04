STB anunță ample modificări pe traseele tramvaielor din cauza lucrărilor pe Bulevardul Theodor Pallady din sectorul 3. Iată harta actualizată a traseelor, potrivit anunțului Societății de Transport București.

Începând cu data de 6 septembrie a.c., STB modifică traseele a 5 linii de tramvai din cauza lucrărilor de modernizare pe Bulevardul Theodor Pallady, relatează Mediafax.

Lucrări pe Theodor Pallady. 5 linii de tramvai modificate în Sectorul 3

Lucrările fac parte din „Lotul 1 – Reabilitare sistem rutier pe Bd. Th. Pallady, Bd. 1 Decembrie 1918, Bd. Basarabia, Calea Călărașilor, Bd. Corneliu Coposu, inclusiv Bucla Complex Titan”. Modificările includ: linia 19 va circula între „Calea Vitan” și „Zețarilor”, linia 27 între „Faur” și „Piața Unirii”, linia 49 între „Bd. Basarabia” și „Calea Vitan”, iar linia 640 între „Piața Sf. Vineri” și „M Republica”.

De adăugat că Linia 637 va fi complet suspendată.

Noile linii navetă care vor prelua călătorii

Pentru a compensa aceste modificări de traseu, STB va introduce două linii navetă menite fluidizării traficului în zona delimitată de reperele menționate mai sus. Este vorba de linia 619 între „Autobaza Titan” și „Faur”, respectiv linia 627 între „Autobaza Titan” și „Dristorului”. Călătorii sunt sfătuiți să verifice noile trasee și să își planifice din timp deplasările, astfel încât să beneficieze de noile trasee.

În altă ordine de idei, STB anunță modificări importante de traseu pentru acest week-end. Astfel, autobuzele liniilor 100, 203 şi 205 vor circula pe trasee modificate, de vineri 5 septembrie (ora 22: 00), până luni 8 septembrie (ora 7:00), când traficul rutier va fi restricţionat pe Şos. Kiseleff, între Str. Arhitect Ion Mincu şi Piaţa Victoriei. Decizia a fost luată pentru a asigura desfăşurarea evenimentului “Bucharest Street Food Festival”, a anunţat, joi, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public (TPBI).

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Linia 5 de tramvai, traseu fără SFÂRȘIT. Lucrările la „ruta corporatiștilor” au fost sistate din lipsă de finanțare

Un tramvai și un autobuz STB s-au ciocnit într-o intersecție din București. Mai multe persoane au ajuns la spital