Luke Patrick, un turist din Olanda, a demontat mitul că România e o țară periculoasă: „Mergi, înainte să judeci!”

09 dec. 2025, 14:18, Actualitate
sursa foto: Instagram/Luke Patrick

Luke Patrick, un turist olandez, a demontat mitul că România este o țară periculoasă și le-a cerut oamenilor să meargă acolo, înainte să judece”. El a fost impresionat de mai multe orașe.

Turistul, un călător singuraticși creator de conținut din Țările de Jos (Olanda), a criticat persoanele care răspândesc zvonurile că în România se trăiește periculos.

«România este foarte periculoasă» . Cel puțin, asta cred mulți oameniȘi, de cele mai multe ori, «acei oameni» niciodată nu au vizitat țara pe care o numesc periculoasă. Vorbim acum despre România, dar aș putea face acest videoclip pentru majoritatea țărilor din Europa de Est. Sunt foarte sigure și curate, însă oamenii încă le consideră dubioase, periculoase și murdare. Mergi, înainte să judeci!”, a precizat Luke, pe TikTok.

De asemenea, el a postat și un clip video în care arată că, în realitate, România este o țară sigură, curată și primitoare.

Cafenelele își lasă scaunele și mesele afară după ora închiderii. Poți te bucuri de prânzul tău în parc cu toate bagajele tale lângă tine. Părinții își scot copiii la evenimente nocturne în oraș. Femeile pot meargă singure pe stradă pe timpul nopții. Mergi acolo înainte să judeci”, a spus olandezul.

Turistul olandez a petrecut trei săptămâni în România, pe care le-a considerat minunate”, vizitând mai multe orașe din țară. A fost în București, după care a vizitat orașele Brașov, Sibiu, Sighișoara, Cluj-Napoca, Vatra Dornei și Iași.

Luke a acordat și note orașelor pe care le-a vizitat.

După București am mers la: Brașov 6,5/10 oraș grozav, dar puțin plictisitor când am fost eu.

  • Sibiu 6,8/10 – De asemenea destul de frumos, dar plictisitor. Totuși, mai frumos decât Brașov.
  • Sighișoara 7,5/10 – Un oraș foarte mic, dar superb în Transilvania.
  • Cluj-Napoca 6,5/10 – Mai mult un oraș pentru a locui decât pentru a vizita.
  • Fantastic pentru studenți, de exemplu! Vatra Dornei 7/10 Munți și natură frumoasă!
  • Iași 7/10 – Un oraș foarte plăcut și bogat cultural, cu oameni drăguți”, a spus turistul.

