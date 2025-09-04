Prima pagină » Actualitate » Lucrările pe Bulevardul Theodor Pallady dau peste cap circulația tramvaielor. Noile trasee anunțate de STB

Lucrările pe Bulevardul Theodor Pallady dau peste cap circulația tramvaielor. Noile trasee anunțate de STB

04 sept. 2025, 16:34, Actualitate
Lucrările pe Bulevardul Theodor Pallady dau peste cap circulația tramvaielor. Noile trasee anunțate de STB

STB anunță ample modificări pe traseele tramvaielor din cauza lucrărilor pe Bulevardul Theodor Pallady din sectorul 3. Iată harta actualizată a traseelor, potrivit anunțului Societății de Transport București.  

Începând cu data de 6 septembrie a.c., STB modifică traseele a 5 linii de tramvai din cauza lucrărilor de modernizare pe Bulevardul Theodor Pallady, relatează Mediafax.

Lucrări pe Theodor Pallady. 5 linii de tramvai modificate în Sectorul 3

Lucrările fac parte din „Lotul 1 – Reabilitare sistem rutier pe Bd. Th. Pallady, Bd. 1 Decembrie 1918, Bd. Basarabia, Calea Călărașilor, Bd. Corneliu Coposu, inclusiv Bucla Complex Titan”. Modificările includ: linia 19 va circula între „Calea Vitan” și „Zețarilor”, linia 27 între „Faur” și „Piața Unirii”, linia 49 între „Bd. Basarabia” și „Calea Vitan”, iar linia 640 între „Piața Sf. Vineri” și „M Republica”.

De adăugat că Linia 637 va fi complet suspendată.

Noile linii navetă care vor prelua călătorii

Pentru a compensa aceste modificări de traseu, STB va introduce două linii navetă menite fluidizării traficului în zona delimitată de reperele menționate mai sus. Este vorba de linia 619 între „Autobaza Titan” și „Faur”, respectiv linia 627 între „Autobaza Titan” și „Dristorului”. Călătorii sunt sfătuiți să verifice noile trasee și să își planifice din timp deplasările, astfel încât să beneficieze de noile trasee.

În altă ordine de idei, STB anunță modificări importante de traseu pentru acest week-end. Astfel, autobuzele liniilor 100, 203 şi 205 vor circula pe trasee modificate, de vineri 5 septembrie (ora 22: 00), până luni 8 septembrie (ora 7:00), când traficul rutier va fi restricţionat pe Şos. Kiseleff, între Str. Arhitect Ion Mincu şi Piaţa Victoriei. Decizia a fost luată pentru a asigura desfăşurarea evenimentului “Bucharest Street Food Festival”, a anunţat, joi, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public (TPBI).

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Linia 5 de tramvai, traseu fără SFÂRȘIT. Lucrările la „ruta corporatiștilor” au fost sistate din lipsă de finanțare

Un tramvai și un autobuz STB s-au ciocnit într-o intersecție din București. Mai multe persoane au ajuns la spital

Mediafax
Femeie ucisă de doi câini ciobănești, în Suceava. Care au fost ultimele ei cuvinte
Digi24
Operațiune de 40.000 de euro pentru a duce cu forța un copil din București în Italia, ordonată de un fost soldat american. Cum a decurs
Cancan.ro
Primul mesaj al Mihaelei Rădulescu, după reîntoarcerea în România. Bărbatul pentru care are cuvinte de laudă după moartea lui Felix Baumgartner
Prosport.ro
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Adevarul
Rusia creează regimente HIV: „prima armată a lumii” trimite pe front, în masă, bolnavi incurabili
Mediafax
Mesaj dur de la președintele NATO, Mark Rutte, pentru Vladimir Putin
Click
Riști să rămâi fără pensie dacă nu depui luna aceasta un act esențial. Ce trebuie să faci, mai exact?
Wowbiz
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
Antena 3
O fată de 18 ani a câștigat 15 milioane de dolari în 2 săptămâni, pe OnlyFans. Cum își apără cariera controversată
Digi24
VIDEO Fată de 15 ani din Elveția, agresată sexual în Gara de Nord din București. Individul a fost reținut de polițiști
Cancan.ro
Halucinant! Ce i-a spus Vladimir Putin lui Xi Jinping la Beijing: 'Organele umane pot fi transplantate continuu. Cu cât
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Tania Budi în costum de baie la 57 de ani. Și-a arătat abdomenul în toată splendoarea! Arată fantastic
observatornews.ro
Directorul celei mai mari bănci din Rusia avertizează: "Suntem aproape de recesiune"
StirileKanalD
Femeia călcată cu mașina de amant, în Mizil, a murit la spital după zile de chin - VIDEO
KanalD
EXCLUSIV Cum arată mormântul lui Ion Iliescu, la o lună de la moartea sa FOTO
Ciao.ro
Ce ispite la Insula Iubirii?! Vedetele din România care au făcunt senzatie pe străzile din Capitală
Promotor.ro
Așteptarea a luat sfârșit! Dacia Duster și Bigster vor fi disponibile cu cutie automată și 4x4!
Descopera.ro
Gata să descoperi secretul? Rețeta ciocolatei perfecte!
Capital.ro
Marele artist al României a plecat să dea reprezentație pe scena cerului. Un mare şi smerit actor! Aplauzele rămân pentru eternitate
Evz.ro
Ce au descoperit italienii despre moartea româncei Denisa Păun
A1
Gestul neașteptat făcut de ispita Teo Costache după finala Insula Iubirii sezonul 9. Fanii au rămas surprinși
Stirile Kanal D
NEWS ALERT. Bolojan a făcut anunțul
Kfetele
Ce reacție a avut președintele țării, Nicușor Dan, după ce Viorica Dăncilă nu a fost văzută cu ochi buni în ceea ce privește participarea sa la parada militară organizată la Beijing
RadioImpuls
Ce se intampla in aceste momente cu bărbatul care şi-a bătut amanta şi a trecut cu maşina peste ea, lăsând-o să agonizeze
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Aflat la o petrecere, Bulă este abordat de o tipă: - Îmi vine să te invit la mine...
Descopera.ro
Astronomii au descoperit un pulsar care „fuge” de o supernovă