Celebrul artist D’Angelo, unul dintre cei mai influenți muzicieni de soul ai generației sale, a murit la 51 de ani, informațiile au fost confirmate de surse apropiate ale familiei.

Artistul câștigător al premiului Grammy a fost cunoscut pentru schimbarea muzicii soul moderne. Michael Eugene Archer, cunoscut sub numele de scenă D’Angelo, cunoscut pentru că a schimbat muzica soul modernă, a pierdut bătălia cu cancerul pancreatic.

Doliu în lumea muzicii. Icon-ul R&B D’Angelo a murit la 51 de ani

„Aceasta este o pierdere monumentală, nu doar pentru familia și cei dragi ai săi, ci și pentru milioanele de oameni din întreaga lume care au fost impresionați de arta sa revoluționară”, a declarat Lindsay Guion, managerul lui D’Angelo, pentru The Sun.

„D’Angelo a fost un geniu, o forță a naturii a cărei muzică a schimbat peisajul soul-ului și R&B-ului. Mai important, a fost un tată, fiu, frate și prieten prețuit, a cărui absență lasă un gol incomensurabil.”, a mai spus managerul.

Guion a spus că cei trei copii ai familiei D’Angelo și restul familiei sale sunt îndurerați de moartea persoanei dragi.

„Familia se află în etapele inițiale de procesare a acestei dureri imense. Ei cer ca intimitatea lor să fie respectată în mod neechivoc în această perioadă incredibil de dificilă” , a spus Guion.

Cântărețul era cunoscut pentru combinarea muzicii soul cu gospel, funk și jazz. Și-a lansat primul album, Brown Sugar, în 1995. De atunci, a lansat încă două albume de studio, împreună cu albume live, compilații și EP-uri. D’Angelo a câștigat patru premii Grammy de-a lungul carierei sale. A câștigat de două ori premiul pentru album R&B, o dată pentru cea mai bună melodie R&B și cea mai bună interpretare vocală masculină R&B. Artistul a stat pe primele pagini ale ziarelor după ce a vorbit deschis despre problemele sale timpurii legate de abuzul de substanțe.

