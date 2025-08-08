Prima pagină » Actualitate » Ce trebuie să bem pe caniculă, potrivit Mihaelei Bilic. Nici apă, nici suc, nici bere, ci…

Ce trebuie să bem pe caniculă, potrivit Mihaelei Bilic. Nici apă, nici suc, nici bere, ci…

Ruxandra Radulescu
08 aug. 2025, 08:50, Diverse
Ce trebuie să bem pe caniculă, potrivit Mihaelei Bilic. Nici apă, nici suc, nici bere, ci...

Ce trebuie să bem pe caniculă. Faimoasa nutriționistă Mihaela Bilic a dezvăluit care este băutură ce ne poate răcori pe timp de caniculă. Experta susține că acest aliment oferă o hidratare mai eficientă decât apa sau sucurile și abundă în nutrienți importanți care energizează organismul. 

Ce trebuie să bem pe caniculă. Potrivit nutriționistei Mihaela Bilic laptele este mult mai eficient decât apa și sucurile, atunci când vine vorba de hidratare în sezonul cald, când canicula ne îndeamnă să apelăm de multe ori la sucurile reci din comerț.

Experta ne îndeamnă să bem un pahar de lapte atunci când este foarte cald și vrem să ne răcorim. Acest aliment are capacitatea de a hidrata mai bine decât apa, datorită glucidelor pe care le conține, spune Mihaela Bilic. Mai mult, aceasta ne îndeamnă să apelăm și la derivate din lapte, precum laptele bătut, sana kefirul, sau iaurtul, datorită calităților probiotice.

Specialista argumentează că laptele conține glucide dar și o cantitate mică de sare, ce ajută organismul să-și refacă rezerva de electroliți, substanțe extrem de importante atunci când vine vorba de hidratare.

„Ce hidratează cel mai bine pe timp de caniculă? Nu apa, nu sucul, ci laptele. Și dacă este o variantă de lapte fermentat, adică sana, chefir, lapte bătut, cu atât mai bine pentru că are și efect probiotic. Se vede treaba că gramele, puține câte sunt glucide, proteine și grăsimi din lapte, țin mai bine apa în organism.

E folosită mai bine. Nu mai vorbim de minerale. Laptele are și 87% apă, iar în varianta de lapte avem și un strop de sare. Așa că, pe caniculă, dacă vreți să fiți bine hidratați, consumați lapte din plin”, a afirmat Mihaela Bilic într-o postare de pe pagina sa de Facebook.

Sucul de roșii, o altă băutură perfectă pentru sezonul cald

O altă băutură răcoritoare și perfectă pentru vară este sucul de roșii. Bogate în vitamina C și licopen, aceste legume ajută la protejarea pielii împotriva ultravioletelor.

„Vreți hidratare și remineralizare cu o băutură răcoritoare și sănătoasă? Beți suc de roșii! Roșia este o legumă-fruct ce nu trebuie să lipsească din meniul de vară. Are puține calorii, peste 95% apă, multe fibre și minerale, vitamina C și licopen- un pigment antioxidant cu efect anticancer, care protejează pielea de razele ultraviolete și de îmbătrânire”, a spus vedeta Pro TV.

Mediafax
HOROSCOP 7 august. Leii primesc propuneri interesante, Balanțele trebuie să fie sincere și ferme
Digi24
Răsturnare de situație. Donald Trump pune o condiție pentru summitul cu Vladimir Putin (New York Post)
Cancan.ro
Gabriela Lucuțar spune cât a plătit statul pentru sicriul lui Ion Iliescu. Suma e uriașă
Prosport.ro
Fortăreața de lux pe care Halep a plătit 600.000 de euro. Cum arată în detaliu vila campioanei
Adevarul
Val de disponibilizări la stat. Ce prevede al doilea pachet de austeritate
Mediafax
DOCUMENT. Avem pachetul doi de măsuri al guvernului Bolojan. 6000 de posturi eliminate
Click
Rețeta care a ținut-o în viață pe Regina Elisabeta până la 96 de ani. Ce consuma la prânz: „Mânca pentru a trăi, nu trăia pentru a mânca”
Wowbiz
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
Antena 3
De ce nu a participat Nicușor Dan la funeraliile lui Ion Iliescu? Surse: El a stat în biroul din Palatul Cotroceni
Digi24
„Știți câte lucruri spun bărbații, doar ca să arate cât de tari sunt ei?” Budanov laudă prostituatele recrutate de spionajul ucrainean
Cancan.ro
Cum a apărut Viorica Dăncilă la priveghiul lui Ion Iliescu? Toate privirile s-au întors către ea
Ce se întâmplă doctore
Boala care îi face viața un coșmar Mădălinei Ghenea! Trece prin momente grele: „Nu pot mânca aproape nimic”
observatornews.ro
Preţul uriaş cerut de o româncă pentru autobiografia lui Iliescu, semnată de fostul preşedinte
StirileKanalD
A murit Rodica Coposu, cea mai mică soră a lui Corneliu Coposu: "Era veșnic surâzătoare"
KanalD
O româncă și-a salvat familia de la înec în Thassos. Avertismentul făcut de familia de turiști pe rețelele sociale: „Aveți grijă la curenții marini!”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Apogeul exclusivismului. Bugatti prezintă Brouillard, un model unicat
Descopera.ro
Mormânt vechi de 1.000 de ani RESCRIE istoria
Capital.ro
Călin Georgescu și Ion Iliescu. Secretul a fost păstrat ani de zile. Băsescu a simțit ce se punea la cale: Dezastru…
Evz.ro
Lobby la Washington. România a angajat firma care a obținut Visa Waiver pentru Qatar
A1
Nina Iliescu nu a participat la înmormântarea soțului său, Ion Iliescu. De ce a lipsit și de ce a fost chemat medicul de urgență
Stirile Kanal D
Tragedie în excursie! 5 fete au murit pe loc într-un accident crunt ????
Kfetele
FOTO Mihaela Rădulescu, imagini neștiute cu Felix Baumgartner: „L-am făcut pe acest om cel mai fericit dintotdeauna și el a făcut la fel pentru mine”
RadioImpuls
Cum a fost prima zi de UNTOLD X? Rag'N'Bone Man a electrizat scena principală cu un show de senzație! Zeci de mii de fani au cântat alături de el
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip din Vaslui către iubita lui: – Iubito, am ceva super pentru diseară!
Descopera.ro
Cea mai caldă lună iulie înregistrată vreodată pe Pământ