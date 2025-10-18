Prima pagină » Actualitate » Lumea academică este în doliu. Sofia Corradi, supranimită  „mamma Erasmus”, a murit

Lumea academică este în doliu. Sofia Corradi, supranimită  „mamma Erasmus”, a murit

18 oct. 2025, 17:46, Actualitate
Lumea academică este în doliu. Sofia Corradi, supranimită  „mamma Erasmus”, a murit

Profesoara italiană Sofia Corradi, cunoscută drept „mamma Erasmus”, datorită rolului ei esențial în crearea programului european de schimburi studențești, a murit sâmbătă dimineață, la Roma, la vârsta de 91 de ani.

Sofia Corradi era cunoscută pentru energia și generozitatea sa intelectuală, ea a fondat programul de burse Erasmus și a contribuit ca milioane de tineri europeni să studieze dincolo de granițe.

Sofia Corradi, supranumită ”Mamma Erasmus”, a murit la 91 de ani

Familia sa a confirmat decesul sâmbătă, 18 octombrie, descriind-o drept o femeie „plină de energie și de generozitate intelectuală și afectivă”.

Ea a rămas în memoria publicului sub apelativul de „mamma Erasmus”, pentru rolul decisiv în nașterea unuia dintre cele mai importante și longevive programe educaționale europene. Lansat în 1987, Programul Erasmus a permis milioanelor de studenți din întreaga Uniune Europeană să studieze în universități din alte țări, devenind un simbol al unității, mobilității și diversității culturale europene.

Cine a fost „mamma Erasmus”

Sofia Corradi s-a născut la Roma în 1934. Ea a crescut în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, o perioadă care a marcat-o profund și i-a format convingerile pacifiste.

„Nu vreau ca războiul să ne afecteze din nou”, spunea ea într-un interviu acordat agenției EFE în 2020, rememorând anii copilăriei petrecuți în refugiu, alături de familie, în nordul Italiei.

După ce a terminat Facultatea de Drept la Universitatea La Sapienza din Roma, Corradi a obținut o bursă Fulbright și a urmat un master în drept comparat la prestigioasa Universitate Columbia din New York.

A colaborat de-a lungul timpului cu instituții internaționale precum ONU, Academia de Drept Internațional de la Haga și London School of Economics, unde a desfășurat cercetări privind dreptul la educație ca drept fundamental al omului.

Recomandările autorului:

Citește și

ACTUALITATE Cutremur în Vâlcea, sâmbătă după-amiază. Datele oficiale ale INCDFP
17:30
Cutremur în Vâlcea, sâmbătă după-amiază. Datele oficiale ale INCDFP
DRAMĂ Cine ar fi rupt sigiliul pus de Distrigaz cu o zi înaintea exploziei devastatoare? SURSE: „O firmă de instalații gaze autorizată de ANRE și ISCIR”
17:29
Cine ar fi rupt sigiliul pus de Distrigaz cu o zi înaintea exploziei devastatoare? SURSE: „O firmă de instalații gaze autorizată de ANRE și ISCIR”
ACTUALITATE Scurgeri de gaz într-un bloc din Târgu Mureș. ISU a oprit imediat alimentarea pentru siguranța locuitorilor
16:51
Scurgeri de gaz într-un bloc din Târgu Mureș. ISU a oprit imediat alimentarea pentru siguranța locuitorilor
ACTUALITATE Singurii pensionari care beneficiază de mai mulți bani la pensie, la finalul lui 2025. Anunțul făcut de CNPP
16:37
Singurii pensionari care beneficiază de mai mulți bani la pensie, la finalul lui 2025. Anunțul făcut de CNPP
ACTUALITATE Vești bune, încă un lot din autostrada Ploiești – Buzău va fi gata la final de noiembrie
16:26
Vești bune, încă un lot din autostrada Ploiești – Buzău va fi gata la final de noiembrie
ULTIMA ORĂ Blocul groazei. Primele informații de la anchetatori. O firmă de gaze a fost audiată. Poliția face analize ADN pentru identificarea a două victime
16:15
Blocul groazei. Primele informații de la anchetatori. O firmă de gaze a fost audiată. Poliția face analize ADN pentru identificarea a două victime
Mediafax
Explozia din Rahova: Poliția a început să permită accesul cu însoțitori / Bujduveanu: „Ne pregătim pentru etapa cea mai grea”
Digi24
Ultimele date de la medici despre starea Flaviei Groșan. Care este diagnosticul
Cancan.ro
Prima prognoză meteo Accuweather pentru iarna asta. Cum va fi vremea în București în decembrie 2025 și în ianuarie 2026
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
Adevarul
Cum ar putea ajunge avionul lui Putin în Budapesta: escortat de avioane turcești și sârbe, pe o rută de 5.000 de km
Mediafax
Trump este „singurul care îl poate forța” pe Putin să vină la masa negocierilor, spune președintele Finlandei
Click
Scandal monstru în jurul concertului aniversar anulat al Angelei Gheorghiu! Marea soprană, acționată în judecată de organizatori! Ce s-a întâmplat?
Wowbiz
Durere fără margini la Curtea de Argeș. Femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni a fost înmormântată. Imaginile cu băiatul cel mare sunt sfâșietoare: „O aștepta să vină la școală…”
Antena 3
Cine a rupt sigiliul înainte de explozia din Rahova? Locatar: „A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au cerut 1.500 de lei”
Digi24
VIDEO Ce știu criminaliștii despre victimele care au murit în explozia din Rahova: „Toate trei sunt femei, urmează identificarea ADN”
Cancan.ro
Ultimele mesaje postate de Flavia Groșan. Ce chinuri a trăit înainte să intre în comă doctorița controversată din pandemia Covid
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de fosta asistentă tv a lui Mihai Morar? Fotomodelul Mădălina Urloiu duce o viață lipsită de griji în America
observatornews.ro
Reacţia lui Călin Georgescu, după explozia din Rahova: "Răul nu vine doar din întâmplare"
StirileKanalD
„Probabil, cu această ocazie, se vor face controale masive”. Ipoteze în cazul exploziei de pe Calea Rahovei
KanalD
INCENDIU în sectorul 6 din București! S-a emis RO-ALERT
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
„Mașina care dă curent”, testată în Dobrogea. Cât costă și ce dotări are - VIDEO
Descopera.ro
O galaxie bizară SFIDEAZĂ regulile astronomilor
Capital.ro
Doliu în lumea muzicii. A murit un mare pianist de jazz: O pierdere imensă
Evz.ro
Vedete care au pozat în Playboy. Efectele au fost nebănuite
A1
Cum arată noua linie de lenjerie intimă cu păr pubian care a fost lansată de Kim Kardashian. Fanii brandului au fost uimiți
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
Dan Negru, remarcă cu privire la situația financiară a României, dar și a numărului redus de copii care merg la școală! "Suntem praf!"
RadioImpuls
Adriana Ochișanu, adevărul despre problemele de sănătate cu care se confruntă fiul ei! Ce diagnostic a primit, de fapt, Cristi Botgros: „Hai să le spunem lucrurilor pe nume. Nu mai consumă lumea? Nu mai bea lumea?”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Descopera.ro
Astronomii anunță o descoperire neașteptată pe unul dintre sateliții naturali ai planetei Saturn
VIDEO Diana Şosoacă a fost la Moscova, unde s-a întâlnit cu Vladimir Putin. Ce i-a spus liderul de la Kremlin
17:31
Diana Şosoacă a fost la Moscova, unde s-a întâlnit cu Vladimir Putin. Ce i-a spus liderul de la Kremlin
EXTERNE El País: Întâlnirea Trump-Putin de la Budapesta, un coșmar politic pentru Uniunea Europeană
17:26
El País: Întâlnirea Trump-Putin de la Budapesta, un coșmar politic pentru Uniunea Europeană
EVENIMENT Salvarea pentru marii arși vine tot din străinătate. După 10 ani de la Colectiv, în România nu reușim să tratăm pacienții la noi în spitale
16:38
Salvarea pentru marii arși vine tot din străinătate. După 10 ani de la Colectiv, în România nu reușim să tratăm pacienții la noi în spitale
VIDEO Concert pentru Donald Trump în Biroul Oval. Muzica lui Andrea Bocelli a răsunat la Casa Albă
16:03
Concert pentru Donald Trump în Biroul Oval. Muzica lui Andrea Bocelli a răsunat la Casa Albă
HOROSCOP Singura zodie care pentru care anul 2025 se încheie pe plus, potrivit faimoasei Cristina Demetrescu. Nativii se îmbogățesc și își găsesc „jumătatea”
15:57
Singura zodie care pentru care anul 2025 se încheie pe plus, potrivit faimoasei Cristina Demetrescu. Nativii se îmbogățesc și își găsesc „jumătatea”
ACTUALITATE Poliția oferă DETALII oficiale despre ancheta, referitoare la explozia din Rahova, într-o conferință de presă, la ora 16:00
15:55
Poliția oferă DETALII oficiale despre ancheta, referitoare la explozia din Rahova, într-o conferință de presă, la ora 16:00