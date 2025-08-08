Ce trebuie să bem pe caniculă, potrivit Mihaelei Bilic. Nici apă, nici suc, nici bere, ci...

Ce trebuie să bem pe caniculă. Faimoasa nutriționistă Mihaela Bilic a dezvăluit care este băutură ce ne poate răcori pe timp de caniculă. Experta susține că acest aliment oferă o hidratare mai eficientă decât apa sau sucurile și abundă în nutrienți importanți care energizează organismul.

Ce trebuie să bem pe caniculă. Potrivit nutriționistei Mihaela Bilic laptele este mult mai eficient decât apa și sucurile, atunci când vine vorba de hidratare în sezonul cald, când canicula ne îndeamnă să apelăm de multe ori la sucurile reci din comerț.

Experta ne îndeamnă să bem un pahar de lapte atunci când este foarte cald și vrem să ne răcorim. Acest aliment are capacitatea de a hidrata mai bine decât apa, datorită glucidelor pe care le conține, spune Mihaela Bilic. Mai mult, aceasta ne îndeamnă să apelăm și la derivate din lapte, precum laptele bătut, sana kefirul, sau iaurtul, datorită calităților probiotice.

Specialista argumentează că laptele conține glucide dar și o cantitate mică de sare, ce ajută organismul să-și refacă rezerva de electroliți, substanțe extrem de importante atunci când vine vorba de hidratare.

„Ce hidratează cel mai bine pe timp de caniculă? Nu apa, nu sucul, ci laptele. Și dacă este o variantă de lapte fermentat, adică sana, chefir, lapte bătut, cu atât mai bine pentru că are și efect probiotic. Se vede treaba că gramele, puține câte sunt glucide, proteine și grăsimi din lapte, țin mai bine apa în organism.

E folosită mai bine. Nu mai vorbim de minerale. Laptele are și 87% apă, iar în varianta de lapte avem și un strop de sare. Așa că, pe caniculă, dacă vreți să fiți bine hidratați, consumați lapte din plin”, a afirmat Mihaela Bilic într-o postare de pe pagina sa de Facebook.

Sucul de roșii, o altă băutură perfectă pentru sezonul cald

O altă băutură răcoritoare și perfectă pentru vară este sucul de roșii. Bogate în vitamina C și licopen, aceste legume ajută la protejarea pielii împotriva ultravioletelor.

„Vreți hidratare și remineralizare cu o băutură răcoritoare și sănătoasă? Beți suc de roșii! Roșia este o legumă-fruct ce nu trebuie să lipsească din meniul de vară. Are puține calorii, peste 95% apă, multe fibre și minerale, vitamina C și licopen- un pigment antioxidant cu efect anticancer, care protejează pielea de razele ultraviolete și de îmbătrânire”, a spus vedeta Pro TV.