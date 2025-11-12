Lumea filmului hollywoodian e în doliu! Sally Kirkland, actrița îndrăgită de români, a murit la 84 de ani

Lumea filmului de la Hollywood e în doliu. Actrița americană Sally Kirkland, a murit la vârsta de 84 de ani. Ea a fost câștigătoarea unui Glob de Aur, dar a primit și nominalizări la Premiul Oscar pentru rolul din filmul Anna (1987).

Vestea decesului a fost confirmată de reprezentantul ei, Michael Greene, pentru Variety. Potrivit reprezentantului său, actrița a murit marți dimineață, 11 noiembrie 2025, în Palm Springs, California.

De altfel, în ultimele luni, sănătatea lui Sally Kirkland se deteriorase semnificativ. Ea suferise o cădere la duș, în urma căreia a avut fracturi la coaste și la un picior. După acest incident, a fost internată într-un centru de îngrijiri paliative, acolo unde s-a stins în liniște.

Dar înainte de accident, actrița fusese diagnosticată cu o infecție osoasă gravă care se răspândise în sânge, și cu demență, conform apropiaților. În ciuda problemelor de sănătate, Kirkland a rămas lucidă și optimistă până aproape de final.

Sally Kirkland s-a născut la New York, într-o familie cu rădăcini în lumea artistică. Ea a studiat actoria sub îndrumarea legendarului Lee Strasberg, cel care i-a și format pe unii dintre cei mai mari actori americani. Cariera ei a început în teatrul off-Broadway, remarcându-se prin roluri curajoase și interpretări pline de emoție.

Publicul român și–o poate aminti cu drag și din aparițiile sale în seriale de televiziune populare, precum Kojak, Roseanne sau Days of Our Lives. Cu toate că a avut adesea roluri secundare, ea a reușit mereu să dea profunzime și autenticitate personajelor interpretate.

Dar consacrarea a venit în anul 1987, cu filmul Anna, în care a jucat rolul unei actrițe cehe refugiate la New York. A obținut Globul de Aur pentru cea mai bună actriță și o nominalizare la Oscar.

