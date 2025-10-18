Lumea academică este în doliu. Sofia Corradi, supranimită  „mamma Erasmus”, a murit

Profesoara italiană Sofia Corradi, cunoscută drept „mamma Erasmus”, datorită rolului ei esențial în crearea programului european de schimburi studențești, a murit sâmbătă dimineață, la Roma, la vârsta de 91 de ani.

Sofia Corradi era cunoscută pentru energia și generozitatea sa intelectuală, ea a fondat programul de burse Erasmus și a contribuit ca milioane de tineri europeni să studieze dincolo de granițe.

Familia sa a confirmat decesul sâmbătă, 18 octombrie, descriind-o drept o femeie „plină de energie și de generozitate intelectuală și afectivă”.

Ea a rămas în memoria publicului sub apelativul de „mamma Erasmus”, pentru rolul decisiv în nașterea unuia dintre cele mai importante și longevive programe educaționale europene. Lansat în 1987, Programul Erasmus a permis milioanelor de studenți din întreaga Uniune Europeană să studieze în universități din alte țări, devenind un simbol al unității, mobilității și diversității culturale europene.

Cine a fost „mamma Erasmus”

Sofia Corradi s-a născut la Roma în 1934. Ea a crescut în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, o perioadă care a marcat-o profund și i-a format convingerile pacifiste.

„Nu vreau ca războiul să ne afecteze din nou”, spunea ea într-un interviu acordat agenției EFE în 2020, rememorând anii copilăriei petrecuți în refugiu, alături de familie, în nordul Italiei.

După ce a terminat Facultatea de Drept la Universitatea La Sapienza din Roma, Corradi a obținut o bursă Fulbright și a urmat un master în drept comparat la prestigioasa Universitate Columbia din New York.

A colaborat de-a lungul timpului cu instituții internaționale precum ONU, Academia de Drept Internațional de la Haga și London School of Economics, unde a desfășurat cercetări privind dreptul la educație ca drept fundamental al omului.

