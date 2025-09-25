Greve MASIVE în transportul aerian din Italia. Mai multe zboruri interne și internaționale vor fi afectate vineri

Transportul aerian din Italia se confruntă vineri, 26 septembrie, cu perturbări majore, după ce mai multe sindicate au anunțat o grevă de 24 de ore care va afecta atât cursele interne, cât și pe cele internaționale.

Potrivit Ministerului Transporturilor din Italia, personalul de zbor al Wizz Air Malta și Volotea intră în grevă generală, mobilizare susținută și de personalul aeroportuar și de angajații companiilor de handling. Aceștia din urmă vor întrerupe activitatea timp de patru ore, între 10:00 și 14:00.

Chiar dacă sunt așteptate întârzieri și anulări pe scară largă, rămân valabile intervalele orare protejate de lege: 7:00-10:00 și 18:00-21:00. Printre aeroporturile vizate de proteste se numără Milano Linate și Malpensa, Roma Fiumicino, Napoli și Cagliari.

Ministerul Afacerilor Externe de la București a emis deja o atenționare pentru cetățenii români aflați sau în tranzit prin Italia, recomandându-le să urmărească situația zborurilor și să ia legătura cu companiile aeriene.

Sindicatele italiene cer majorări salariale care să țină pasul cu inflația, contracte de muncă echitabile și reducerea programului de lucru.

„Trebuie să lăsăm armele jos și să ridicăm salariile”, a transmis Unione dei Sindacati di Base (Usb), criticând faptul că, în timp ce Italia alocă 5% din PIB pentru armament, veniturile din aviație nu acoperă costul real al vieții.

Potrivit legislației europene, pasagerii ale căror zboruri sunt anulate fără un preaviz de minimum 14 zile sau care suferă întârzieri semnificative au dreptul la asistență și, în unele cazuri, la compensații.

